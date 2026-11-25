Una avispa y una persona tienen cerebros muy distintos. Uno cuenta con alrededor de un millón de neuronas; el otro, con miles de millones. Están separadas por cientos de millones de años de evolución y pertenecen a ramas muy distantes del árbol de la vida. Sin embargo, cuando se trata de reconocer un rostro, ambas parecen utilizar una solución sorprendentemente parecida.

Esa es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista Cell por investigadores de la Universidad de Cornell y otras instituciones de Estados Unidos. El trabajo identificó en la avispa social Polistes fuscatus un grupo de neuronas especializadas en reconocer rostros de otros individuos de la misma especie, una organización cerebral comparable a la que existe en primates y seres humanos.

El hallazgo no solo ayuda a comprender mejor cómo funciona el cerebro de los insectos. También aporta una pista sobre una de las preguntas centrales de la evolución: por qué organismos tan diferentes terminan desarrollando soluciones similares para resolver problemas complejos.

“Cuando la misma solución neuronal evoluciona en dos especies muy diferentes, sugiere que se trata de una forma particularmente eficiente de procesar información”, señaló Michael Sheehan, profesor de ciencias biológicas y neurobiología de Cornell y autor principal del trabajo.

Desde hace más de una década los científicos sabían que esta especie de avispa poseía una capacidad poco frecuente entre los insectos: puede reconocer individuos por sus caras. Las hembras presentan patrones faciales únicos, equivalentes a una especie de documento de identidad visual. Esa habilidad les permite establecer jerarquías, identificar compañeras de nido y regular sus interacciones sociales.

Lo que no estaba claro era cómo lograban hacerlo.

Para responder esa pregunta, los investigadores registraron la actividad eléctrica de neuronas en el cerebro de avispas hembras mientras observaban distintas imágenes. El experimento permitió detectar una región específica donde ciertas células reaccionaban de manera selectiva ante los rostros de otras avispas.

“Cuando les mostrábamos imágenes frontales de otras avispas, estas neuronas se activaban intensamente”, explicó Sheehan. “Pero si la avispa aparecía de perfil, no respondían. Y si les mostrábamos una abeja o una mosca vistas de frente, tampoco reaccionaban”.

Los científicos bautizaron a estas neuronas como “células de avispa”. Según describen en el estudio, funcionan de manera muy similar a las llamadas “células faciales” identificadas en primates, que desempeñan un papel clave en el reconocimiento de rostros.

Los investigadores descubrieron que ciertas neuronas de las avispas se activan al observar rostros de otros individuos de la misma especie

La semejanza resulta llamativa porque el ancestro común de primates y avispas no contaba con sistemas visuales tan sofisticados. En otras palabras, estas estructuras no fueron heredadas de un antepasado remoto. Surgieron de manera independiente en cada linaje evolutivo.

En biología, este fenómeno se conoce como evolución convergente. Ocurre cuando especies muy distintas desarrollan respuestas parecidas frente a desafíos similares. Las alas de las aves y de los murciélagos son uno de los ejemplos más conocidos. Este estudio sugiere que algo equivalente podría haber sucedido con los circuitos cerebrales dedicados al reconocimiento de individuos.

Los resultados muestran además que las neuronas no solo diferenciaban una cara de otros objetos. Algunas respondían a rasgos específicos del rostro de cada avispa.

“Pudimos demostrar que ciertas neuronas tenían preferencia por marcas particulares de una zona de la cara, mientras que otras respondían a regiones diferentes”, explicó Sheehan. “Eso significa que no solo reconocen que están viendo una avispa, sino también cuál avispa están viendo”.

Ese mecanismo es comparable al observado en cerebros de primates, donde distintas poblaciones neuronales participan en la identificación de individuos concretos.

Para los investigadores, el descubrimiento aporta evidencia de que los cerebros, independientemente de su tamaño o complejidad, pueden organizarse siguiendo principios similares cuando necesitan resolver una tarea importante para la supervivencia.

“Tenemos dos cerebros que llegaron de forma independiente a una solución para el mismo problema”, afirmó Sheehan. “Y resulta que la manera en que sus células organizan la información es notablemente parecida”.

Los autores sostienen que los próximos estudios buscarán comparar esta especie con otras avispas estrechamente emparentadas que no poseen reconocimiento facial individual. El objetivo será entender cómo surgieron estos circuitos especializados y qué condiciones favorecieron su evolución.