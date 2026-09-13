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LA NACION

Los expertos en psicología coinciden: quienes no quieren besar a su pareja en público no es por vergüenza o falta de amor, sino por límites personales claros

Quienes evitan los besos no siempre carecen de cariño, sino que decidieron no mostrar su intimidad frente a personas ajenas a su entorno de confianza

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El Comercio (Perú)
La psicología explica que no querer besar o mostrar afecto en público es una conducta normal
La psicología explica que no querer besar o mostrar afecto en público es una conducta normalShutterstock

Mientras que algunos disfrutan al máximo demostrando afecto ante los ojos del mundo y no ven mal que otros estén presentes, también hay aquellos que no se sienten cómodos llenando de caricias y abrazos a su novio o enamorada en una reunión familiar, una fiesta o un parque lleno de adultos y niños. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que no quieren besar a su pareja en público y lo que significa.

Los expertos coinciden en que esto no es señal de falta de amor o vergüenza, sino de alguien que tiene sus límites personales claros y cuida su intimidad. Aquí te cuento más detalles para que entiendas a esos amigos cercanos o tu compañero de vida.

¿Qué dice la psicología de quienes no quieren besar a su pareja en público?

La psicología explica que no querer besar o mostrar afecto en público es una conducta normal que refleja una alta valoración de la intimidad, límites personales claros o diferencias en la crianza, y no una falta de amor.

Además, aquí también es necesario hablar sobre la sensibilidad al tacto que experimentan muchos y hace que no todo el mundo perciba de la misma manera los gestos afectivos como un abrazo o beso.

¿Por qué algunas personas no quieren besar a su pareja en público?

Los expertos en psicología destacan algunas razones principales detrás de esto:

Intimidad reservada: consideran que los besos y las caricias son actos privados que pierden valor o significado cuando se exponen frente a extraños.

Crianza y antecedentes familiares: vienen de hogares donde las muestras físicas de afecto eran escasas, por lo que no desarrollaron el hábito de expresarse así frente a otros.

Protección del espacio personal: necesitan mantener una barrera clara entre su mundo privado y el entorno social para sentirse seguros y en control.

Timidez o ansiedad social: les incomoda sentirse observados o juzgados por las miradas de otras personas en la calle o lugares públicos.

Otros lenguajes del amor: prefieren demostrar su cariño en privado o mediante acciones cotidianas, palabras de afirmación y tiempo de calidad en lugar de contacto físico expuesto.

El Comercio (Perú)
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