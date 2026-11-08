Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 8 al 14 de noviembre

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del domingo 8 al 14 de noviembre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la Luna nueva.

Las predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

La Luna nueva te invita a sembrar confianza y renovar la intimidad en pareja.

Carta de la suerte: Reina de Bastos. Hablar de deseos y temores con honestidad puede abrir una etapa de mayor conexión y entrega mutua.

Tauro

La Luna nueva ilumina tus relaciones y favorece nuevos acuerdos de pareja.

Carta de la suerte: La Justicia. Escuchar sin aferrarte al control puede ayudarte a construir un compromiso más profundo y equilibrado.

Géminis

La Luna nueva te anima a transformar hábitos que afectan tu vida amorosa.

Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. Compartir responsabilidades y cuidar los pequeños gestos puede dar un nuevo impulso a tu relación.

Cáncer

La Luna nueva despierta tu romanticismo y favorece nuevos comienzos afectivos.

Carta de la suerte: Dos de Bastos. Animarte a expresar tus sentimientos puede abrir un romance especial o renovar la pasión en pareja.

Leo

La Luna nueva te invita a renovar las bases emocionales de tu hogar y tu pareja.

Carta de la suerte: Ocho de Espadas. Resolver asuntos pendientes con sinceridad puede darte seguridad y abrir una etapa de mayor armonía.

Virgo

La Luna nueva favorece charlas profundas y nuevos acuerdos afectivos.

Carta de la suerte: Reina de Copas. Expresar lo que sientes sin analizar cada respuesta puede acercarte a quien amas y fortalecer la confianza.

Libra

La Luna nueva te anima a valorar tus deseos y revisar lo que esperas del amor.

Carta de la suerte: Reina de Espadas. Expresar tus necesidades con claridad puede ayudarte a construir vínculos más seguros y recíprocos.

Escorpio

La Luna nueva en tu signo marca un comienzo emocional y te anima a transformar tu manera de amar.

Carta de la suerte: La Luna. Dejar atrás viejos temores puede renovar tu magnetismo y abrirte a vínculos más auténticos.

Cómo influye la Luna nueva en Escorpio

Sagitario

La Luna nueva te invita a cerrar heridas y escuchar tus emociones profundas.

Carta de la suerte: El Ermitaño. Soltar historias que ya cumplieron su ciclo puede prepararte para un amor más libre y consciente.

Capricornio

La Luna nueva favorece nuevas conexiones y proyectos compartidos.

Carta de la suerte: As de Espadas. Abrirte a nuevos encuentros y expresar tus ilusiones puede fortalecer una amistad o despertar el romance.

Acuario

La Luna nueva te invita a revisar prioridades y el lugar que ocupa el amor.

Carta de la suerte: Dos de Oros. Crear espacio para tu pareja sin descuidar tus metas puede ayudarte a construir un vínculo más sólido.

Piscis

La Luna nueva despierta deseos de explorar nuevos horizontes junto a quien amas