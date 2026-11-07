León XIV en la Argentina: miles de fieles viajarán desde las provincias y se multiplican los preparativos

La expectativa por la llegada del papa León XIV a la Argentina se extiende mucho más allá de las ciudades que recibirán al Pontífice. Desde Tierra del Fuego hasta Misiones, miles de fieles se preparan para recorrer cientos y hasta miles de kilómetros con el propósito de participar de las misas y los encuentros previstos en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En algunas provincias, los contingentes superaron las previsiones de las autoridades eclesiásticas y los colectivos contratados ya están completos. En otras, los jóvenes organizaron rifas, ventas de comida y actividades solidarias para reunir el dinero necesario para viajar.

También habrá pantallas gigantes y celebraciones comunitarias para quienes no puedan trasladarse. La movilización, que incluye a gobernadores, intendentes y legisladores, recupera inevitablemente el recuerdo de la visita de Juan Pablo II en 1987 y anticipa un acontecimiento de fuerte repercusión religiosa y social.

Este es el panorama de los preparativos en las distintas provincias, según el relevamiento de los corresponsales de LA NACION:

Dentro de los 25 mil voluntarios que participarán del Operativo Papal hay cuatro fueguinos

Tierra del Fuego: desde el fin del mundo, presentes en la visita del papa León XIV

Viajar desde Tierra del Fuego tiene una complejidad logística alta (en distancias, costos y tiempos), pero también conlleva una mística difícil de igualar.

Desde que se oficializó la visita del papa León XIV, fieles de las tres ciudades de Tierra del Fuego (Ushuaia, Tolhuin y Río Grande) se organizan para viajar.

“Cuando confirmaron la venida del Papa, unas chicas de María Auxiliadora armaron un grupo de WhatsApp para organizarnos. Somos más o menos 36 personas que viajamos a participar de esta gracia”, cuentan los fieles, que ya se encuentran en Capital Federal y llevaron banderas provinciales para distinguirse entre la multitud.

Dentro de los 25 mil voluntarios que participarán del Operativo Papal hay cuatro fueguinos. Es el caso de Claudia Rodríguez, de Río Grande, que será voluntaria en Luján. “Cuando me enteré que venía el Papa escribí para ser voluntaria y el 6 de octubre me avisaron que fui aceptada. Lloré cuando me llegó el correo: es el segundo Papa que tengo la posibilidad de ver”, cuenta.

Claudia Rodríguez, de Río Grande, será voluntaria en Luján

Sobre lo que le genera la visita, Claudia dice que “el corazón explota de emoción. El Papa León XIV viene a sacudirnos nuevamente, como lo hizo San Juan Pablo II, a brindarnos la caricia de Dios. Nos unimos en comunión, se respira el amor y la espera”.

También hay presencia fueguina en la cobertura periodística. Marcelo Murphy, reconocido periodista de Ushuaia, se acreditó para seguir la visita de León XIV, tal como hizo en 1987 con Juan Pablo II. “Son días de emoción, es un orgullo poder hacer la cobertura en esta segunda ocasión”, dijo, y marcó algunas diferencias entre una visita y otra: “Hay más trámites para conseguir las credenciales y mucha seguridad. Es un evento mucho más masivo”.

Representantes ejecutivos como senadores y diputados fueron invitados por Milei al encuentro que se realizará el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad. Allí estarán presentes el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Tolhuin Daniel Harrington. También los senadores libertarios Belén Monte de Oca y Agustín Coto confirmaron su asistencia, igual que el diputado del mismo espacio Miguel Rodríguez. Quien no irá es el intendente de Río Grande, Martín Perez, que por “diferencias con el gobierno nacional” asistirá a la misa en Luján, pero no al encuentro del domingo. Tampoco irá Walter Vuoto, de Ushuaia.

El recuerdo de las acreditaciones para la visita de Juan Pablo II en 1987

Misiones: cientos de fieles viajarán a Córdoba, Buenos Aires y Luján

Cientos de fieles partirán en los próximos días a Buenos Aires y también a Córdoba para ver al Papa Francisco, muchos de ellos en tours que fueron armando varias agencias de turismo con valores de entre 180.000 y 220.000 pesos.

Algunas empresas como El Jesuita y Yaca Tours ya tienen casi cubiertos los cupos de los micros que pusieron a disposición de estos viajes. Mientras, la empresa Prox de San Vicente tomó la posta que dejó una parroquia que desistió de organizar el viaje y está organizando al menos un bus que partiría hasta Luján.

Desde Misiones, hay 1000 kilómetros hasta Buenos Aires y 1250 kilómetros hasta Córdoba, por lo cual hay una parte de los fieles que prefirieron ver a León XV en la provincia mediterránea.

Más allá de los tours organizados, también se espera que algunas familias realicen el viaje individualmente en bus, avión o en automóvil.

Río Negro: delegaciones de la cordillera, la costa y la Región Sur se movilizan hacia Luján

En la provincia de Río Negro, la movilización para presenciar los eventos litúrgicos del Papa se estructura a través de diversas delegaciones locales y regionales. Desde la zona cordillerana, en Bariloche, destaca el contingente de la Parroquia Inmaculada, constituido por unas 40 personas del centro de la ciudad.

Asimismo, resalta la labor comunitaria impulsada por la red Emaús de Bariloche, Emaús El Bolsón y los integrantes del Hogar de Cristo, quienes se trasladarán juntos hacia Luján para representar a sectores en situación de vulnerabilidad social. A estas agrupaciones se suman comitivas ecuménicas y pastorales juveniles que asistirán tanto a las actividades masivas en Córdoba como a la vigilia de jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires.

Hay mucha ansiedad, incertidumbre, emoción y principalmente mucha fe.” — Silvia Contreras, de la comitiva rionegrina

Por su parte, la zona de la Costa y la Región Sur convergen en una comitiva regional unificada de 60 peregrinos, integrada por feligreses de Viedma, Valcheta, Los Menucos, San Antonio Oeste, Carmen de Patagones e incluso del Valle como Cipolletti: saldrán el martes con destino a Luján. La coordinadora del grupo, Silvia Contreras, afirmó: “Hay mucha ansiedad, incertidumbre, emoción y principalmente mucha fe”.

Neuquén: más de 600 fieles viajarán y un niño de ocho años recibirá al Papa

Aunque el Papa León XIV oficiará sus misas a más de mil kilómetros de distancia, su llegada al país movilizará a más de 600 fieles de Neuquén capital y otras localidades de la provincia, que viajarán para renovar su fe y ser parte de ese momento histórico.

Según explicaron desde la Diócesis de Neuquén, la Pastoral Misionera organizó el traslado de 120 fieles a Buenos Aires y otros 101 a Córdoba, mientras que unos 400 chicos y chicas de la Pastoral Juvenil se trasladarán a Luján para estar presentes en la visita del Sumo Pontífice. A ellos se suman muchos otros neuquinos que organizaron su viaje de forma particular.

El Padre José Lagos, coordinador de la Pastoral Juvenil, dijo que los jóvenes de entre 14 y 35 años llevan meses desarrollando actividades para recaudar fondos para el viaje, algo que también les permitió estrechar lazos de solidaridad dentro de cada parroquia.

Los jóvenes de entre 14 y 35 años llevan meses desarrollando actividades para recaudar fondos para el viaje

“Siempre que un Papa visita un país, fortalece la unión”, dijo y agregó que, tras conocer las noticias de la salud de León XIV que ponían en duda su viaje a la Argentina, todos se unieron en oración para pedir por su recuperación.

“No vamos a tener la posibilidad de verlo de cerca, pero sí vamos a ser parte de la historia, y tenemos mucho entusiasmo de escuchar lo que nos trae”, aseguró el sacerdote sobre un mensaje de esperanza que aguardan del líder religioso.

Y entre los más ávidos por escuchar su mensaje está Pedro, un neuquino de apenas 8 años que fue elegido para recibir al Papa en el aeropuerto. La invitación se dio a partir del movimiento Jornadas de Vida Cristiana de Colores, del que participan sus padres, y él será el integrante más joven de esa comitiva.

Pedro es scout y asiste a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Neuquén capital. En los días previos al viaje, recolecta cartas, oraciones y pedidos para llevarle a León XIV, mientras trata de asimilar la emoción de ser uno de los primeros en verlo pisar suelo argentino.

Pedro, un neuquino de apenas 8 años que fue elegido para recibir al Papa en el aeropuerto

Por su parte, la Pastoral Juvenil moviliza a casi 400 personas en siete colectivos. Para solventar el traslado, hicieron ventas de empanadas, locro y rifas. Entre las historias destaca la de Pedro, un niño de ocho años elegido para integrar la recepción al Pontífice en el aeropuerto. Su madre, Victoria Irilli, afirmó: “Tuvo la gracia que vivirá esa situación muy privilegiada”.

Mendoza: más de 4000 peregrinos viajarán a Córdoba y habrá una pantalla gigante en un lugar histórico

Los mendocinos también se preparan para ir al encuentro del Papa. Aunque el Sumo Pontífice no visitará la provincia, miles de personas viajarán, en su mayoría, a Córdoba. En tanto, el Arzobispado local junto con el Gobierno de Mendoza decidieron generar un punto de encuentro a distancia, con una pantalla gigante, para poder seguir cada instancia, en un lugar emblemático de la tierra cuyana: el predio de la Virgen, en la comuna de Guaymallén, donde el Papa Juan Pablo II dio una misa multitudinaria en 1987, en su recorrido por la Argentina.

Juan Pablo II en el predio de la Virgen, en la comuna de Guaymallén, Mendoza, donde dio una misa multitudinaria en 1987

Por lo pronto, los viajeros se alistan para conocer personalmente a Robert Francis Prevost. Los referentes de la curia local y los operadores turísticos consultados por LA NACION indicaron que la gran mayoría eligió ir a la provincia mediterránea, no sólo por cercanía, sino por los costos, los inconvenientes laborales y las dificultades de movimiento que puedan surgir por la masiva convocatoria en Buenos Aires. En este sentido, se estima que más de 4000 mendocinos partirán después del fin de semana a la Ciudad de Córdoba, ya que el martes el Papa oficiará el encuentro litúrgico en el extenso predio de la Escuela de Aviación Militar y de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdea).

“Hay una realidad con la organización en Mendoza de la visita del Papa: se ha descentralizado todo, por lo que cada parroquia coordina sus movimientos de manera independiente y con su comunidad. Así, estimamos que de las 70 parroquias que hay en la provincia, al menos desde cada una saldrá un micro completo hacia Córdoba”, indicaron a este diario fuentes del Arzobispado.

Se estima que más de 4.000 mendocinos partirán después del fin de semana a la Ciudad de Córdoba, ya que el martes el Papa oficiará el encuentro litúrgico en el extenso predio de la Escuela de Aviación Militar y de la Fábrica Argentina de Aviones

En cuanto a los paquetes y reservas, ya se agotaron los cupos organizados por las agencias de viajes y parroquias locales, los cuales incluyeron micros y minibuses con salidas programadas para el 9 de noviembre. Los costos de los traslados y paquetes hacia Córdoba oscilaron entre los $120.000 y $150.000 por persona. En tanto, grupos específicos y reducidos, como de la obra de Don Orione en Mendoza, programaron viajes hacia Buenos Aires para el 8 de noviembre, a los que se sumarán autoridades provinciales como el gobernador Alfredo Cornejo y legisladores, quienes integran la comitiva oficial de recepción.

La instalación de una pantalla gigante en el predio de la Virgen, en Mendoza

“Nos vamos a Córdoba para sumarnos a la visita del Papa; estamos muy emocionados y con gran esperanza de lo que dejará para todo el país. Vamos a aprovechar para pasear también y disfrutar de unos días”, contó a este diario Marcelo, vecino de la comuna de Guaymallén, quien partirá en ómnibus este fin de semana junto a su familia y se alojarán en un departamento que alquilaron a través de una plataforma de turismo.

Por su parte, los mendocinos que no viajen tendrán una tentadora invitación para sentir en casa la presencia de León XIV, con una transmisión en vivo de las principales celebraciones. Así, el gobernador Alfredo Cornejo, el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, y el vocero de la Arquidiócesis, Marcelo De Benedectis, acordaron la instalación de una pantalla gigante en el predio de la Virgen, con el objetivo de ofrecer a los mendocinos la posibilidad de participar de estos acontecimientos religiosos y compartirlos en comunidad. Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, destacó la relevancia de generar un espacio de encuentro para quienes no puedan trasladarse a Buenos Aires o Córdoba y deseen acompañar las celebraciones desde la provincia. También recordó el valor histórico y simbólico del predio de la Virgen, donde en 1987 el papa Juan Pablo II se encontró con la comunidad mendocina, donde se estima que asistieron más de 400.000 personas.

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo con el arzobispo de la provincia, monseñor Marcelo Daniel Colombo

El arzobispo indicó que la transmisión permitirá acompañar a distancia tres momentos centrales de la agenda del Papa. El primero será la Santa Misa que se celebrará el lunes por la mañana en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, y que convocará al Santo Padre junto al pueblo argentino. En tanto, el martes por la tarde tendrá lugar la vigilia juvenil, una instancia especialmente significativa para los jóvenes, que también podrá seguirse desde el predio de la Virgen. Finalmente, el miércoles por la mañana se transmitirá la celebración de despedida del Papa, con la Santa Misa en Luján.

“Cada una de estas celebraciones expresa una riqueza y una identidad muy particular. Queremos que el pueblo mendocino pueda participar, aun a la distancia, de este encuentro y sentirse parte de este abrazo a León”, expresó Colombo.

Santa Cruz: cientos de peregrinos viajarán por tierra casi 3000 kilómetros para estar presentes

El cura Marcelo Toledo, de la localidad de 28 de Noviembre, participará de dos celebraciones litúrgicas junto al papa León XIV durante su visita a la Argentina en representación de la Diócesis del Fin del Mundo, la que reúne a las comunidades de Santa Cruz y Tierra del Fuego; estará en el Monumento de los Españoles y en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La participación de Toledo tendrá también un significado especial para la comunidad de la Cuenca Carbonífera, que tiene en Santa Bárbara a la imagen protectora de los mineros: el sacerdote llevará consigo las intenciones y los pedidos que los vecinos dejaron en una urna en la parroquia para que sean presentados durante las celebraciones.

Por su parte, el obispo Ignacio Damián Medina confirmó que viajarán por lo menos 200 personas desde la Diócesis en grupos organizados desde Río Grande, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, El Calafate y las localidades de la Cuenca Carbonífera y destacó que jóvenes de la Diócesis participarán de la vigilia papal.

Uno de ellos es Agustín Andrade de 22 años quien viajó desde Río Gallegos y por estas horas ya palpita la alegría de lo que lo espera, “es una invitación que nunca imaginé recibir, cuando llegó sentí una emoción enorme, mezclada con nervios y la ilusión de poder vivir esta experiencia”, cuenta a La Nación desde Buenos Aires. Agustín presta servicio en la parroquia Sagrado Corazon de Jesus y es animadr del oratorio Don Bosco en la iglesia San Benito, de Río Gallegos. Y emocionado agrega “vivo esta experiencia como un encuentro con Jesús, con el Papa y con tantos hermanos que compartimos una misma fe, somos la familia de Dios que se reúne, que camina unida y que encuentra en Cristo su centro”.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó que participará de la recepción del Papa León XIV el domingo en el Palacio Libertad Secretaria de Medios

En tanto que el gobernador Claudio Vidal confirmó que participará de la recepción del Papa León XIV el domingo en el Palacio Libertad, quien confirmó que recibió la invitación y estará presente en nombre de todo el pueblo de Santa Cruz. “No siempre tenemos la visita del Papa a la Argentina. Se va a movilizar toda la comunidad religiosa y ojalá que sirva para armonizar y dejar un poco más de paz en nuestro país”, afirmó a La Opinión Austral.

A su turno, la secretaria de Culto de la provincia, Mónica Pereyra, confirmó hoy que una delegación de alrededor de 500 personas, integrada por vecinos de Río Gallegos y distintas localidades del interior provincial, viajará para asistir a las actividades públicas previstas en Buenos Aires, y, según detalló, los viajes están previstos de forma terrestre.

Para quienes no viajen, en varios lugares se convocó a celebraciones a la misma hora que en Buenos Aires, como la Casa Salesiana de Río Gallegos que prevé abrir las puertas de la institución el lunes feriado para compartir la transmisión de la misa y el recorrido del papamóvil.

En la escuela, los estudiantes prepararon rosarios y banderas que llevarán a Buenos Aires la delegación de jóvenes que participará del evento.

Chubut: seis colectivos y prendas confeccionadas por talleres de Cáritas

La comunidad católica de Chubut inició su movilización para participar de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Coordinados por las diócesis de Comodoro Rivadavia, Esquel y Rawson, un contingente de 360 fieles partirá este fin de semana en seis colectivos dispuestos con apoyo logístico provincial.

El grupo, compuesto por jóvenes de diversas parroquias y mujeres de talleres de oficios, asistirá a los encuentros centrales programados en Buenos Aires y Córdoba. Los peregrinos llevarán indumentaria propia: 300 pecheras y 600 estolas confeccionadas por talleres de la Red de Economía Social de Cáritas.

El gobernador Ignacio Torres confirmó que asistirá el lunes al encuentro oficial en Capital Federal junto a su hijo; resaltando el valor de asegurar una fuerte representación de las familias de la provincia en esta jornada de trascendencia nacional.

Rosario, Santa Fe: más de 100.000 fieles se preparan para viajar a Buenos Aires, Córdoba y Luján

Más de 100.000 personas tienen previsto viajar a Buenos Aires, Córdoba y a Luján durante la visita de León XIV a la Argentina. Este aluvión de feligreses es mayor a lo que estimaban las autoridades del Arzobispado de Rosario, que señalaron que la organización de los contingentes lo hicieron las distintas parroquias e iglesias tanto de Rosario como de la región.

Pablo Lasarte, referente de la pastoral universitaria de Rosario, señaló a LA NACION que, durante las últimas dos semanas, después de que se confirmó el viaje de León XIV, se sumó una gran cantidad de feligreses desde distintas regiones para asistir a la visita del Papa.

Los viajes organizados en ómnibus de larga distancia, con un costo aproximado de 85 mil pesos, están casi completos

“Cada parroquia, cada comunidad ha organizado sus viajes, saliendo la mayoría desde sus lugares de origen. También hay un trabajo muy grande de las pastorales de la juventud y universitaria, y un número bastante importante de voluntarios, que también están viajando desde Rosario para participar tanto en las actividades en Buenos Aires como en Córdoba y Luján”, explicó Lasarte.

“La mayoría viajan en colectivos contratados, y otros, sobre todo muchos jóvenes, viajan también con empresas de las líneas que van hacia Buenos Aires, Córdoba y Luján”, apuntó el sacerdote.

Los viajes organizados en ómnibus de larga distancia, con un costo aproximado de 85 mil pesos, están casi completos. Los organizadores advierten a los peregrinos sobre posibles caminatas de hasta 10 kilómetros desde los puntos de estacionamiento hasta los escenarios de las celebraciones y rigurosos controles de seguridad.

Mar del Plata, Buenos Aires: miles de fieles viajarán a Luján y Palermo, pero faltan colectivos

Con la Basílica de Luján como principal destino, pero también con grupos que además participarán de la vigilia programada en Palermo, varios miles de vecinos del centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires están prestos para emprender en próximas horas el viaje que los llevará a compartir las actividades que el papa León XIV realizará este fin de semana.

Casi medio centenar de parroquias están bajo la órbita del Obispado de Mar del Plata y desde casi todas han logrado sumar interesados en vivir esta experiencia que incluye el traslado por ruta. Se completaron entre uno y dos ómnibus por comunidad religiosa barrial y comenzarán a partir desde este sábado. Se pagó por ese viaje unos 80 a 90 mil pesos por persona.

El papa León XIV en el balcón central de la Basílica de San Pedro poco después de su elección (AP Foto/Domenico Stinellis) Domenico Stinellis - AP

El dato que amplía la presencia de esta diócesis es que no solo sumará participación de marplatenses, sino que también se han confirmado otros contingentes que partirán desde localidades vecinas como Necochea, Pinamar y Balcarce, entre otras de la zona. “No se consiguen ómnibus, si no irían muchos más”, confiaron fuentes del obispado, que reconocen que muchos debieron recurrir a vehículos particulares para ser parte del programa en Luján o Palermo.

Las comunidades parroquiales vienen trabajando en este viaje desde hace largo tiempo y reconocen que tuvieron una pausa cuando se confirmó el problema de salud de León XIV. Apenas ratificó el viaje, se retomó la organización con armado de banderas, gorras y carteles con mensajes de bienvenida que intentarán que lleguen tan cerca del Papa como se pueda.

Las parroquias vienen trabajando en este viaje desde hace largo tiempo y reconocen que tuvieron una pausa cuando se confirmó el problema de salud de León XIV

Sacerdotes que acompañarán a estos grupos reconocen que viajarán muchos fieles que ya han vivido la experiencia de estar en vivo ante el Papa, ya sea con Francisco por viajes a Roma o, como en muchos casos de personas mayores, que reconocen como inolvidable haber recibido en Argentina a Juan Pablo II. Y resaltan la fuerte presencia de jóvenes, decididos a afrontar un momento que ya reconocen como “único e histórico”.

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Con la colaboración de Mariela Arias, Darío Palavecino, Germán de los Santos, Ana Tronfi, Sofía Sandoval, Paz García Pastormerlo, Martín Boerr, Pablo Mannino y Sol Agusti.