“Liso santafesino”: por su identidad particular, lo declaran patrimonio cultural inmaterial

SANTA FE.- El liso santafesino, la cerveza que en esta zona se sirve en un vaso de unos 350 centrímetros cúbicos de capacidad y totalmente liso, con el propósito de poder sentir más fría la bebida y evitar que se caliente, como lo implementó don Otto Schneider cuando llegó desde Prusia a la Argentina en 1906, es ahora Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia.

Así lo establece la ley 14.479, sancionada por la Legislatura durante esta semana y promulgada por el gobernador, Maximiliano Pullaro, mediante el decreto 1845.

“Es por su producción de cerveza de barril sin pasteurizar y su modo tradicional de servido, vinculado con la historia de la identidad gastronómica de la provincia”, resaltó el primer artículo de la flamante ley.

Además, la norma señala que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación que establezca, deberá “promover, fomentar y facilitar las actividades y eventos que tengan por objeto revalorizar la producción de cerveza de barril sin pasteurizar, dado su aporte a la gastronomía y al turismo provincial”.

La decisión, que logró este reconocimiento provincial, tiene un antecedente. El 11 de diciembre de 2014 se estableció por Ordenanza N° 12.159 al liso como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de Santa Fe.

De esta manera, fue la primera vez que el Concejo de esta ciudad sancionó a una tradición, en consonancia con lo establecido por la Convención de la Unesco. La autora del proyecto fue la expresidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, Adriana Molina.

Desde entonces hubo otros eslabones en esta cadena que se cerró esta semana. Desde 2019, y con el objetivo de recuperar esa fecha emblemática para la cultura cervecera local, el Día del Liso santafecino comenzó a festejarse el segundo viernes de diciembre en distintos establecimientos cerveceros y gastronómicos de Santa Fe por impulso del emprendedor y divulgador de la cultura cervecera santafesina, Gabriel “Polaco” Andruszczyszyn.

Así, la fecha quedó fijada por Ordenanza N° 12.866 del Concejo Municipal de Santa Fe en noviembre de 2022.

Sabrosa historia

Este ícono cultural es una tradición, un hábito que tiene más de 100 años de pertenencia en la ciudad y siempre es protagonista de encuentros y reuniones en Santa Fe.

Como se sabe, el liso, creado en la década de 1930 por el maestro cervecero Otto Schneider, cuya planta de elaboración funcionó al norte de la ciudad capital y luego en la Cervecería Santa Fe, que actualmente explota el grupo chileno CCU (Compañías Cerveceras Unidas), se caracteriza por servirse en un vaso pequeño de entre 250 y 330 centímetros cúbicos lo que permite mantener la bebida fría hasta el final.

En tanto, y como justificaron los diputados que se manifestaron a favor de la iniciativa, “decir liso en Santa Fe significa mucho más que tomar cerveza: es parte del orgullo de los santafecinos. Es patrimonio cultural y una forma única de disfrutar y compartir entre amigos y familia”, resaltaron.

El liso se elabora con cerveza sin pasteurizar, distinguiéndose de cualquier cerveza tirada. Además, se sirve en un vaso enfriado a 1°C, sin rugosidades y con dos dedos de espuma. Todo esto es lo que hace único y que nadie lo pueda imitar”, se resaltó en el proyecto que aprobaron los legisladores.

Otra tradición que mantienen muchos lugares cerveceros es acompañar el liso con ingredientes, desde maní, pochoclos, palitos, etc. Años atrás, se distinguían los lugares que servían platitos con mondongo en escabeche, lupines y hasta papas con ajo y perejil. Todo eso quedó en la historia de generaciones pasadas. Pero igual, actualmente, el liso sigue llegando con ingredientes, aunque sea unos pocos maníes o “palomitas”.