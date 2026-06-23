Qué se sabe del accidente en Mar del Plata: un colectivo atropelló a siete personas y una murió

Un colectivo perdió el control este lunes por la tarde frente a la rambla de Mar del Plata, se desvió de la dársena de transporte público y embistió a peatones en una zona de alta circulación. El accidente dejó una mujer muerta y seis personas heridas. Con el avance de las horas, se conocieron las edades de las víctimas trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), entre ellas un adolescente y una mujer que permanecen en estado crítico.

La unidad involucrada pertenece a la línea 532, la cual circulaba por el sector de Boulevard Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, donde convergen las paradas de más de una decena de líneas de colectivos. De acuerdo con el medio local 0223, la mayoría de las víctimas ya fueron identificadas: cuatro mujeres (entre ellas una de 40 años, una de 42, una de 60 años y otra que todavía no pudo ser identificada), un adolescente de 15 años y un hombre de 40.

El incidente sucedió en el lugar de alta circulación

Los cuadros más delicados corresponden al menor y a la mujer de 60 años, quienes sufrieron traumatismos encefalocraneanos graves. Otras dos de las personas afectadas presentan fracturas de fémur y cadera, mientras que las dos restantes registraron politraumatismos.

Equipos médicos del SAME, a los que se sumaron bomberos, policías y agentes de Defensa Civil, participaron del operativo que requirió atención de las víctimas.

Un muerto y varios heridos por colectivo fuera de control que subió a la dársena de paradas frente a la rambla Mauro V. Rizzi

Una testigo del accidente, en diálogo con 0223, criticó la demora que hubo hasta que llegaron los primeros efectivos policiales a la zona. Según señaló, tardaron “15 minutos en mandar a dos policías”. Además, aseguró que, tras el siniestro, el conductor permaneció dentro de la unidad dado que algunas personas “le decían que lo iban a matar”.

Por otra parte, una joven que se encontraba en la zona al momento del accidente señaló ante las cámaras de Teleocho Informa, según indicó Ahora Mar del Plata, que escuchó que el colectivero perdió el control de la unidad por motivos que todavía se desconocen. “Dicen que intentó moverlo pero chocó”, aseguró.

Un colectivo perdió el control en la rambla marplatense

Tal como indicó LA NACION, la primera hipótesis sobre el motivo que desencadenó el incidente se orienta a algún desperfecto mecánico que habría ocurrido cuando el chofer ingresó a esa explanada, ocasión en la que el vehículo se montó sobre la vereda donde están desplegadas las estructuras que ofician como paradas. Además, testigos revelaron a efectivos policiales que el ómnibus ingresó a importante velocidad a este desvío exclusivo para transporte de pasajeros.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos. El chofer del colectivo fue puesto a disposición de la Justicia y se ordenó la realización de un test de alcoholemia. Mientras tanto, peritos de la Policía Científica deberán realizar las tareas para reconstruir el recorrido del vehículo y determinar el motivo que provocó el siniestro.