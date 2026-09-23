Los expertos en psicología coinciden: quienes prefieren sentarse lejos de los demás en lugares públicos intentan recargar su energía emocional

Posiblemente tú o en algún momento identificaste a alguien que prefiere sentarse lejos de un grupo de personas, ya sea en eventos o espacios públicos. A primera impresión, imaginaste que dicha persona suele ser tímida o siente incomodidad con la presencia de mucha gente, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva diferente que captará tu atención. ¿Qué dice en realidad? Los detalles en los siguientes párrafos.

Esta situación suele apreciarse con frecuencia cuando subes a un bus, en una sala de espera o en una conferencia con gran cantidad de personas; siempre hay un hombre o una mujer que se ubica distante de quienes lo rodean.

Como sabrás, toda acción, comportamiento o actitud tiene un significado y sentarse lejos de los demás no es ajeno a ello. En ese sentido, los especialistas en salud mental han realizado estudios para comprender por qué hay personas que presentan este patrón.

Hay personas que les agrada sentarse lejos de los demás en sitios públicos

Qué dice la psicología de las personas que se sienten lejos de los demás en espacios públicos

Para el portal especializado Psychology Today, este comportamiento puede revelar introversión. Se trata de un rasgo de las personas que orientan su interés y su energía hacia su mundo interior de los pensamientos y las emociones.

Esto no quiere decir que el hombre o la mujer introvertida no le agrade socializar; al contrario, puede presentar una excelente forma de comunicarse y forzar buenos vínculos, pero prefieren realizarlo en lugares que les brinde tranquilidad y comodidad.

Tal como te indiqué en un principio del artículo, se interpreta que aquellos que se sientan lejos de los demás en lugares públicos son tímidos, pero se trata de una percepción errónea.

La timidez se relaciona habitualmente con el miedo, los nervios o la ansiedad al hablar, rasgos que no necesariamente son propios de los introvertidos, según lo indicado por profesionales de la psicología.

Sentarse lejos de los demás puede revelar que la persona es introvertida, según la psicología

Por su parte, Frank T. McAndrew, profesor de Psicología en Knox College, explica que este hábito permite a quien lo pone en práctica a sentir mayor seguridad y tener un mejor control de lo que ocurre en su alrededor.

Es así que se concentran mejor, encuentran un mayor relajo o pueden disfrutar de momentos tranquilos sin ser interrumpidos. En términos simples, disfrutan de una experiencia más privada y cómoda.

Otros estudios psicológicos consideran que la decisión de sentarse lejos de los demás puede tratarse de una técnica para recargar su energía emocional. Muchas personas tienen que lidiar con otras en gran parte de su dia; entonces, distanciarse en los espacios públicos les permite tener tranquilidad.

En términos simples, tener la preferencia de sentarse distante no se relaciona a un trastorno de salud mental, ya que este hábito no puede definir tu personalidad. Para tener una mejor noción sobre tu perfil psicológico, es ideal acudir a un profesional en la rama.