¿Las personas de las “zonas azules” realmente viven más años?

NUEVA YORK.— El concepto es sencillo y seductor: hay regiones especiales en todo el mundo —llamadas zonas azules— donde la gente se mantiene regularmente animada y activa hasta los 90 y los 100 años, gracias a un sencillo conjunto de comportamientos que cualquiera puede seguir.

Es lo bastante razonable como para sonar convincente, y lo bastante ambiguo como para apoyar un imperio de la salud y la longevidad. En los 20 años transcurridos desde que se introdujeron por primera vez las zonas azules, la marca Blue Zones (ahora marca registrada) ha generado ocho libros, una serie de Netflix, asociaciones de productos (té helado Langers Blue Zones, sopas de frijoles enlatados Bush’s Blue Zones) y un programa multimillonario para que otras ciudades obtengan la “certificación Blue Zones”, todo ello en nombre de ayudar a la gente a alcanzar sus objetivos de longevidad, aparentemente imitando los hábitos de vida de las personas que viven en cada región.

Pero no todo el mundo se lo cree. Algunos expertos —uno en particular— se preguntan si las propias zonas azules, esos bastiones de la salud, podrían ser demasiado buenas para ser verdad.

¿De dónde surgió la idea de las zonas azules?

El término “zona azul” se utilizó por primera vez en 2004 en un artículo publicado en la revista académica Experimental Gerontology, sobre centenarios de Cerdeña, en Italia. En el artículo, los investigadores utilizaron el color azul para sombrear partes de un mapa de la isla que indicaban los lugares donde la gente tenía una longevidad excepcional. Especulaban que esto podía atribuirse a la nutrición y al estilo de vida, o podría ser gracias a “la elevada tasa de endogamia” en las regiones aisladas, que posiblemente hizo que las características genéticas protectoras fueran más prevalentes en la población.

La idea cobró fuerza al año siguiente, cuando el reportero de National Geographic Dan Buettner utilizó la frase en un reportaje en el que destacaba tres regiones —Okinawa en Japón), Loma Linda en California y Cerdeña— donde investigaciones habían descubierto que la gente vivía más tiempo y de forma más saludable que la media.

En el artículo, Buettner atribuía la longevidad y vitalidad de los ciudadanos de las regiones a sus comportamientos saludables. La gente de estos lugares, concluía, era más propensa a seguir una dieta nutritiva con mucha fruta y verdura, realizar mucha actividad física, dar prioridad a la familia y la comunidad y no fumar cigarrillos. Beber con moderación, no comer demasiado, controlar el estrés, tener un propósito en la vida, dedicarse a la religión y tener buenos genes fueron otros factores mencionados.

Las zonas azules tienen en común una alimentación de origen natural asociado a la dieta mediterránea o la dieta Okinawa FaustFoto - Imagen de prostooleh en Freepik

“Estas personas de las zonas azules no hacen ninguna de las cosas” que solemos hacer para estar sanos, dijo Buettner en una entrevista con el Times. “No están a dieta, ni hacen crossfit, ni se suben a Instagram y toman suplementos, ni van a Tulum por células madre. Ninguno de estos jaqueos de longevidad. Pero, de algún modo, viven unos 10 años más”.

En lugar de que la gente persiga la salud, añadió Buettner, las zonas azules ilustran que la buena salud proviene de estar en “el entorno adecuado”.

Desde la publicación de su artículo inicial, Buettner se ha asociado con demógrafos, epidemiólogos, geriatras y otros expertos para ampliar la idea de las zonas azules, añadiendo Nicoya, Costa Rica, e Icaria, Grecia, a la lista. También lanzó el negocio de Blue Zone y rebautizó los comportamientos clave como los “Poderosos 9″ (ya no se mencionan la genética ni el no fumar).

Buettner vendió Blue Zones en 2020 a Adventist Health, un sistema proveedor de asistencia sanitaria “fundado en la herencia y los valores adventistas del Séptimo Día”. (Loma Linda tiene una de las mayores concentraciones de Adventistas del Séptimo Día del país).

Suena muy bien. Entonces, ¿dónde está la polémica?

Todo empezó en 2019, con un artículo académico preimpreso. El estudio, que se actualizó este año y no se ha publicado en una revista revisada por pares, afirmaba que las zonas con un elevado número de centenarios y supercentenarios (personas de 110 años o más) tienen algo más en común: un mantenimiento defectuoso de los registros. En otras palabras, hay más personas que viven más de 100 años solo sobre el papel, no en la realidad.

El estudio, dirigido por Saul Justin Newman, investigador principal del Center for Longitudinal Studies de la University College de Londres, no se centró específicamente en las zonas azules. En su lugar, Newman analizó bases de datos de centenarios y supercentenarios de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Japón, y luego buscó puntos focales en esos países donde vivieran muchos de ellos. Estos puntos focales no coincidían totalmente con las zonas azules, aunque había cierta coincidencia.

“Descubrí que todos procedían de zonas pobres que, en general, tenían unos resultados terribles en la vejez, que tenían algunas de las peores esperanzas de vida de sus países”, dijo Newman. “Todo indicaba que estas altas densidades de supercentenarios se debían simplemente a la pobreza y al fraude”.

Loma Linda, California

Newman, que tiene un historial de críticas a los estudios sobre longevidad, dijo que los bajos índices de alfabetización y el deficiente mantenimiento de registros provocaron la ausencia de certificados de nacimiento a principios del siglo XX. En consecuencia, es posible que muchas personas mayores no sepan cuántos años tienen, y sin documentos legítimos, su edad es prácticamente imposible de verificar. En otros casos, un pariente mayor puede haber muerto, pero nadie registró la defunción, por lo que parece que la persona sigue envejeciendo y la familia sigue recibiendo su cheque de pensión.

Análisis independientes han descubierto este tipo de anomalías. Por ejemplo, en 2010, el gobierno japonés reveló que “faltaban” 230.000 centenarios, probablemente como resultado de muertes no declaradas. (En un documento posterior se argumentó que estas cifras eran exageradas).

Newman cree que las zonas azules sufren estos mismos problemas, y ha dicho en entrevistas que son “el epítome” del mal mantenimiento de registros que inflan el número de centenarios.

Cuando se le preguntó qué opinaba de las conclusiones de Newman, Buettner dijo que no le sorprendía que algunas afirmaciones sobre centenarios resultaran ser fraudulentas, pero insistió en que no ocurría en las regiones que él ha considerado zonas azules. Dijo que los métodos que utilizan él y su equipo de investigadores son rigurosos, e implican numerosos viajes a las regiones para verificar los registros de nacimiento utilizando múltiples fuentes de información y entrevistar a nonagenarios, centenarios y sus familias. Añadió que también han investigado otras zonas del mundo como posibles zonas azules, pero no cumplían los criterios.

Varios colaboradores académicos de Buettner escribieron una carta de refutación en respuesta al artículo de Newman, afirmando que cuatro de las zonas azules “han sido plenamente validadas por criterios demográficos estrictos”. En Cerdeña, por ejemplo, eso incluía comparar bases de datos civiles, archivos eclesiásticos manuscritos y reconstrucciones genealógicas. La quinta zona azul, Loma Linda, no se mencionó.

Eso puede deberse a que Loma Linda era “una especie de caso atípico”, admitió Buettner: se incluyó inicialmente porque su editor en National Geographic le dijo: “tienes que encontrar la zona azul de Estados Unidos”.

¿Significa esto que las zonas azules son una patraña?

No necesariamente. La teoría de Newman no ha sido ampliamente aceptada por otros académicos, y su artículo en el que hace estas afirmaciones sigue sin publicarse. Recientemente, ha ganado un Premio Nobel por su investigación, un giro absurdo de los premios Nobel que premia “logros tan sorprendentes que hacen reír y luego pensar”.

Nadine Ouellette, profesora adjunta de demografía en la Universidad de Montreal, quien no está involucrada con la marca Blue Zones, dijo que los problemas que planteó Newman existen realmente. Y cuanto más mayor es una persona, “más problemas se plantean en cuanto a la exactitud” de su edad.

Pero, añadió, los demógrafos son muy conscientes de estos problemas y, por ello, trabajan para verificar la edad de las personas muy mayores con múltiples datos, no solo con certificados de nacimiento y defunción.

La doctora Ouellette también expresó su preocupación por algunos de los métodos y fuentes de datos utilizados en el artículo de Newman, afirmando que son “muy inusuales”.

Más allá de las críticas de Newman, dos de las zonas azules originales, Okinawa y Nicoya, podrían dejar de serlo. Buettner dijo que eso se debe a que sus formas tradicionales han sido sustituidas por dietas y estilos de vida modernos en las dos últimas décadas. “Desde que empecé a estudiar estos lugares”, han aparecido tiendas y restaurantes de comida rápida, dijo. “Te rompe el corazón”.

“Creo que es de esperar que todas estas zonas azules desaparezcan dentro de una generación o incluso de media generación”, añadió Buettner.

Independientemente de si estos lugares son —o eran— reales, los expertos en envejecimiento subrayaron que los comportamientos de estilo de vida que la marca Blue Zones ha contribuido a popularizar son importantes para la longevidad. Hay pocas dudas de que una dieta nutritiva, la actividad física y la comunidad pueden ayudar a las personas a vivir más tiempo y de forma más saludable.

“¿Son coherentes los conceptos de las zonas azules con lo que sabemos sobre el envejecimiento? Por supuesto”, dijo Nir Barzilai, director del Instituto de Investigación sobre el Envejecimiento de la Facultad del Albert Einstein College of Medicine.

Pero, añadió Barzilai, las zonas azules en sí y las teorías que las sustentan no han sido necesariamente validadas científicamente. “No se trata de un estudio, sino de una observación”, dijo. “Es una observación que concuerda con lo que creemos saber sobre el envejecimiento. Pero no es una ciencia”.

Por Dana G. Smith

Por The New York Times

Temas LongevidadSalud