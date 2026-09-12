Los expertos en psicología coinciden: si te acostumbrás a frotar las manos en una conversación, se puede relacionar con una forma de liberar tensión

Frotarse las manos durante una conversación no solo puede interpretarse como una simple costumbre, ya que esconde un significado más profundo en la psicología. Los especialistas indican que esta acción puede relacionarse a una forma que tiene el cuerpo para liberar tensión; sin embargo, existen más respuestas al respecto. Sigue leyendo este artículo informativo para descubrirlas.

Frotarse las manos se trata de un lenguaje corporal capaz de expresar sentimientos o emociones sin la necesidad de aplicar una palabra, pero eso sí, dependerá el contexto para entender lo que realmente significa.

Muchas personas suelen realizar este hábito mientras dialogan con la otra parte

Qué dice la psicología sobre las personas que se frotan las manos en una conversación

Distintos estudios psicológicos evaluaron el significado esta acción. En el aspecto positivo, se puede interpretar que la persona está esperando una situación favorable, ya sea que recibirá un reconocimiento por parte de sus compañeros de trabajo o de su familia.

Ahora, este gesto también puede tratarse de una forma de autoconsuelo. Los profesionales señalan que, ante situaciones de estrés, un hombre o una mujer puede frotarse las manos como mecanismo de calma.

El nerviosismo o la ansiedad también desencadenaría a realizar esta acción. Cuando se experimenta momentos de presión o incertidumbre, funciona como un técnica para que la persona logre liberar esa tensión y así recupere la tranquilidad. Se puede relacionar como una preparación mental.

Los psicólogos señalan que este gesto puede revelar que una persona está intentando liberarse del nerviosismo o la ansiedad

Existe un punto interesante a tomar en cuenta: cuando te frotas las manos estás liberando la hormona de la oxitocina, la cual ocasiona que tus niveles de estrés disminuya y así recuperar la sensación de seguridad y tranquilidad.

Es importante el contexto para tener una mejor interpretación de este lenguaje corporal. No tiene por qué tomarse como una acción negativa, ya que cuando la realizas tiene un solo objetivo: ayudar a sentirte mejor y liberar tus emociones.