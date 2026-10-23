Los expertos en psicología coinciden: quienes saben el momento exacto para cambiar de tema tienen alta inteligencia emocional

Esta puede ser una escena cotidiana para muchos: están en medio de una reunión amena y alguien empieza a hablar de política y los problemas del país volviendo la charla en un idea y vuelta de ideas, opiniones y hasta intercambios que suben de nivel y es ahí cuando otro decide poner paños fríos y preguntar, “¿qué opinan del clima y calor sofocante?”. Si bien para algunos puede ser un comentario fuera de lugar, esa persona supo el momento exacto para cambiar de tema y la psicología analizó qué hay detrás de esa decisión. Los expertos coinciden en que quienes tienen la capacidad de identificar cuándo hacerlo no solo poseen alta inteligencia emocional, sino también tacto social.

Esta habilidad requiere una mente ágil

Elevada agudeza empática e inteligencia emocional

Desde la perspectiva de la psicología, las personas que saben identificar el momento exacto para cambiar de tema poseen una alta inteligencia emocional y sofisticadas habilidades de comunicación interpersonal. Esta capacidad no es una simple casualidad; es el resultado de un procesamiento cognitivo y social muy avanzado.

El psicólogo Daniel Goleman señala que la gestión de las relaciones es uno de los pilares de la inteligencia emocional. Saber cambiar de tema refleja una excelente autorregulación y empatía. La persona detecta que un tema está generando tensión, incomodidad o desinterés, y decide intervenir de forma proactiva para proteger el bienestar emocional del grupo.

Por su parte, la psicóloga Leticia Martín Enjuto señaló en ‘Cuerpomente’ que tras este gesto se esconde una profunda sensibilidad hacia las señales sociales de los demás. Y es que saben cuándo una conversación está generando tensión, incomodidad o desinterés en alguien y deciden intervenir.

“Esta capacidad tiene mucho que ver con la forma en la que nos relacionamos con los demás. Cuando estamos atentos, no escuchamos solamente las palabras. También percibimos cómo las dice la otra persona y qué ocurre mientras habla (…) A veces alguien puede decir ‘no pasa nada’ y, sin embargo, su expresión o su actitud nos indican que sí está pasando algo”, detalló.

La persona debe ser capaz de abandonar su propio hilo de pensamiento o su deseo de tener la razón para adaptarse a las necesidades del entorno

Tacto social para identificar cuándo cambiar de tema

Aquí también entra a tallar la sintonía social. No solo escuchan las palabras, sino que “leen” la habitación. Detectan microexpresiones y señales sutiles de incomodidad o aburrimiento en los demás, tales como:

Pérdida del contacto visual.

Cambios en la postura corporal (como cruzarse de brazos o alejarse).

Respuestas monosilábicas o silencios prolongados.

Modificaciones en el tono de voz.

Con este cambio de tema, lo que se busca es que todos los integrantes del grupo se sientan incluidos, cómodos y valorados durante la conversación, logrando así la armonía social. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”