Sábado pasados por agua: tormentas desde la madrugada y lluvias durante gran parte del día en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado una jornada dominada por la inestabilidad, con tormentas desde la madrugada y lluvias que se extenderán durante buena parte del día en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA.

Según el organismo, se espera una temperatura mínima de 25°C y una máxima de 28°C, con tormentas durante la madrugada y la mañana, que luego darán paso a lluvias durante la tarde.

El cielo permanecerá cubierto y recién hacia la noche se estima un escenario mayormente nublado, sin precipitaciones significativas. El ambiente se mantendrá húmedo y pesado, con poco descenso térmico, lo que contribuirá a una sensación térmica elevada pese a la presencia de lluvias.

Temperaturas calurosas y manana despejada

Cómo sigue el clima antes de Navidad

El domingo se presentará con nubosidad desde la madrugada y la mañana, en un inicio de jornada templado, con una mínima de 23°C. Con el correr de las horas, el cielo mostrará algunas mejoras hacia la tarde, cuando se espera que el sol aparezca de manera intermitente entre las nubes, lo que permitirá que la temperatura máxima alcance los 30°C. Hacia la noche, volverá a predominar la nubosidad, en un contexto de calor moderado y ambiente húmedo.

Pronóstico del SMN para el fin de semana

El inicio de la semana mantendrá el patrón típicamente veraniego. El lunes tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 30°C, con condiciones estables y sin cambios bruscos, mientras que el martes se prevé un nuevo ascenso térmico, con 22°C de mínima y 33°C de máxima, anticipando una jornada más calurosa.

En ambos días se espera cielo con nubosidad variable y temperaturas elevadas, en la antesala de Navidad.

Advertencias del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas