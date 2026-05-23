Es veterano de Malvinas y encontró una carta suya que escribió en plena guerra en una subasta

El excombatiente de Malvinas Héctor Daniel Ponce logró frenar la subasta no autorizada de una carta suya, escrita durante la guerra, en el sitio internacional eBay. Ponce descubrió el remate, inició un reclamo y tras ello la empresa confirmó que le devolverá el documento después de más de cuatro décadas.

El veterano, que vive en San Luis y pertenecía a la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina, se enteró que la pieza, redactada el 29 de abril de 1982, estaba publicada en una plataforma de ventas online gracias a un hombre que lo contactó en último tiempo por la red social Facebook.

La publicación de la subasta de la carta

Ponce recordó que escribió esa correspondencia dos días antes del primer ataque británico en las islas. El veterano redactó 17 cartas a su familia durante el conflicto, las cuales hacía en la trinchera al oscurecer, cuando tenía 19 años, y trabajaba en el área de campos minados y traslados hacia Puerto Argentino.

Tras conocerse la noticia, contó al medio Cadena 3 cómo fue que perdió esas cartas. Dijo que, en 1984, un hombre con muletas que decía ser excombatiente se presentó en su casa de Villa Mercedes, San Luis. El sospechoso dijo aseguró que Ernesto Sábato armaba un libro sobre Malvinas para el cual necesitaba correspondencia.

La carta que estaba publicada como subasta - FM radio La Bomba

Cuando Ponce le ofreció copias de las cartas para poder conservarlas, el supuesto investigador afirmó que el escritor necesitaba de modo excluyente las originales para poder seguir con el trabajo.

Entonces el exintegrante de la Compañía de Ingenieros Anfibios entregó los papeles originales bajo ese engaño, una situación que también sufrieron otros compañeros de formación. Años después, Ponce visitó la casa de Sábato en Santos Lugares, donde el escritor negó haber pedido las cartas, según Cadena 3.

La carta estaba destinada a sus familiares, a quienes les escribía al anochecer casi todos los días - FM radio La Bomba

Al enterarse de que su carta iba a ser subastada, Ponce presentó un reclamo e intervino de inmediato para frenar la venta. El jueves pasado, los encargados de la plataforma informaron que la carta fue retirada del sitio, pidieron disculpas y confirmaron que se la van a enviar por correo a San Luis, donde vive.

Su regreso luego de la guerra y su actualidad

Ponce volvió al continente el 19 de junio de 1982 en el rompehielos Irízar y pasó 20 años, según declaró, sin poder hablar del combate por las emociones que le generaba lo ocurrido. En 2014 volvió a visitar las islas con un contingente de veteranos de San Luis.

Ponce se dedica hoy a mantener vivo el recuerdo de los combatientes - Gobierno de San Luis

En la actualidad, maneja un museo sobre la guerra en la avenida Los Álamos 1851, Villa Mercedes, donde guarda uniformes, pertrechos y piezas vinculadas al Crucero General Belgrano. El hombre espera la llegada de la carta para recibirla junto a su madre, de 93 años.