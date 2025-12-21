Hay alerta naranja por tormentas para este domingo 21 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos para este domingo 21 de diciembre. Según precisó el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 16 provincias afectadas y, en algunos casos, se podrían registrar fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas alcanza al este y oeste de Chaco, Corrientes, el norte de Santiago del Estero y la zona central de Salta. En esas áreas, el organismo señaló que se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 80 y 120 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas rige en Formosa, el noreste de Salta, el sur de Misiones, el oeste de Corrientes, el norte de Entre Ríos, el centro y norte de Santa Fe, el centro de Chaco, el centro y sur de Santiago del Estero, el norte de Córdoba, el norte de San Luis, el este de La Rioja, el este de Catamarca, Tucumán y el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires. En esas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, que también podrían superarse en forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 21 de diciembre SMN

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para el oeste de Neuquén, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, por momentos localmente fuertes, con acumulados de entre 10 y 25 milímetros, especialmente en áreas cordilleranas.

A su vez, rige una alerta amarilla por vientos en el noroeste de Santa Cruz, con vientos del sector oeste que podrían alcanzar velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Frente a la alerta naranja por tormentas, el SMN recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y salir solo si es estrictamente necesario. También aconseja permanecer en construcciones cerradas, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas. Asimismo, sugiere asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, radio a pilas, botiquín y el teléfono celular con batería cargada.

En el caso de la alerta amarilla por lluvias, el organismo recomienda evitar salir de los hogares, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico ante el ingreso de agua en viviendas o locales.

Para las áreas bajo alerta amarilla por vientos, el SMN aconseja evitar actividades al aire libre, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios, y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 23°C. Durante la mañana, el mediodía y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad del 40% en cada franja horaria, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado. Para el lunes por la mañana se prevén chaparrones y, hacia la tarde, vientos que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se anticipan condiciones similares, con una máxima de 26°C y una mínima de 20°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan tormentas aisladas durante la mañana, el mediodía y la noche, con cielo mayormente nublado por la tarde. Para el lunes se pronostican chaparrones matinales y luego una jornada nublada, con leve ascenso de las temperaturas. El martes y el miércoles se prevén condiciones estables y un incremento térmico.

En cuanto al resto del país, el SMN indicó que este domingo se registrarán máximas de 30°C en Córdoba, 34°C en Tucumán, 29°C en Santa Fe y Entre Ríos, 31°C en Jujuy, 33°C en Salta, 31°C en Misiones, 31°C en La Rioja, 35°C en Santiago del Estero, 30°C en San Luis, 33°C en San Juan y 29°C en Mendoza.

En la Patagonia, las temperaturas máximas alcanzarán los 30°C en Río Negro, 27°C en Chubut y 18°C en Santa Cruz.