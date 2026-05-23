Perdió el control del camión en la ruta 9, chocó contra un puente y lo derribó

Un camión que transitaba este sábado a la madrugada por la ruta 9 tuvo un desperfecto técnico, chocó contra un puente peatonal y lo derribó. La estructura cayó sobre otro vehículo de carga que pasaba por allí y cortó el tránsito en ambas manos de la vía.

El accidente ocurrió a la altura del partido de Escobar, donde un camión de color azul que transportaba arena, según las primeras versiones, pinchó un neumático, perdió el control e impactó contra uno de los pilares de la estructura, que cayó sobre otro, de color verde y gran altura.

El tránsito se encuentra paralizado en ambas manos

El hecho sucedió aproximadamente en el kilómetro 50 de la ruta nacional, en donde ya trabajan los bomberos, personal del SAME y el equipo técnico de la municipalidad de Escobar. También estuvo involucrado un vehículo Ford Fiesta de color blanco que pasaba por la zona, aunque se reportó que sólo sufrió daños materiales. Una persona resultó herida.

De acuerdo con las primeras evaluaciones de los oficiales, la remoción podría tardar alrededor de unas 12 horas. Esto se debe a que no sólo tienen que retirar ambos camiones, sino también restablecer la estructura del puente.

El camión de color verde transitaba la mano contraria al azul

Se espera un mayor impacto en el tránsito masivo por haber ocurrido de cara al fin de semana largo, ya que el próximo lunes es feriado nacional, al conmemorarse el Día de la Revolución de Mayo. El personal que participa en el operativo deriva a los conductores por caminos alternativos.

La ruta tiene un importante caudal de pasajeros, ya que une siete provincias distintas y atraviesa localidades con gran afluencia. Específicamente conecta las tres ciudades con mayor cantidad de habitantes del país: Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

La empresa Autopistas del Sol, encargada de la concesión, comunicó en sus redes sociales: “Se registra una persona herida trasladada. Sin víctimas fatales. Equipos de Seguridad Vial, Mantenimiento y personal de tránsito de Escobar trabajan en el lugar, con apoyo de tránsito municipal. A la espera de peritos y de grúas para la remoción de la estructura”.

Además, anticipó demoras importantes durante varias horas y recomendó evitar la zona, circular con precaución y respetar la señalización.

El comunicado de AuSol sobre el accidente

Otro accidente de cara al fin de semana

Un camión con acoplado volcó este viernes por la tarde en la autopista General Paz, a la altura de la avenida Constituyentes, provocando graves demoras en el tránsito hacia el Río de la Plata, justo en el comienzo del fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo.

El accidente ocurrió cuando el vehículo, que transportaba alimentos, realizó una presunta mala maniobra al tomar la curva de salida de tránsito pesado desde Panamericana.

El accidente del viernes ocurrió en el autopista General Paz Ricardo Pristupluk

A raíz del siniestro, el chofer de 43 años sufrió heridas leves y fue asistido en el lugar por médicos del SAME sin necesidad de traslado. Efectivos de la Comisaría Vecinal 12B y operarios con grúas trabajaron en la zona para remover el rodado, que ocupaba casi la totalidad de uno de los carriles y afectó la salida de miles de automovilistas.