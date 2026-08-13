Los caminantes rápidos de 80 años tienen la mitad del riesgo de deterioro cognitivo

WASHINGTON.- La razón por la que conviene convertirse en un ‘supermovilizador’ al envejecer.

Los supermovilizadores, definidos por los científicos como personas capaces de caminar significativamente más rápido que la mayoría de sus pares de edad avanzada, tienen aproximadamente la mitad de probabilidades de experimentar deterioro cognitivo, según revela un nuevo estudio.

Además, si desarrollan problemas de pensamiento y memoria, la afección suele avanzar más lentamente.

El estudio, publicado en julio en Neurology, se basa en investigaciones anteriores sobre los supermovilizadores, hombres y mujeres de 80 años o más cuya velocidad de marcha cotidiana se parece a la de personas de 50 años.

Esta investigación previa vinculó la supermovilidad con una mejor salud, mayor longevidad y tasas de envejecimiento más lentas en comparación con las personas cuya velocidad de marcha era menor.

El nuevo estudio, que involucró a casi 5.000 hombres y mujeres mayores, extiende esos beneficios al cerebro al descubrir que los cerebros de los supermovilizadores suelen funcionar mejor y durante más tiempo que los de quienes se mueven más lentamente.

“Creo que la idea de que los supermovilizadores tengan un riesgo relativamente bajo de deterioro cognitivo tiene sentido”, dijo Michelle M. Mielke, directora del Departamento de Epidemiología y Prevención de la Universidad de Wake Forest. La investigadora estudió la velocidad de la marcha y la salud, pero no participó en el nuevo estudio.

El estudio proporciona otra razón convincente para ser o volverse activo a medida que envejecemos. Pero también plantea interrogantes sobre si la supermovilidad cambia los cerebros de los adultos mayores y cómo lo hace, y si es demasiado tarde o demasiado pronto para que el resto de nosotros empiece a prestar atención a nuestra velocidad de marcha.

Caminar lento y el deterioro de la salud cerebral

Hace décadas, los científicos notaron por primera vez que una marcha lenta o inestable en las personas mayores estaba relacionada de manera desproporcionada con una mala salud, una esperanza de vida corta y demencia.

“Conocemos esta asociación entre la marcha anormal y un mayor riesgo de deterioro cognitivo desde hace más de 20 años”, dijo Joe Verghese, director del departamento de Neurología de la Facultad de Medicina Renaissance de la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, y autor principal del nuevo estudio.

Disminuir la velocidad de la marcha puede incluso señalar futuros problemas cognitivos años antes de que empiece un deterioro perceptible.

Pero Verghese advirtió que pocas investigaciones habían examinado la otra cara de la moneda de la alteración de la marcha. Si los caminantes lentos son propensos a la demencia, ¿los caminantes mayores rápidos seguirían siendo pensadores lúcidos a medida que pasan los años?

Él y sus colegas buscaron respuestas en múltiples estudios de salud globales y bases de datos centradas en personas mayores, de los que extrajeron registros de casi 5000 participantes de 80 años o más. Todos habían completado pruebas cognitivas y de velocidad de marcha y, en algunos casos, también estudios de imágenes cerebrales.

Luego, los científicos agruparon a los hombres y mujeres según sus tiempos de caminata y señalaron a quienes estaban 1,5 desviaciones estándar por encima de lo normal, lo que los ubicaba dentro del 5% al 8% superior de todos los caminantes. La mayoría de ellos caminaba tan rápido como personas 30 o 40 años más jóvenes.

Estos eran los supermovilizadores.

Los cerebros de los supermovilizadores son diferentes

Los científicos tabularon la velocidad de marcha y la capacidad cognitiva de todos los participantes y revisaron los estudios de imágenes cerebrales para comprobar si los cerebros de los supermovilizadores presentaban características distintivas.

La respuesta fue afirmativa. En particular, tenían un 48% menos de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo durante los cinco años posteriores a su incorporación a uno de los estudios de salud que quienes caminaban más lentamente, incluso después de que los investigadores ajustaron los resultados según la edad, el sexo y algunos factores vinculados con el estilo de vida.

Si los supermovilizadores mostraban signos de deterioro, la afección por lo general avanzaba más lentamente.

Sus cerebros también presentaban diferencias estructurales respecto de los de la mayoría de los caminantes más lentos, con un mayor volumen del hipocampo, una región clave para la memoria.

Estos hallazgos sugieren que algo relacionado con caminar rápido puede influir en los cerebros de los adultos mayores, dijo Verghese. “Caminar en el mundo real suele ser una tarea de atención dividida”, explicó. Durante ese ejercicio, el cerebro procesa rápidamente estímulos e indicaciones vinculadas con el control motor, la orientación, el terreno irregular, las multitudes, el tránsito y otras distracciones.

En este escenario, caminar a gran velocidad representa un desafío cognitivo que podría estimular el cerebro a medida que envejecemos.

Además, los músculos en actividad liberan sustancias bioquímicas que viajan por la sangre hasta el cerebro. Allí, según Verghese, desencadenan procesos conocidos por favorecer la salud y el funcionamiento de las neuronas y otras células cerebrales.

Las limitaciones del estudio

Una limitación del estudio es que los investigadores no pudieron controlar muchos aspectos de la salud y el estilo de vida de los participantes. Los supermovilizadores también podrían ser personas excepcionalmente saludables, con pocas enfermedades, buena alimentación, una genética favorable, ingresos elevados, un sólido apoyo social o una combinación de esos factores.

Esos factores genéticos y vinculados al estilo de vida podrían ser los principales responsables de cualquier cambio cerebral saludable, y no la velocidad al caminar. De hecho, tener cerebros más sanos podría permitir que las personas mayores caminaran a una velocidad excepcional, y no al revés.

Del mismo modo, el estudio no permite saber cuándo ni cómo los participantes que envejecían se convirtieron en supermovilizadores, ni si el momento en que ocurrió tiene importancia.

“Sospecharía que las personas que son supermovilizadoras tienen más probabilidades de haber sido físicamente activas cuando eran más jóvenes”, dijo Alexandra Wennberg, epidemióloga del Instituto Karolinska, quien estudió la velocidad de marcha y la salud durante el envejecimiento. No participó en el nuevo estudio.

En otras palabras, el estudio no permite saber si es deseable o incluso posible convertirse en supermovilizador a los 80 años, o si es mejor comenzar a caminar rápido varios años antes.

Cómo calcular su velocidad de marcha

Aun con esas limitaciones, el mensaje central de la investigación sobre los supermovilizadores se mantiene sin cambios, dijo Verghese. “Manténgase activo”, recomendó, sin importar la edad. Actualmente tiene 61 años, hace ejercicio casi todos los días y lo practica desde que cumplió 40.

¿Quiere saber dónde se encuentra? Puede aprender a evaluar su propia velocidad de marcha y encontrar estimaciones de las velocidades habituales según la edad.

“Caminar es una puerta de entrada sencilla” al ejercicio, agregó Verghese. “La mayoría de las personas puede hacerlo dentro de sus propios límites”.

Consulte a su médico si tiene problemas de salud. Luego comience de manera gradual, pero cuando sus caminatas habituales empiecen a resultar cómodas, “esfuércese un poco más”, dijo. Aumente el ritmo y camine un poco más rápido que la semana anterior. Esos probablemente sean los primeros pasos para convertirse en un supermovilizador.