Las tendencias del verano en Punta del Este y por qué las casas más caras “están todas llenas”, según el empresario Wally Diamante

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).- Su carrera en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas comenzó hace más de treinta años. De la mano de Javier Luquez, el célebre PR de los ‘90, Wally Diamante arrancó un camino que cimentó con su propia firma, Grupo Mass. Hoy, en su décima sexta temporada con su empresa en Punta del Este, repasa su carrera en diálogo con LA NACION y define las tendencias que marca el regreso del ajetreo al balneario uruguayo.

En una encantadora casa con vista al mar ubicada en el límite de Manantiales y El Chorro, Diamante se toma unos minutos para charlar entre eventos. Con su perra chihuahua Amalita en brazos, asegura que cuando se cruza el charco “la energía se transforma y cambia en algo positivo”. “Uruguay tiene ese aspiracional para las marcas de lujo, que siempre quieren estar presentes” , reflexiona.

Wally Diamante, en su casa de Punta del Este, analiza las tendencias de la temporada y rememora ediciones anteriores Ricardo Figueredo

Diamante explica que su firma sirve de conector “para solucionar necesidades” de –en muchos casos lujosas- marcas. Brinda servicios integrales a compañías que usualmente se coronan con diseños quirúrgicos de eventos. Esta temporada, tiene una docena de sucesos en agenda. “No hay nada que sea improvisado; todo lo que pasa en el verano que parece a veces espontáneo está pensado a veces con tres, cuatro o hasta un año de anticipación”, asegura.

Con un equipo de una decena de personas, Wally llegó a Punta del Este a principios de diciembre, cuando dio por comenzado la maquinaria que significa el despliegue de la operación de su firma en territorio uruguayo.

“Para todos los gustos”

En este contexto, al analizar una baraja de tendencias en el balneario esteño, Diamante considera: “Siempre hay un hueco para todos”. “La diversidad creció, la ciudad está enorme y hay de todo para todos los gustos. Los DJs invaden y el arte está explotando en Punta del Este”, remarca.

“Pablo Atchugarry está generando el Museo de Arte Contemporáneo, esta semana inauguramos la Walden Naturae en Pueblo Garzón, en los próximos días tenemos la muestra Azul Caverna, en Galería del Paseo de Manantiales”, ejemplifica Diamante, y subraya: “Es grosso lo que está pasando con el arte acá, hay mucha creatividad”.

Willy Diamante es el fundador y director de Grupos Mass Ricardo Figueredo

En un verano atravesado por una fuerte brecha cambiaria entre el peso argentino y uruguayo, Punta del Este se volvió casi prohibitivo para gran parte de los argentinos. “Este verano hay poder adquisitivo en Uruguay. Las casas más caras están todas llenas. En propiedades de US$50 mil dólares para arriba, no hay nada que esté vacío”, señala el experto en comunicación, y advierte: “Hay un mercado de lujo, esa es la tendencia. Pero ojalá se revierta: Uruguay está bueno para todos los mercados, la clase media siempre pudo venir y estaría bueno que siga viniendo para que todos lo disfrutemos”.

Emoción y evolución

Al retrotraerse en el tiempo, Diamante confiesa que se emociona al recordar el pasado de la ciudad. Recuerda cuando La Barra era una incipiente Ruta 10 con apenas algunos locales. “Era un punto de encuentro espectacular entre amigos. Ahora se fue masificando y diversificando”, agrega, aunque no reniega de esos cambios: “Por suerte, porque creció para todos lados”.

“Uno no pelea contra la evolución, todo se va transformando. A mí me parece que somos seres en evolución permanente. Vengo de la época en la que un fotógrafo de revistas le iba a llevar el rollo al aeropuerto para que publiquen al otro día, ahora uno sube una foto a Instagram y directamente se puede amplificar de una manera enorme”.

Wally Diamante, en su casa de Punta del Este Ricardo Figueredo

Gente pesada o liviana. Así define –a gran escala- el empresario a la población en general cuando es consultado por clientes que le hayan resultado complicados. “Algo que a mí me gusta de mi trabajo es que ahora estamos con la temporada de verano, pero cuando en la Argentina se activa el arte, trabajamos con arte, en el momento que se activa la gastronomía estamos con la gastronomía, en el momento se activa la moda, hacemos moda”, enumera, y explica: “Son diferentes tribus, cada uno tiene diferentes pensamientos y me gusta adaptarme con su creatividad y con su comportamiento. Ahí te das cuenta que l os seres humanos somos por momentos simples si hay otros que son complicados y cuando toca alguien complicado queda a mí saber trabajarlo ”.

Si la personalidad no es un factor determinante para rechazar un trabajo, cuando el proyecto no está alineado con sus ideas se vuelve un objeto de oposición para Diamante. “Rechazo cuando no me siento identificado. No puedo invitar a un lugar que a la gente que quiero llevar no le va a gustar el proyecto”, asegura, y agrega que tampoco le parece viable avanzar con una iniciativa cuando le resulta dudoso el mensaje que se planea comunicar.