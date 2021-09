Las opciones “plant based” copan el mercado de las hamburguesas

Burger King anunció recientemente la nueva Whopper Vegetal con 0% carne, emblema de la marca en versión “plantas”. La cadena Williamsburg acaba de lanzar su hamburguesa vegana —de la marca Beyond Meat, un gigante que cotiza en bolsa— que logró un éxito sorprendente. Hace dos meses fue el turno de Mostaza, más significativo aún porque es una marca nacional que tiene presencia en todo el país. Ellos comenzaron hace dos meses con una hamburguesa vegetariana y en las últimas semanas incorporaron la versión vegana a pedido del público.

Son apenas tres ejemplos recientes de cadenas de hamburgueserías que se amoldan a una creciente realidad: en la Argentina, y en el resto del mundo, el público vegetariano y vegano no para de crecer. Según un estudio realizado en 2020 por la consultora mundial Kantar, el 12% de la población de la Argentina es vegana o vegetariana. Esa cifra aumentó un 3% respecto del año anterior (2019). Unos años antes, la misma consultora había estudiado que el 66% de los hogares de nuestro país hacían compras en dietéticas.

La hamburguesa vegana de Beyond Meat

En los tres casos mencionados, las hamburguesas “plant based” se ofrecen mediante asociaciones entre empresas específicas que las producen. La mayoría son verdaderos gigantes. En el caso de Williamsburg, por ejemplo, el proveedor es Beyond Meat, una empresa que en cuanto salió a la bolsa en 2019 logró una capitalización de casi 4000 millones de dólares. A Burger King le elabora su hamburguesa PlantPlus Foods, una empresa productora de alimentos con base en Chicago que surgió de la asociación de otros dos gigantes: Mafrig, uno de los mayores productores de hamburguesas del mundo y ADM, uno de los mayores procesadores agrícolas del mundo. Mostaza hizo una alianza con NotCo, una empresa chilena dedicada a producción alimentos “a base de plantas” que este año se convirtió en “unicornio”, como se denomina a las compañías tecnológicas que logran recaudar mil millones de dólares en alguna de las etapas de su proceso de captación de capital.

“¿Viste cuando no estás para comer carne, pero tampoco para una ensaladita?”, promociona en una de sus publicidades la Mega Not Burguer de Mostaza. Las hamburguesas “plant based” son el caballo de batalla que seduce fácilmente a un público en constante crecimiento. Y a la par crece una frondosa industria.

Mostaza fue la primera cadena de fast food de la Argentina en ofrecer una hamburguesa vegetariana. Hace dos semanas y a pedido de los clientes, lanzaron la versión completamente vegana

En el lanzamiento de su “not burguer”, Christian Galdeano, CEO de Mostaza explicó que el 15% de sus ventas ya provenían de productos sin carne. “Hay un nicho de mercado creciente que debemos atender”, resumió. El lanzamiento de la hamburguesa vegetariana superó las expectativas. “La recepción fue excelente: solo en el primer mes de venta ya se vendían más de 3000 hamburguesas por día de la línea Mega NotBurger en todo el país. Dimos el salto que la categoría de fast food necesitaba en materia de inclusión e innovación”, plantea Leandro Castorani, director comercial. Mañana, en el Día Mundial del Vegetarianismo, la marca realizará descuentos del 50% en estos productos.

La hamburguesa vegana de Williamsburg se lanzó hace dos semanas y ya es la más vendida de la cadena. “Arrancó a tope”, define Alejo Perez Zarlenga, socio de la marca. Él atribuye parte del éxito a que se asemeja en sabor y textura a una hamburguesa tradicional de carne. “El costo del medallón es elevado, y la decisión de importarlo en los términos que está hoy la economía local fue un riesgo enorme. Pero evidentemente dimos en el clavo”, explica.

Esta semana, Impossible Foods —la marca con la que Burger King se alió para su Whooper estadounidense— está lanzando carne molida de cerdo “sin cerdo” en Hong Kong, Singapur y Estados Unidos. Al principio, solo estará disponible en restaurantes de determinadas ciudades.

¿De qué están hechas?

“Fui el sábado y no me supieron decir de qué está hecha la hamburguesa”, reclama una usuaria en las redes de Williamsburg. En las historias destacadas de Instagram de la marca se puede leer que el medallón está compuesto por una mezcla de aislados de proteínas de arvejas, arroz, porotos mung, aceites de canola y de coco y “otros ingredientes como almidón de papa, extracto de manzana, lecticina de girasol con una gama de vitaminas y minerales”. En otras publicaciones la marca aclara como un plus que su hamburguesa no contiene soja.

En la versión más completa, “Beyond Willy”, el pan es verde y la hamburguesa incluye cheddar vegano, lechuga, pepinos agridulces, rabanitos, tomate, cebolla morada, mostaza y kétchup. La combinación del sandwich fue creada por la chef Natalia Rosetti y es un éxito de ventas.

El pan verde es una apuesta de marketing que vuela en las redes sociales. “Entendemos que el público vegano y vegetariano es en buena parte centennial y se mueve al ritmo de Instagram y Tik Tok”, dice Pérez Zarlenga. El medallón de Beyond Meat también se vende en una versión más similar a una cheeseburguer tradicional. Pero el pan verde se lleva el 70% de las ventas vegetarianas. Próximamente, la marca lanzará un clásico burrito con cheddar en versión plant based.

Según informó Burger King a LA NACION —los datos no están disponibles online—, su apuesta vegana está compuesta principalmente a base de soja, aceites vegetales, cebolla, almidón, especias y jugo de remolachas, entre otros. Fue especialmente creado por PlantPlus Foods para Burger King y emula el gusto y aroma particular de la hamburguesa Whopper clásica.

En el sitio web de Mostaza solo se describe que la hamburguesa vegetariana es “sin carne”. Según explicaron a LA NACION, su medallón vegano fue especialmente desarrollado por NotCo y está compuesto a base de proteínas de arveja, chía, aceite de coco, remolacha y espinaca.

¿Son más sanas?

En el 2019, la división de investigación de la compañía financiera Barclays analizó la información nutricional de las tres hamburguesas plant based más vendidas de los Estados Unidos y su contraparte original. Por ejemplo, la “White Castel’s Original Slider” versus la “White Castel Impossible Slider”. Partieron de la premisa de que, según sus estudios, la mayoría de la gente elige estas opciones porque quiere lograr una mejor nutrición. Los resultados, publicados por Business Insider, concluyeron que las hamburguesas plant based eran muy similares en calorías, grasa y cantidad de proteínas. Como todo producto vegetal tenían 0% o mucho menos colesterol. Pero utilizaban bastante más sal.

Desde Burger King informaron a LA NACION que la hamburguesa Whopper Vegetal contiene un 20% menos de calorías y un 20% menos de grasas totales que la Whopper tradicional de carne vacuna.

La primera del país

La primera hamburguesa “plant based” e industrializada de la Argentina se comenzó a vender en el 2020 en la hamburguesería Kevin Bacon Fast Good, de Palermo. Fue en asociación con el “unicornio” NotCo. Tuvo tanto éxito que su dueño y chef, Patricio Lescovich abrió un fast food 100% vegano. Se llama Vegan Fox y queda en Gorriti 5213.