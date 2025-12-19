A Brasil en auto: las rutas más elegidas, los documentos que hay que tener y el QR que facilita los trámites

Hay viajes que se deciden con el mapa abierto sobre la mesa y otros que se repiten casi de memoria. Para miles de argentinos, volver a Brasil en el verano forma parte de este último grupo. De cara a la temporada 2026, el país vecino se consolida otra vez como el destino internacional con mayor demanda, y con Florianópolis como uno de los destinos más elegidos, el viaje en auto reaparece como una alternativa.

Anticipándose al éxodo masivo de enero, son muchos los creadores de contenido digital que compartieron por estos días sus relatos de viaje en primera persona. Brasil, coinciden los influencers de turismo, nunca dejó de ser atractivo. Y a pesar de las promociones aéreas y los paquetes con todo incluido, los viajeros se animan otra vez al auto porque los números cierran mejor.

La playa de Canasvieiras picture alliance - picture alliance

La distancia, según el camino elegido desde Buenos Aires, ronda los 1700 kilómetros, y el gasto en combustible es uno de los primeros cálculos que aparecen sobre la mesa. Según estimaciones compartidas por quienes hacen habitualmente ese trayecto, el costo total de nafta para llegar a Florianópolis -en un viaje de ida y vuelta-, puede ubicarse entre los 430.000 y los 600.000 pesos, dependiendo del motor del vehículo, el consumo y la ruta elegida, que puede sumar algunos kilómetros al recorrido total.

En una tendencia que se mantiene desde el verano pasado, uno de los datos que pueden sorprender a quienes cruzan la frontera por primera vez es el precio del combustible en Brasil. “Durante años cargar nafta en Brasil era mucho más caro para los argentinos. Ya no -señala @javapez, que publica tips y datos sobre Brasil casi a diario-. Está prácticamente igual que acá”.

El punte Hercilio Luz en Florianopolis Brazil Photos - LightRocket

En noviembre pasado, por ejemplo, usuarios de la comunidad Voy en auto a Brasil compartieron fotos de estaciones de servicio en Florianópolis, precisamente en Canasvieiras, donde la ‘gasolina aditivada’ costaba 5,38 reales, un valor que al tipo de cambio actual es muy similar al precio en las estaciones argentinas.

Documentos

Antes de salir, la organización empieza por los papeles. Los argentinos pueden ingresar a Brasil con DNI vigente y en buen estado, sin necesidad de pasaporte para viajes turísticos de hasta 90 días, según los acuerdos del Mercosur. En el caso del vehículo, es obligatorio contar con la documentación que acredite titularidad o autorización para conducirlo. La cédula verde digital es válida para cruzar la frontera y circular fuera del país, una medida que se consolidó luego de los problemas de emisión de documentos físicos.

Si el titular del auto no viaja, la habilitación a terceros se realiza de forma remota a través de la aplicación Mi Argentina. “Funciona bien, pero hay que tenerla descargada en el celular porque en la frontera no siempre hay señal”, suele aclarar @javapez.

Patentes provisorias

Una de las preguntas que siguen vigentes es la de las patentes provisorias de papel, y aunque cada vez se ven menos, todavía hay vehículos que circulan con esa identificación por la falta de chapas definitivas. Según la Disposición 408/2024, sigue autorizada la salida del país hacia destinos limítrofes para autos con patente provisoria. En su artículo 3, la normativa indica que “las personas físicas o jurídicas que hayan adquirido un dominio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Disposición y cuenten con una Constancia de Asignación de Título (CAT) podrán descargar la “Constancia de Documentación Dominial asignada” a través de los códigos oportunamente otorgados (Registro Seccional, número de trámite y número de control web).

La avenida Henrique da Silva Fontes, en Florianópolis SOPA Images - LightRocket

También, es obligatorio contar con el seguro internacional del auto, conocido como seguro Mercosur o Carta Verde, que debe gestionarse con la compañía aseguradora antes de viajar y especificar claramente los países de cobertura. La verificación técnica vehicular al día, si bien no se exige en el control migratorio, puede ser solicitada en operativos de tránsito dentro de Brasil.

El QR que facilita el trámite migratorio

El paso por migraciones es otro punto clave del viaje. Las autoridades brasileñas recuerdan que todo viajero debe cumplir con el registro de ingreso y salida del país. Para agilizar ese trámite, existe la posibilidad de completar previamente un formulario online de la Policía Federal de Brasil, que genera un código QR. “Si vas en auto, podés acelerar tus trámites migratorios completando de antemano un formulario que vas a encontrar en este link https://mobile.pf.gov.br/sti-mobile/ -dice la pareja conformada por Silvy y Sergio desde el usuario de Instagram @losrodriguez360-. Cuando completás el formulario, te va a generar un código QR que podés imprimir o llevar en tu celular para presentar en los controles brasileños junto con los documentos”.

La ruta BR-230 Cacio Murilo - Shutterstock

Aunque hay distintos caminos y pasos fronterizos para llegar al sur de Brasil, hay tres que suelen ser los más transitados. “La ruta número uno es por Paso de los Libres-Uruguayana -explican desde el canal de YouTube de Assist365-. Es la ruta más directa desde Buenos Aires. Es ideal si tu destino es Porto Alegre, Florianópolis o Camboriú. Está toda asfaltada, con buena señalización y peajes razonables -según actualizan para el verano 2026-. La ruta número dos es por Santo Tome, Sao-Borja, con menos tránsito. Las aduanas suelen ser más ágiles y es ideal si vas desde el norte argentino o el litoral. Y la ruta número tres es por el paso que está en Fox de Iguazú, ideal si querés antes visitar las Cataratas del Iguazú. Desde ahí, podés bajar por la costa hasta Santa Catarina o subir hacia el sudeste”, recomiendan.

Mapas offline y reducción de peajes

En todos los casos, un consejo clave es descargar los mapas offline en el celular, porque suele haber tramos de la ruta que no tienen buena señal, y el GPS se pierde. Con respecto de las rutas, desde la cuenta Voy en auto a Brasil aseguran que este trayecto ganó protagonismo Santo Tome, Sao-Borja por el cambio en las tarifas del peaje, a partir del 2 de diciembre pasado.

“Era un paso que muchos evitaban porque era carísimo, pero bajó más de un 90% -dice Pablo Palmeiro, que alimenta su blog con tips para viajeros desde 2006-. Hoy, cuesta alrededor de 1600 pesos la ida y, del lado brasileño, menos de cinco reales la vuelta”, destaca.

Barra da Lagoa beach AGB Photo Library - Universal Images Group Editorial

A eso, agrega Palmeiro, “se le suma que, una vez cruzado el puente, prácticamente no hay peajes hasta acercarse a la BR-101, lo que convierte a esta opción en una de las más económicas en términos de costos de ruta, aunque con un tramo final más sinuoso”.

Si el trayecto elegido es por Paso de los Libres, desde la cuenta de Instagram @tegustoparis, donde una pareja comparte consejos de viajes y experiencias, colaboran con datos de su viaje realizado hace poco más de una semana. “Cuando llegamos a Paso de los Libres, en la frontera del lado argentino, ni nos bajamos del auto. En el lado brasilero sí tenés que bajar. Nos pidieron la cédula verde pero mostramos la cédula azul impresa. Con el QR, además, pasamos súper rápido. Ya en Brasil seguimos por la BR 290 hasta San Gabriel, que tiene algunos pozos, pero se pasa bien”.

Una noche para descansar y peajes con efectivo o tarjeta

San Gabriel, desde hace muchos años, es un clásico argentino para hacer un alto en el camino y descansar. “Hicimos noche en el hotel San Isidro, que está sobre la ruta y salió 450 reales para dos, con desayuno incluido, unos 126.000 pesos aproximadamente. Salimos al otro día, a las ocho de la mañana, y continuamos por la BR 290 hasta Porto Alegre, y de ahí tomamos la BR 101 hasta Florianópolis”, señalan desde el mismo perfil de IG.

Una calle de Florianópolis ullstein bild - ullstein bild

Sobre cómo abonar los peajes, todos apuntan al mismo consejo: “Se pueden pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, pero no con Pix, un detalle que conviene tener en cuenta antes de salir”, dice @javepez. Con un posteo reciente, desde Te gustó París, agregan: “Existen dos formas, o efectivo o tarjeta de crédito. Pix no reciben. Tenés las cabinas manuales, que suelen tener más fila, y donde te atiende una persona para pagar con efectivo o tarjeta de crédito, y están las cabinas por aproximación, que directamente pagás en la máquina con la tarjeta física o desde el celular”.

Más allá de los números y los trámites, el regreso de Brasil como destino elegido tiene una explicación menos técnica. Para muchos argentinos, viajar en auto implica recuperar una forma de vacaciones ligada al tiempo compartido, a la charla larga en la ruta y a la posibilidad de improvisar sin depender de horarios.

Eso sí, influencers, operadores inmobiliarios y agencias de turismo recomiendan llegar a destino con una reserva de alojamiento cerrada. La demanda es alta, y Brasil volvió a instalarse con fuerza para el verano 2026.