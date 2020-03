Locos por el truco: por impulso de un grupo de amigos, llega la Liga Nacional

Rodrigo Ortega Sánchez y José Alberto Viciconti, con las cartas oficiales Crédito: Victoria Gesualdi

En 2015 crearon una asociación y avanzaron en la organización de un campeonato federal; los partidos arrancan en junio, con jugadores que representan a clubes del área metropolitana

"Para nosotros, el truco es un deporte, al igual que el ajedrez, de destreza intelectual", conceptualiza Rodrigo Ortega Sánchez, secretario y miembro fundador de la Asociación Argentina de Truco ( Asart ), que desde 2015 persigue un objetivo: reivindicarlo como el verdadero deporte nacional , unificar a todos los jugadores del país bajo un mismo reglamento y hacer un gran campeonato federal que consagre el primer campeón nacional de truco. Para llevar adelante esto, en abril lanzan la Liga Nacional de Truco , en un evento en el Hotel Hilton en la ciudad de Buenos Aires. "En junio comienzan los partidos y en diciembre se disputará la gran final presencial en Mar del Plata", confirma.

El truco y el fútbol, para la Asart, van de la mano. "Para la Liga, Boca y River ya presentaron equipo", cuenta Ortega Sánchez. La asociación con el fútbol no es casual: muchos futbolistas reconocidos han mostrado y difundido fotos jugando al truco en colectivos, aviones, aeropuertos o concentraciones. "La Liga quiere incentivar a los clubes pequeños, de barrio, del interior o sociedades de fomento. Queremos sacarlo del prejuicio de la timba, la idea es que los clubes que no tengan recursos para tener un equipo de fútbol en competencia, presenten uno de truco en la Liga", resume.

"En esta primera edición, el formato de competencia incluirá equipos del área metropolitana de Buenos Aires, con personería jurídica, que jugarán un torneo largo a dos ruedas, con localías invertidas, programando los miércoles o los jueves en sus sedes, tal como ocurre en la mayoría de los deportes colectivos", cuenta Diego Provenzano, responsable de prensa de la Asart.

"Vamos por etapas, pero nuestro gran objetivo es incluir a las provincias, en el interior se juega muy bien al truco", afirma Ortega Sánchez. La Asart, para promover la Liga, planea hacer torneos en Tucumán y Córdoba, en una primera agenda; dos provincias, entienden, con amplia tradición truquera. "El proyecto de la asociación aspira a posicionarse dentro de los próximos cinco años en cada provincia argentina, avanzando por etapas hasta la Fase Final, el gran campeonato nacional", afirma Provenzano.

En esta primera etapa, que comienza en junio y termina en la gran final marplatense en diciembre, la participación está abierta a "hombres y mujeres de cualquier edad, pero el requisito indispensable es que representen a un club con personería jurídica, desde clubes de fútbol hasta de cualquier disciplina deportiva o sociedad de fomento de barrio. Se abona un canon anual para competir y los costos de las jornadas en las que se oficia como local. No hay límite para esta primera edición en cantidad de equipos, pero ya contamos con más de 10 que se irán anunciando en los próximos días; entre ellos, Boca y River", se informa en un comunicado de prensa de la Asart. Los interesados deben comunicarse a través del mail info@asart.com.ar

El primer torneo de la Liga Nacional de Truco se disputará en dos ruedas en las sedes de los clubes que intervengan. "Sos local y visitante contra todos los rivales", afirma Provenzano.

"Una de las grandes aspiraciones de la Asart es la de revalorizar a los clubes de barrio, acercar a los jóvenes al truco, porque se tiene el prejuicio que es algo de personas adultas, cuando el truco es un juego de naipes", afirma Ortega Sánchez. "Lamentablemente el pato es el deporte declarado como nacional -reconoce-. Es más federal el truco". La Asart está gestionando ante el Congreso que se declare el Día Nacional del Truco. "Para nosotros es el deporte que más nos representa", resume.

Reglamento unificado

La Asart nació en 2015, cuando un grupo de amigos decidió dar un paso adelante en su pasión por el truco y materializarla en la creación de una asociación con claros fines reivindicatorios hacia este juego de cartas. Aquel año tuvieron la personería jurídica y comenzaron a diseñar un proyecto que se asentó en etapas. "Lo primero fue hacer un reglamento único, no fue algo fácil", cuenta José Alberto Viciconti, presidente de la Asart. Cada provincia y región del país tienen una manera de jugar al truco. Las señas, que son el artilugio fundamental que tiene cada jugador para "comunicar" a su compañero las cartas que le tocaron y así ejecutar una estrategia, son diferentes. Hay señas cordobesas, entrerrianas y porteñas, por nombrar algunas.

"Este sistema de comunicación puede servir también para confundir al rival -dice el reglamento-, pasando señas de cartas que no se poseen. Esto no está penalizado, pero puede confundir al propio compañero", se especifica. "El truco es un engaño, es el arte de hacerte pensar que tengo lo que no tengo y que no tengo cuando tengo", define Ortega Sánchez. El juego habilita a practicar la mentira desde un lado exclusivamente estratégico. "En la ajedrez sucede algo similar, el buen jugador mueve las piezas para un lado, pero ataca por otro", remata.

"Una vez que tuvimos el reglamento, avanzamos", reconoce el titular de la Asart. Para ellos, se juega con baraja española (tienen un mazo con cartas oficiales), donde se separan todos los 8 y los 9. El partido de truco es a 30 "tantos". El juego se divide en dos partes, la primera llamada "las malas" y la segunda, "las buenas". La cantidad de jugadores permitida es de cuatro hasta seis, en este último caso con la inclusión del modo "pica-pica", donde se enfrentan mano a mano el jugador que está frente a otro. También está la opción, autorizada, de jugar de a dos, en un duelo personal con el adversario. En la página web de la Asart ( www.asart.com.ar ) se puede descargar el reglamento oficial.

Existe una polémica entorno a la "flor", que es cuando tocan tres cartas del mismo palo. Permite, si es que se gana, sumar muchos puntos y en algún caso, ganar todo un partido. "Creemos que le quita emoción a un juego en donde cada tanto se siente como el último", argumenta Viciconti. En los partidos de la Asart, se descarta la "flor".

Desafío

El mayor desafío es que se acepte el reglamento. Para los que se asocien a la Liga, será una obligación excluyente. "Es como cuando hay una ley nueva, lleva tiempo, pero te terminás acostumbrando y aceptás la norma", afirma Ortega Sánchez. Como se trata de un juego de naipes con tantas variantes, el hacer docencia es un objetivo al que se llega no sin cierto esfuerzo. "Hay mucho que no está escrito. La única manera de aprender es jugando", confiesa.

El origen del truco es impreciso, aunque para la Asart, habría que hallarlo en España, donde se practica un juego similar que habría llegado desde Oriente en momentos en los que los musulmanes invadieron la península ibérica. En Latinoamérica, Chile, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay, juegan al truco.

"Queremos recuperar el espacio lúdico de las cartas", concluye Ortega Sánchez. Apuntan a los más jóvenes. Las consolas de juego concentran toda la atención de las nuevas generaciones. "Nosotros pensamos que el truco puede complementar esa actividad, incluso pensamos en tener una app", afirma. "Sin embargo, la Liga Nacional de Truco es nuestra mayor aspiración, soñamos con la gran final", confiesa.

Algunos lineamientos

