El currículum de Liza Gross dice que, como experta en medio de comunicación, se especializa en el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación innovadoras para organizaciones sin fines de lucro. De origen argentino y amplia experiencia en la gestión de redacciones, Gross tiene más de treinta años de experiencia como periodista y ejecutiva. Fue editora general de The Miami Herald y Directora Ejecutiva de International Women's Media Foundation , un grupo dedicado a apoyar a mujeres periodistas que trabajan en zonas de conflicto.

En la actualidad, la periodista radicada en New Jersey, Estados Unidos, es vicepresidenta y líder de transformación de prácticas de la Solutions Journalism Network , una organización independiente -con oficina central en Nueva York- que trabaja hace ya seis años para legitimar y expandir la práctica del periodismo de soluciones , una especialidad profesional que apunta a producir contenidos rigurosos y precisos que dan respuestas a problemas sociales concretos. La red cuenta con guías, estudios de casos, listas de fuentes confiables para determinados temas y, sobre todo, una plataforma de contactos para aquellos medios y profesionales que quieren estar más cerca de las necesidades de la ciudadanía.

En una entrevista con LA NACION para la serie "Coronavirus y medios" Gross explica con nivel de detalle cuáles son los fundamentos de esta tendencia, ofrece una serie de herramientas prácticas para encontrar soluciones en medio de la crisis sanitaria y describe por qué este tipo de periodismo es una gran apuesta al enriquecimiento del modelo tradicional.

- ¿Qué puede ofrecer el periodismo de soluciones en la crisis sanitaria que nos toca vivir?

- El periodismo de soluciones busca identificar y describir evidencia de respuestas a desafíos sociales y su efectividad. Es una técnica que permite abordar cualquier tema, y esta pandemia no es excepción. Solutions Journalism Network, mi organización, ha compilado ya más de 700 artículos, principalmente de Estados Unidos y en inglés, pero también de diferentes contextos geográficos y en otros idiomas, que cubren la pandemia con un enfoque de soluciones en una variedad de categorías, como la contención del virus o la adaptación creativa de comunidades para mantener funcionando su infraestructura hospitalaria, sus sistemas de educación o su economía.

- ¿Cuáles son las técnicas más relevantes a tener en cuenta?

La técnica del periodismo de soluciones se basa en cuatro pilares fundamentales. Uno: hace de la solución -no de un individuo- el eje narrativo, interesándose específicamente en detalles de implementación y en cambios sistémicos. Dos: ofrece evidencia de resultados y efectividad. Tres: explica las limitaciones y no sensacionaliza, Y cuatro: enfatiza las lecciones aprendidas.

- ¿Qué temas conviene tratar y cuáles no son recomendables para el periodismo de soluciones en la pandemia?

- Esta pandemia está ocurriendo en tiempo real y la situación cambia minuto a minuto. Obviamente es necesario atender los imperativos del seguimiento diario, como las estadísticas de casos y víctimas o los partes de actualización de las autoridades de salud pública. Pero el periodismo de soluciones tiene la capacidad de aportar una perspectiva mucho más detallada de la emergencia, una perspectiva estratégica de la realidad que ofrece una visión más completa sobre posibilidades alentadoras. No solamente explora distintos tipos de respuestas para combatir la pandemia, sino que también se enfoca en su impacto y sus efectos a largo plazo en los distintos aspectos de la vida de una comunidad.

- ¿Qué ejemplos de pequeños, medianos y grandes medios puede destacar y compartir con los lectores?

- Me parece muy importante destacar que numerosos medios grandes, medianos y pequeños en toda América Latina ya han estado produciendo artículos sobre la pandemia con una perspectiva de soluciones. El colega costarricense Fabrice LeLous recientemente colaboró con Solutions Journalism Network para compilar este material, que ahora está disponible en nuestro archivo, el Story Tracker . Naturalmente, la sección más robusta de nuestro archivo sobre respuestas a la pandemia está compuesta por artículos en inglés, y también está disponible en el archivo. Invito a todos los que lean esta nota, periodistas o no, a que visiten nuestro sitio y exploren este recurso.

- ¿Qué impacto puede tener el periodismo de soluciones a nivel audiencia y suscripciones digitales?

- El proyecto que lidero ha cumplido ya seis años. En este lapso de tiempo hemos realizado varios estudios que ofrecen prueba de la capacidad de este tipo de propuesta para establecer una conexión vibrante con las audiencias, usando métricas cuantitativas, como el tiempo que se invierte en leer una nota de soluciones comparada con una nota tradicional, y cualitativas, como testimonios de usuarios que consumen periodismo de soluciones. Desde que comenzó la pandemia, muchas organizaciones noticiosas han visto un aumento exponencial de visitas de usuarios a sus sitios. Esto ha ocurrido con todos los medios, no solo los que cultivan el periodismo de soluciones, pero en este último caso vemos también un aumento de intercambios directos con usuarios para conversar sobre soluciones y que demuestran confianza en el medio como fuente confiable de información para la comunidad. El gran desafío para todos los medios será retener estas nuevas audiencias a largo plazo. Creemos que esta conversación directa y sostenida que es parte integral del periodismo de soluciones es una excelente herramienta para alcanzar este objetivo.

- ¿Cómo se puede conectar mejor con las audiencias a partir de esta técnica?

- El periodismo tradicional crea un circuito informativo cerrado, en el cual el medio se dirige a las audiencias sin escuchar lo que las audiencias tienen para decir. Existe evidencia abundante de que esta transmisión unidireccional de información hoy es rechazada por los que hasta ahora fueron receptores pasivos. El resultado es una creciente apatía del público con respecto a las noticias y una creciente falta de confianza en los medios, exacerbada esta última circunstancia por el fenómeno de noticias falsas (fake news). No se trata ya de dar datos, sino de explicar esos datos y describir como se conectan y cual es su impacto. El periodismo de soluciones ofrece la oportunidad de renovar y revitalizar esta conexión con las audiencias porque crea un circuito informativo continuo y activo al ofrecer ejemplos de experiencias que funcionan y estimular una conversación productiva con las audiencias. El periodismo de soluciones no le habla al público. Habla con el público. Y, sobre todo, escucha primero.

- ¿Qué historia particular la conmovió en los últimos meses?

- El Story Tracker almacena ya más de 9.000 notas con enfoque de periodismo de soluciones. Es una tarea imposible seleccionar una nota en particular, inclusive teniendo en cuenta solamente el material publicado en los últimos meses. A nivel personal, las historias que más me conmueven son las que narran logros de grupos marginados o desprotegidos o que viven en situaciones de extraordinaria fragilidad y consiguen sobreponerse a circunstancias adversas, ejecutando estrategias para transformar fundamentalmente su situación.

- ¿Qué cuestiones del periodismo tradicional se pueden rescatar y profundizar para este tipo de producciones?

- El periodismo de soluciones no tiene por objetivo reemplazar ninguna herramienta o género del periodismo tradicional, sino que propone enriquecer y complementar la labor periodística para informar con mayor efectividad en un entorno cada vez más complejo de multiplicidad de canales de distribución, nuevas tecnologías y cambios en los hábitos de los consumidores de noticias. Sería simplista, y erróneo, afirmar que el periodismo tradicional debe ser descartado a rajatabla. Más productivo es contribuir a que el periodismo tradicional consiga adaptarse a su nueva realidad mediante la revisión no solo de los métodos de generación de información sino también de sus modelos económicos para responder a las necesidades y reclamos actuales de los usuarios. Lograr esta transición crucial le permitirá al periodismo mantenerse como pilar relevante de una democracia saludable y funcional.

- ¿Cómo vive la situación a nivel laboral y personal?

- Sin duda Estados Unidos está atravesando un período de convulsión histórica a muchos niveles -sanitario, económico y de identidad-. Pero esta crisis no afecta a todos por igual. Hace unas semanas leí una brillante observación en respuesta a un comentario muy utilizado en estos días por los medios, la publicidad y los famosos para describir la situación que vivimos: estamos todos en el mismo bote. La observación es la siguiente: No. Estamos todos en el mismo mar, pero ciertamente no en el mismo bote. Si bien muchos ciudadanos pueden trabajar desde su hogar y continúan percibiendo un sueldo, gozan de buena salud y no han sufrido pérdidas de seres queridos, como es mi caso, la penosa realidad es que hay más de dos millones de casos confirmados de infección y al momento más de cien mil estadounidenses han sucumbido al virus. Las comunidades negra y latina han sido particularmente golpeadas. Miles de trabajadores designados como personal esencial no tienen otra opción que reportarse a trabajar a pesar del temor al contagio, desde personal de transporte público, empleados de correo a trabajadores de la industria alimenticia. Y esto sin mencionar las presiones diarias que enfrenta todo personal de salud. Por otro lado, millones de personas han perdido su trabajo y su fuente de ingresos, hemos entrado oficialmente en una recesión, y continúan las protestas de reclamo de justicia social. Todas estas circunstancias, agravadas por una inadecuada respuesta del gobierno nacional a todas estas emergencias, han contribuido a crear un clima generalizado de tensión e incertidumbre.

- ¿Cuál es su balance hasta aquí de la cobertura de la pandemia por parte de los grandes medios informativos?

- El desempeño de las cadenas nacionales de televisión y cable estadounidenses en cuanto a la cobertura de la pandemia es una versión intensificada de sus prácticas y comportamientos en tiempos normales: la crónica diaria de estadísticas sin contexto, enfoque en declaraciones incendiarias de políticos y funcionarios de uno y otro partido, situaciones urgentes que se describen con alarma en segmentos de tres minutos o menos y luego quedan sin seguimiento, como los niveles de infección en las residencias para ancianos, y abundancia de periodismo especulativo sobre como la pandemia puede afectar la campana electoral y la economía. En resumen, una cobertura superficial. Adicionalmente, la cadena Fox merece una mención especial como ejemplo de cobertura irresponsable. Exceptuando honrosas excepciones, como Chris Wallace , los presentadores de esta cadena, partidaria abierta del presidente Donald Trump , han minimizado la gravedad de la epidemia, difundido información insuficientemente verificada y atacando la reputación de respetados científicos como el doctor Anthony Fauci. Los medios locales, por su parte, están cumpliendo una función esencial en las comunidades a las que sirven, ofreciendo constantemente información sobre recursos disponibles y medidas adoptadas por las autoridades municipales. La evidencia del valor de esta cobertura se refleja en el aumento exponencial del tráfico en los sitios digitales de estos medios locales.