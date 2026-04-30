Daniel Hadad, distinguido con el Doctorado Honoris Causa

El periodista Daniel Hadad, fundador de Infobae, recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de La Matanza ante un auditorio que reunió a figuras destacadas de la política, los medios y el ámbito empresarial, en reconocimiento a una trayectoria de “profundo impacto” en la evolución del periodismo en español.

El vicerrector de la Universidad de La Matanza, Fernando Luján Acosta, destacó este miércoles en un acto que la figura de Hadad “ha empujado los límites de los formatos, acelerado los tiempos de la información y expandido el alcance del periodismo argentino hasta convertirlo en protagonista del periodismo en español”.

El reconocimiento, propio de la tradición académica internacional, distingue a aquellas figuras cuya obra trasciende su campo de origen y genera impacto en la sociedad.

El trabajo de Hadad, según esta universidad, constituye “una intervención decisiva en la transformación de la industria de los medios en el mundo hispanohablante”, al responder a un desafío central en estos días: operar en un entorno cada vez más fragmentado.

Daniel Hadad, distinguido como Doctor Honoris Causa por su impacto en la transformación del periodismo en español

El impacto de su impronta periodística y empresaria no se limitó a sus propios proyectos, ya que a lo largo de sus décadas de liderazgo “contribuyó a reconfigurar el comportamiento de competidores, mercados y audiencias y, en paralelo, introducir una lógica que hoy resulta central para el periodismo global”, según destacaron las autoridades.

A su turno, el fundador de Infobae hizo hincapié en la importancia de construir consensos en un mundo en conflicto y destacó su trabajo. “En un momento en el que el mundo entero está tan dividido, ojalá que podamos desde acá, desde este lugar lejano y protegido que es el sur del mundo, poder hacer ese cambio”.

También, resaltó su identidad como brújula para su carrera: “Una de las cosas que más me tentó para venir y aceptar este reconocimiento fue cuando el rector de la universidad me comentó que el 80% de los alumnos son la primera generación de graduados universitarios. Y ese es mi caso: soy el primero y soy un agradecido”.

Daniel Hadad, fundador de Infobae

Y completó: “Uno es su familia, uno es su escuela, uno es la universidad a la que pudo ir. Uno es el posgrado que hizo, si pudo hacerlo. Uno es los viajes que hizo. Soy un agradecido a la universidad, y también soy un agradecido a la Fundación Universitaria Río de la Plata, que cuando yo aún no había salido de la Argentina me permitió conocer los Estados Unidos. Y en ese viaje descubrí mi vocación periodística”.