Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020 • 20:47

Un joven venezolano de 28 años le escribió, en Twitter, un poema con un desafío a una empresa de vuelos low cost y consiguió que le regalaran dos pasajes para viajar a Córdoba a un festival internacional de poesía.

Gabriel Urritia contó a LA NACION: "La invitación al festival me la pasó un amigo de Venezuela que no podía venir. Me contactó con los organizadores y me invitan a Embalse, en Córdoba para abril".

"Enero y febrero son meses difíciles para mi esposa y para mí. Por eso decidí trabajar en talleres de poesía y la venta de libros ya que publiqué uno en diciembre. Como soy amante de las redes sociales y trabajo como Community Manager. Twitter siempre fue la red social bandera de lo que hago. Allá en Venezuela fue nuestro canal de trinchera", explicó sobre la elección del canal para lanzar el desafío.

Sobre la decisión de lanzar el pedido, dijo: "Cuando me desperté decidí hacer un poema, muy irónico. No tiene que ver con lo que yo escribo. Incluso hice rimas y salió ese poema. Hoy ser poeta es un poco complicado. Es difícil vivir de eso en la actualidad".

"Sentí mucha emoción y fue algo subreal lograr algo así por Twitter. Tengo cinco años en Argentina y entendí que era la red social que movía algunas cosas en este país y hoy me sirvió subirme a esa ola".

Desde FlyBondi, dijeron a LA NACION: "Estas acciones nos permiten estar más cerca de nuestros clientes y darle visibilidad a la marca interactuando con nuestra comunidad de una manera honesta y en tiempo real".

"Estamos muy atentos a lo que ocurre en cada uno de nuestros canales para poder identificar acciones que nos permitan seguir construyendo cercanía, posicionamiento y sobre todo fidelidad", explicó Malena Martin, Gerente de Marketing de la empresa low cost.