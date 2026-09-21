Llega la primavera al AMBA con mínimas de 7° y viento frío, pero a partir del miércoles repuntan las tardes con máximas que llegan a los 25°

Las mañanas estarán marcadas por temperaturas bajas y, con el correr de los días, las tardes estarán más agradables. Cómo se comportarán los vientos y la nubosidad para planificar actividades.

Clima de lunes: ventoso e inestable

Vuelve a soplar aire frío en el estuario para decepción de todos los estudiantes en su día. La mañana mostrará viento moderado a regular que harán que los 12ºC de mínima se sientan más fríos, con cielo parcialmente nublado que nos dejará sol intermitente. Será una jornada con una percepción de temperatura muy diferente entre quienes estén a la intemperie expuestos a las ráfagas y quienes se encuentren a resguardo del viento. Desde ya, la tierra blanda tras las precipitaciones y las rachas frías descartarán el pic-nic y obligarán a algún festejo bajo techo. La tarde conservará el sol entrecortado con baja probabilidad de lluvias aisladas, pero también el viento que obligará a retroceder al mercurio hasta 17ºC. Después del atardecer comenzará un importante descenso de temperatura, con 12ºC a la noche, bajando fuerte durante la madrugada.

El martes se notará el descenso térmico Telam

Clima de martes: un día invernal

La circulación de aire frío nocturno dejará al mercurio por el piso para entregar una mañana invernal con el mercurio largando desde 7ºC, con sensación térmica más baja por el viento moderado del sudoeste y cielo parcialmente nublado. El viento frío soplará todo el día por lo que le costará al termómetro revertir las bajas temperaturas matinales entregando una tarde fresca para la época con 13ºC, viento leve y algo de sol, por lo que la campera quedará puesta todo el día. La noche tendrá una importante atenuación del viento que seguirá soplando frío en un cierre con 9ºC.

Clima de miércoles: repunta a la tarde

El miércoles no podrá evitar un nuevo amanecer frío a pesar de la rotación del viento y el comienzo de circulación de aire más templado. Prevé un amanecer con cielo mayormente cubierto de nubosidad alta, viento moderado desde el norte y mínima de 7ºC. La llegada de aire caliente permitirá que el termómetro se estire un poco más y logre marcar 18ºC promediando el día para devolvernos al segmento de temperaturas primaverales, con viento moderado y cielo parcialmente nublado. La noche también dará cuenta de la recuperación térmica en un cierre menos frío con 15ºC.

Clima de jueves: afloja el frío

El jueves mantendrá la circulación de aire templado para salvarle la ropa a la primavera. Se recuperará la temperatura mínima con 11ºC, como para dejar la bufanda en casa, con viento moderado desde el norte y cielo parcialmente nublado. La jornada alterará diferentes grados de nubosidad con tramos soleados alternando con segmentos más nubosos. La tarde hará las delicias de los friolentos con el mercurio trepando hasta 22ºC, con viento leve y buenos aportes de sol. La noche obligará a sacarle una manta a la cama en un cierre con 18ºC.

Desde el jueves, las tardes serán primaverales Carolyn E. Lochhead

Clima de viernes: la primavera sale a la cancha

El viernes ofrecerá las últimas horas de viento caliente permitiendo que la primavera pueda florearse con una tarde de calor. Se estima un amanecer que avalará una campera más liviana con 14ºC de mínima, viento moderado del noroeste y cielo mayormente nublado. Será una jornada de mucha cobertura nubosa, la veleta irá rotando para que la tarde entregue aire caliente desde el oeste y permita que el mercurio alcance los 25ºC y que la primavera vuelva a entregar una tarde de remera, Hacia la noche la veleta se colocará en sudoeste anunciando la llegada de aire frío y de un lento descenso de temperatura.

Borrador del fin de semana: este es el pronóstico del tiempo

El sábado tendrá viento desde el sur durante la primera mitad del día y desde el este a partir de la tarde, con cielo parcialmente nublado y máxima de 23ºC. El domingo proyecta viento desde el este con posibilidad de precipitaciones y menos temperatura.

Eso es todo, amigos. Todo parece indicar que la primavera debutará con bajo perfil, cediendo sus primeros días a las intromisiones de aire frío. De todos modos, su performance en las tardes del jueves en adelante darán cuenta que las tardes de calor ya empiezan a intercalarse en la semana. La tendencia a mediano plazo será esa, con el invierno todavía aferrándose a un par de amaneceres fríos y alguna tarde fresca, y la primavera ya mostrando en el termómetro sus veintipicos permitiendo tardes sin abrigo.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli