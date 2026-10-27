Lluvias históricas, rutas destruidas y pueblos aislados: una provincia patagónica declaró la emergencia meteorológica por seis meses

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Frente a los daños provocados por un fuerte temporal de lluvia y granizo que dejó rutas destruidas, desbordes de arroyos y localidades aisladas, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, declaró la Emergencia Meteorológica en toda la provincia por un período de seis meses.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1714/2026 y tiene como objetivo agilizar los procedimientos administrativos para la contratación de bienes, servicios y maquinaria pesada, con el fin de acelerar la respuesta ante contingencias climáticas de gran magnitud.

Al fundamentar la decisión, Figueroa destacó la gravedad de la situación hídrica. “Actualmente se están llenando cañadones que hace 70 años que no recibían semejante cantidad de agua y la infraestructura con la que contamos queda colapsada. En este sentido, nuestro rol es asistir a la gente y, fundamentalmente, trabajar en la prevención”, sostuvo.

Para coordinar los operativos en el territorio, el decreto dispuso la creación del Comité de Emergencia Meteorológica, integrado por los titulares de los ministerios de Jefatura de Gabinete, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Producción e Industria, Trabajo y Desarrollo Humano, Seguridad e Infraestructura.

El desborde de ríos y arroyos ha dejado localidades aisladas en Neuquén.

Durante los últimos días, tormentas convectivas de gran intensidad descargaron abundantes precipitaciones y granizo sobre distintos sectores de la provincia, provocando la rápida saturación de los suelos y el desborde de cauces que habitualmente permanecen secos.

Las consecuencias más graves se registraron en la localidad petrolera de Rincón de los Sauces, que quedó aislada por vía terrestre. La crecida del arroyo Carranza destruyó los desvíos y estructuras de la obra del nuevo puente sobre la ruta provincial 5, arrastró vehículos y bloqueó la circulación en ese sector y en los accesos vinculados con la ruta provincial 8.

Ante problemas de abastecimiento en el hospital local, el gobierno neuquino puso en marcha puentes aéreos con aviones y helicópteros para trasladar medicamentos, reactivos de laboratorio y pacientes que requerían atención urgente.

En Añelo, el escurrimiento de agua, barro y rocas desde las bardas afectó a los barrios Nuevo Añelo, El Mirador y Nueva Esperanza, donde decenas de familias debieron ser evacuadas. También se registraron socavones sobre la ruta provincial 7.

En sectores como Puente Picún Leufú y Bajada de los Molles, la reactivación de cañadones dejó aisladas a unas 20 familias, por lo que Protección Civil realizó operativos aéreos para evacuar a adultos mayores y entregar víveres, medicamentos y forraje.

Se evacuó preventivamente a una pareja de adultos mayores de un paraje al noroeste de la provincia Gobierno del Neuquén

Situaciones similares se registraron en Sañico, Piedra del Águila y Aluminé. Además, la saturación de banquinas y la acumulación de barro obligaron a interrumpir de manera preventiva la circulación nocturna en rutas provinciales y nacionales.

Por otra parte, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) debió reforzar los procesos de potabilización y retrolavado en distintas plantas debido al aumento de la turbidez en los ríos, producto del arrastre de sedimentos.

Lo que se espera para el verano

De cara al verano, las evaluaciones de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto con informes del Servicio Meteorológico Nacional y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, advierten sobre un escenario complejo para los próximos meses.

Según explicó la secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, los pronósticos indican una alta probabilidad de incidencia del fenómeno El Niño durante los próximos cinco a seis meses. Los modelos dinámicos también proyectan más de un 90% de probabilidades de que el evento alcance una intensidad muy fuerte durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre.

Ante la persistencia de condiciones favorables para nuevas tormentas y con suelos ya saturados por las precipitaciones recientes, los comités de emergencia mantendrán el monitoreo permanente de la situación y el alistamiento de centros de evacuación en todo el territorio provincial.