Las nuevas guías de la Academia de Pediatría de Estados Unidos recomiendan prolongar la lactancia y lanzan una fuerte advertencia

NUEVA YORK.— La Academia de Pediatría de Estados Unidos (AAP) emitió la semana pasada una declaración de política pública que extiende el período recomendado de lactancia a dos años o más, pero también reconoce los obstáculos que enfrentan los padres para poder cumplirlo.

“Necesitamos cambios sociales que contribuyan a fomentarlo, como las licencias pagas, más solidaridad con el amamantamiento en público, y guarderías y apoyo en los espacios de trabajo”, dice la doctora Joan Peek, profesora emérita del departamento de ciencias clínicas del Colegio de Medicina de la Universidad del Estado de Florida, y redactora en jefe de las nuevas recomendaciones de la AAP.

Gran parte de la nueva recomendación de política pública –la primera sobre lactancia materna que hace la institución en más de una década– es idéntica a lo ya manifestado anteriormente por la Academia. La institución sigue recomendando que los bebés reciban exclusivamente el pecho de la madre durante seis meses, momento a partir del cual pueden empezar a agregarse alimentos complementarios. También cita investigaciones que relacionan el amamantamiento prolongado con una serie de beneficios para los bebés, entre otros, menor riesgo de sufrir de infecciones del tracto respiratorio, diarrea severa o infecciones de oído.

Pero la institución ahora también pide que los pediatras apoyen la lactancia materna hasta los dos años o más —en vez de un año o más—, “si es el deseo mutuo de la madre y el bebé”. La doctora Peek dice que la extensión del lapso recomendado responde a investigaciones que revelan beneficios de salud específicos para las madres que amamantan más tiempo, como menor riesgo de desarrollar diabetes gestacional tipo 2. Pero la nueva recomendación también revela el deseo de la AAP de naturalizar el amamantamiento prolongado para los padres que así elijan hacerlo.

“En la comunidad médica, la tendencia siempre ha sido alentar el amamantamiento hasta que el primer cumpleaños —dice Meek—. Después de eso, solíamos decir que no había razón para seguir con eso.”

La realidad, sin embargo, es que en Estados Unidos la mayoría de los bebés no toman el pecho por el período recomendado por la Asociación. La nueva recomendación está en línea con la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que hace décadas recomienda la lactancia materna hasta los dos años o más.

Los datos más recientes de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dice que el 84% de los bebés recibe el pecho al nacer, pero solo un 58% sigue lactando seis meses después, y solo el 25% toma exclusivamente el pecho de la madre. Al cumplir un año de vida, el 35% de los bebés siguen siendo amamantados, y no hay estimaciones confiables más allá de ese marco temporal.

El abismo entre las recomendaciones de salud pública y lo que pasa realmente en las familias puede generar frustración o sensación de culpabilidad en los padres.

“Son recomendaciones, pero en la realidad de la práctica, ninguna madre o padre tiene que sentirse mal si no pueden cumplirlo”, dice el doctor Dale Lee, especialista en gastroenterología pediátrica del Hospital de Niños de Seattle.

Obstáculos

La nueva recomendación de la AAP reconoce que muchos de los obstáculos que enfrentan los padres muchas veces están más allá de su control, y alienta a los pediatras a reclamar cambios, como licencias pagas garantizadas, horarios de trabajo más flexibles, y pausa laboral para la extracción de leche de las madres.

La AAP también sugiere a los pediatras que “no juzguen” a las familias por la estrategia de lactancia que eligen y reconoce que el amamantamiento exclusivo muchas veces es directamente imposible. La AAP advierte que los hijos de padres de género no binario pueden tener menos acceso a la leche materna y que los médicos deben tratar de usar un lenguaje más inclusivo, como “tomar el pecho” en vez de “amamantar”, cuando aconsejan a esas familias.

“Creo que el amamantamiento es maravilloso y hay que resaltar sus beneficios”, dice el doctor Lee. “Pero también quiero decirles a los padres que no están obligados a proporcionar leche materna, y que si no pueden, eso no los convierte en malos padres”. Lee agrega que los bebés pueden crecer sanamente con leche materna, con fórmula para bebés o una combinación de ambas, y que lo que más importa es la capacidad de los padres para “nutrir amorosamente” a sus hijos.

Sin embargo, la recomendación llega en un momento difícil para muchas familias de Estados Unidos, donde hay escasez de fórmula para bebés desde hace meses y los padres tienen problemas para satisfacer esa necesidad básica de sus hijos.

Meek señaló que la Academia de Pediatría viene trabajando desde hace años en esta nueva declaración de política pública y que de ninguna manera debe interpretarse que se publica ahora porque la AAP pretenda sugerir que las madres amamanten para paliar la actual crisis de fórmula para bebé en las góndolas.

Los pediatras deben ayudar a las familias a encontrar un plan de alimentación que les funcione, señalan los expertos.

“No hay un talle único, igual para todos”, dice la doctora Natasha Sriraman, profesora adjunta de pediatría de la Escuela de Medicina de Virginia Oriental, sobre las nuevas recomendaciones. “Lo que puede funcionar para una mamá en tal situación, no funcionará para una mamá en otra situación, y creo que lamentablemente todavía cargamos la culpa y el juicio en la madre”.

En su consultorio, Sriraman prefiere recalcar que cualquier cantidad de leche materna que los padres puedan dar a sus bebés es beneficiosa, en lugar de exigir el cumplimiento de las recomendaciones de salud pública sobre la duración o la exclusividad del amamantamiento.

La idea de amamantar durante dos años “me parece maravillosa”, si es lo que los padres se proponen, “pero en Estados Unidos país es pedir demasiado”.

(Traducción de Jaime Arrambide)

Por Catherine Pearson

The New York Times