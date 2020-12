La asamblea del Consejo Federal de Educación se realizó por videoconferencia; fue encabezada por el ministro nacional, Nicolás Trotta Crédito: Ministerio de Educación de la Nación

Fue un año difícil para todos los alumnos del sistema educativo, en el mundo entero. Pero sobre todo complejo para los estudiantes que este año terminaron el nivel secundario durante la pandemia de coronavirus: los egresados 2020. Por eso, y para facilitar la transición hacia la etapa universitaria, el Consejo Federal de Educación (CFE) junto con el Consejo Universitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) acordaron que los alumnos puedan asistir a la facultad como "estudiantes condicionales" hasta que se regularice su situación. "Se recomienda a las universidades nacionales, provinciales y a las universidades e institutos universitarios privados que permitan la extensión hasta noviembre de 2021 del plazo formal de presentación de los certificados definitivos de estudios secundarios, y que los ingresantes a primer año de las carreras de pregrado y grado que no hayan completado la documentación desarrollen sus actividades académicas de manera condicional, hasta tanto se cumpla el requisito de la acreditación efectiva de estudios secundarios aprobados. Además, se les solicitará a las instituciones de la educación superior habilitar la inscripción de nuevos estudiantes en el segundo cuatrimestre", dice el comunicado difundido por el Ministerio de Educación de la Nación.

En la asamblea N° 101 del CFE, encabezada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que se realizó por videoconferencia, también participaron los ministros y las ministras de las 24 jurisdicciones del país. Hubo dos ejes centrales: por un lado, los acuerdos establecidos con el CIN y el CRUP para organizar y articular el tramo egreso-ingreso de los estudiantes secundarios que, en muchas ocasiones y según lo determine cada jurisdicción, finalizarán sus estudios durante los primeros meses del 2021 con la implementación de un módulo excepcional; por el otro, las prácticas profesionalizantes de la carrera de enfermería. También se habló del compromiso para que la presencialidad sea el ordenador del próximo ciclo lectivo, en todos los niveles.

"La escuela se defiende a partir de los acuerdos y procesos de inversión prioritaria. Los argentinos que estamos aquí trabajamos intensamente para garantizar el derecho a la educación durante 2020 y estamos profundamente comprometidos para que la presencialidad sea el ordenador del ciclo lectivo 2021", subrayó Trotta. La subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad, Verónica Piovani, fue la encargada de presentar los acuerdos interinstitucionales entre las jurisdicciones y las universidades públicas y privadas, para organizar y articular el tramo egreso-ingreso de los estudiantes secundarios que finalizan sus estudios, y evitar que se superpongan las actividades propias del inicio de las carreras con las actividades escolares de cierre del último nivel escolar obligatorio.

Doble objetivo: ingreso y permanencia

"En un contexto en el que nos vamos a encontrar con situaciones muy asimétricas de los graduados del secundario por cómo fue este año, es necesario ser flexibles. En ese sentido es que se expide esta política pública, para procurar que todas las universidades flexibilicemos todo lo que implica el ingreso a 2021, para que los alumnos puedan ser incluidos en la educación superior y no se pierdan la oportunidad que se abre el año que viene. Y no solo eso, sino también que puedan impulsarse desde las universidades mecanismos para generar las nivelaciones que sean necesarias durante el año. Es un doble camino: por un lado se flexibilizan las condiciones formales para el ingreso y por el otro lado se asegura la nivelación para que los estudiantes puedan permanecer en el sistema y no abandonar", explicó Rodolfo De Vincenzi, presidente del CRUP.

Anticipándose al fin del ciclo lectivo, y en sintonía con la resolución 368/2020 que el CFE sancionó en septiembre pasado, que contemplaba la posibilidad de incluir un módulo excepcional durante el primer trimestre del ciclo 2021 para que los estudiantes de último nivel del secundario pudieran recuperar los contenidos perdidos este año, algunas universidades comenzaron a diagramar de antemano un nuevo calendario. Eso sucedió, entre otras, en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). "Junto al calendario anual habitual, que marca el inicio de clases en marzo próximo, se estableció lo que llamamos un calendario diferido, que prevé el inicio el próximo 3 de mayo y la finalización el 24 de julio. Se trata de una cursada más intensa en el tiempo, pero idéntica en términos del total de horas/clase, de acuerdo con el compromiso académico de la universidad con todos y todas sus estudiantes", señaló su vicerrector, Juan Gabriel Tokatlian.

Más enfermeros y un nuevo mapa

En relación a los egresados de la carrera de enfermería, el director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Diego Golombek, presentó el documento marco para las prácticas profesionalizantes de tercer año de Instituciones de Formación Técnica Superior de esa especialidad, y la Resolución Nº 385/20, que ratifica el Programa Nacional de Formación en Enfermería (Pronafe), al que están adheridas 201 instituciones en todo el país. De acuerdo con los datos que compartió Golombek, el Pronafe está activo en un total de 15 provincias. El interés por la carrera tuvo un aumento significativo este año, que llegó al 45%, y también los egresados hoy son más, con una suba del 30%.

El ministro Trotta y Daniel Filmus anunciaron la impresión de 50.000 ejemplares del nuevo mapa bicontinental e insular de la Argentina Crédito: Ministerio de Educación de la Nación

En la asamblea también se anunció la impresión de 50.000 ejemplares del nuevo mapa bicontinental e insular de la Argentina, que se va a distribuir en las escuelas del país y será acompañado de un cuadernillo de capacitación docente. "La Plataforma Continental Argentina tiene el doble de extensión que la Argentina continental. Es decir, nuestro territorio es dos veces más grande en el suelo marítimo que en el continente. Por eso, es importante institucionalizar la visión de la Argentina en toda su extensión y las enormes riquezas que pertenecen a los argentinos y las argentinas", concluyó el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.

