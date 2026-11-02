Los jubilados porteños ya pueden viajar gratis en subte solo con el DNI: cuáles son los requisitos

Los jubilados, pensionados y retirados que viven en la Ciudad de Buenos Aires ya pueden acceder al boleto gratuito de subte utilizando únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI). A partir de ahora, quienes tengan aprobado el beneficio que rige desde 2025 podrán ingresar directamente apoyando el documento en los molinetes habilitados, sin necesidad de usar una tarjeta SUBE o una aplicación específica.

La nueva modalidad comenzó a funcionar este lunes y forma parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno porteño para simplificar el acceso al beneficio y reducir los trámites para las personas mayores.

“Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete y viajan”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan. https://t.co/K0YH86fALD — Jorge Macri (@jorgemacri) November 2, 2026

El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad que residan en la Ciudad y cuyos ingresos no superen 2,5 veces el haber mínimo jubilatorio.

La nueva modalidad podrá ser utilizada tanto por quienes realicen el trámite por primera vez como por aquellos que ya cuentan con el beneficio vigente a través de otros medios, como la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp.

Cómo hacer el trámite

La gestión puede realizarse de manera online a través del portal oficial del Gobierno de la Ciudad: https://buenosaires.gob.ar/tramites/boleto-gratuito-para-jubilados-pensionados-y-retirados

También es posible completarla de forma presencial y sin turno previo en las oficinas de atención a jubilados que funcionan en las sedes comunales.

Para solicitar el beneficio será necesario informar nombre y apellido, domicilio, CUIL y un teléfono de contacto, además de adjuntar una fotografía del DNI y del último recibo de haberes.

Los solicitantes también deberán declarar que no perciben otros ingresos aparte de los haberes previsionales informados.

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios recibirán una notificación por WhatsApp. Desde ese momento podrán utilizar el DNI en los validadores de los molinetes Multipago habilitados en las estaciones para acceder al servicio gratuito.

Consultados por LA NACION, desde el Gobierno porteño aclararon que el sistema funciona únicamente con el DNI físico. Por el momento, no es posible utilizar la versión digital del documento para validar el ingreso al subte.

Según explicaron desde la Ciudad, la incorporación del DNI como medio de validación busca facilitar el uso cotidiano del beneficio y ofrecer una alternativa más simple para quienes utilizan el subte de manera habitual.