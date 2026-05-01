Los “médicos” de élite que cuidan el monte Everest

SEÚL.- Dawa Jangbu Sherpa es uno de los 11 médicos de élite que supervisan las peligrosas laderas del monte Everest. Pero no está allí para atender emergencias médicas: la montaña misma es su paciente.

Él y un equipo de otros guías de montaña nepalíes, conocidos como “médicos de la cascada de hielo”, cuidan el paisaje siempre cambiante del Everest. Sherpa trabaja en un tramo de unos tres kilómetros de terreno traicionero cerca de la cima, llamado la Cascada de Hielo del Khumbu, donde repara rutas con cuerdas y escaleras para establecer caminos seguros para los cientos de escaladores que intentan alcanzar la cumbre cada año.

Sherpa y sus colegas estuvieron bajo una presión adicional esta semana, mientras cientos de escaladores en el campamento base del Everest observaban un obstáculo entre ellos y el punto más alto de la Tierra: una imponente pared de hielo azul y blanca que bloqueó el único camino transitable hacia la cima.

“Los caminos suelen quedar bloqueados por capas de nieve todos los años, pero nunca vi uno tan grande como este”, dijo Sherpa, de 28 años, en una entrevista telefónica desde el campamento, situado a más de 5180 metros sobre el nivel del mar.

Después de inspeccionar el hielo y analizarlo con drones, él y otros médicos de la cascada de hielo consideraron que atravesarlo era demasiado riesgoso debido a su tamaño inusualmente grande. Pero también tuvieron dificultades para encontrar un camino alternativo. Eso obligó a cientos de escaladores a esperar durante días hasta que la pared de hielo se derrita y colapse.

La pared de hielo, conocida como serac, apareció hace aproximadamente una semana tras fuertes nevadas, dijo Sherpa el viernes. El bloqueo acortó la breve ventana de tiempo en la que los escaladores pueden llegar a la cumbre durante la concurrida temporada de primavera.

Se espera que la pared se derrita por completo para el lunes, explicó. Pero con cada día que pasa, el campamento base se vuelve más concurrido.

Más de 400 escaladores de todo el mundo esperan allí, dijo Dawa Steven Sherpa, secretario de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal, una organización sin fines de lucro que promueve expediciones de montaña en el país. No tiene parentesco con el médico de la cascada de hielo, aunque comparten el apellido Sherpa, común entre los guías de montaña.

“Los bloqueos más pequeños son habituales”, dijo Himal Gautam, director del Departamento de Turismo de Nepal. “No recuerdo un nivel de bloqueo por un serac como este en tiempos recientes”.

Cada año, entre 700 y 1000 escaladores, guías y porteadores intentan llegar a la cima del monte Everest. Sus expediciones representan una fuente importante de ingresos para el gobierno nepalí. Recientemente, la tarifa del permiso para escaladores extranjeros durante la temporada alta de primavera aumentó de US$11.000 a 15.000.

Quienes aspiran a la cima deben llegar primero al campamento base, una extensa ciudad de carpas situada debajo de la Cascada de Hielo del Khumbu. Por encima de la cascada, hay otros tres campamentos donde los montañistas se detienen antes de alcanzar el pico.

Los “médicos de la cascada de hielo” instalan cuerdas y escaleras en el Khumbu para habilitar rutas seguras hacia los campamentos superiores Pasang Rinzee Sherpa - AP

Pero ninguno de esos campamentos es accesible hasta que, al inicio de cada temporada de escalada, los médicos de la cascada de hielo trazan las rutas seguras a través de los glaciares en constante movimiento del Khumbu.

Incluso entre los experimentados guías de montaña nepalíes del Everest, los médicos de la cascada de hielo se destacan por su preparación. Realizan lo que está considerado ampliamente como el trabajo más peligroso de la montaña.

“Nos llaman médicos de la cascada de hielo porque reparamos la ruta hacia la cima”, dijo Sherpa, que trabajó como porteador y guía de montaña en el monte Everest durante 10 años.

Él y su equipo trabajan para el Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha, un organismo no gubernamental que supervisa las operaciones en el Everest. Antes de cada temporada, ingresan en la Cascada de Hielo del Khumbu para evaluar el terreno. Clavan anclajes, colocan cuerdas y tienden escaleras de aluminio sobre grietas que se hunden cientos de metros en la oscuridad. Su trabajo permite que guías y escaladores de todo el mundo atraviesen la cascada de hielo.

Pero este año, los médicos de la cascada de hielo dijeron que no habían encontrado un camino seguro.

La preocupación por la seguridad se intensificó por recuerdos recientes de un desastre. Una pared de hielo que colapsó en la Cascada de Hielo del Khumbu en abril de 2014 mató a 16 guías, algunos de los cuales estaban preparando rutas para otros escaladores. Fue el día más mortífero en la historia del monte Everest.

Aun así, los médicos de la cascada de hielo comprenden la importancia de la escalada para quienes esperan concretarla. “Cientos de personas de distintos rincones del mundo cumplen su sueño de estar en la cima del mundo”, dijo Sherpa.

Si la pared de hielo no se derrite a tiempo, el Departamento de Turismo de Nepal dijo que ayudaría a trasladar en helicóptero a los guías desde el campamento base hasta un punto más alto, para adelantar el trabajo de colocación de cuerdas en las zonas superiores. Pero eso no permitiría a los escaladores evitar el hielo.

Incluso cuando la ruta se abra, podría verse obstruida por una marcha en fila india de cientos de personas, lo que introduce riesgos adicionales.

“Las montañas son peligrosas”, dijo Sherpa, quien llegó a la cima del Everest en tres oportunidades. “Un solo error puede costar una vida”.