Las mejores fotos del primer día del Papa León XIV en su visita a la Argentina

El papa León XIV aterrizó este domingo por la tarde en Buenos Aires y fue recibido por una multitud de personas que se acercó tanto al Aeroparque Jorge Newbery como a todos los puntos en los que estuvo para saludarlo. El Sumo Pontífice permanecerá en la Argentina hasta el próximo miércoles y participará de actividades en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján. Luego, continuará con su viaje hacia Perú.

León XIV llegó alrededor de las 16.30 tras partir desde Uruguay. En el aeropuerto, apenas bajó de su avión, se encontró con el presidente Javier Milei, quien le estrechó su mano e intercambiaron algunas palabras previo a continuar con el protocolo. También estuvo la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

En ese momento, mientras la delegación del Papa bajaba de la aeronave, el Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino -junto con algunas otras piezas-. El pontífice, por su parte, siguió saludando a los presentes y se acercó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, además de bendecir a los fieles que se acercaron.

Tras salir del aeropuerto, León XIV asistió a un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre en el barrio porteño de Retiro, donde estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno.

Más tarde, visitó la Casa Rosada, donde se encontró con funcionarios del gobierno nacional, como Carlos Alberto Presti (ministro de Defensa), Juan Bautista Mahiques (ministro de Justicia), Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano), Luis Caputo (ministro de Economía), Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado), Patricia Bullrich (jefa del bloque de LLA en el Senado), Santiago Bausili (presidente del Banco Central) y Santiago Caputo (asesor presidencial), entre otros. La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo ausente.

Tras ello, el Papa tuvo una reunión privada con Milei y, después de eso, recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y, alrededor de las 18.30, partió hacia el Palacio Libertad. Allí, dio un discurso, al igual que Milei.

En cada sector en el que estuvo León XIV este domingo, una multitud de personas se acercó para saludarlo. Algunos de ellos llevaron regalos y ofrendas, mientras que el pontífice los bendijo.

Las mejores imágenes de la visita del Papa

El Papa León XIV llegó a Aeroparque, al Aeropuerto Jorge Jorge Newbery, alrededor de las 16.30 Soledad Aznarez

Javier Milei fue el primero en recibir al Papa tras su aterrizaje en la Argentina Rodrigo Abd - AP

Un grupo de fieles se acercó a recibir al Papa apenas aterrizó en Aeroparque Soledad Aznarez

El Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino, además de otras piezas Soledad Aznarez

El canciller Pablo Quirno acompañó al Papa durante el homenaje al general José de San Martín Santiago Filipuzzi

En la Plaza San Martín, de la ciudad de Buenos Aires, una multitud se aglomeró para recibir al Papa Santiago Filipuzzi

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la ciudad al Papa Noelia Guevara

En la Casa Rosada, León XIV dio un discurso y mantuvo un encuentro a puertas cerradas con Milei Captura

El Papa le estrechó su mano a Santiago Caputo, además de otros funcionarios Captura

Los fieles se acercaron a todos los puntos en los que estuvo el Papa este domingo Manuel Cortina

León XIV fue recibido por Javier Milei en la Casa Rosada Presidencia

Tanto Milei como el Papa dieron un discurso Presidencia

En su discurso, el pontífice pidió "aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento” y dijo que la "economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía" Presidencia

Durante el discurso del Papa, Victoria Villarruel y Mauricio Macri estuvieron en la primera fila Presidencia