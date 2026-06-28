Los nacidos en los 90 envejecen más rápido que generaciones anteriores, según un estudio

Al mirar el calendario, una persona de 30 años hoy debería estar en la misma etapa biológica que alguien de esa edad hace tres o cuatro décadas. Sin embargo, algo parece haber cambiado. Cada vez más investigaciones sugieren que no todos los cuerpos envejecen al mismo ritmo, y que ese proceso no depende solo del paso del tiempo. Un nuevo estudio internacional aporta evidencia en esa dirección: las generaciones más jóvenes, en especial quienes nacieron en los años 90, muestran signos de envejecimiento biológico más acelerado que sus pares de décadas anteriores.

El trabajo fue realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos), con participación del Alvin J. Siteman Cancer Center, y fue publicado en la revista científica Nature Medicine. El equipo estuvo liderado por la epidemióloga Yin Cao y analizó datos de más de 160.000 personas de distintas generaciones, incluyendo adultos del Reino Unido provenientes del UK Biobank y participantes del programa “All of Us” de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.

A diferencia de los estudios tradicionales que se basan en la edad cronológica, los investigadores se enfocaron en la llamada “edad biológica”, que se estima a partir de biomarcadores en sangre relacionados con procesos como la inflamación, el metabolismo o la función de distintos órganos. En este caso, utilizaron indicadores como el índice PhenoAge y otros modelos que comparan la edad real con la condición fisiológica del organismo.

Cada vez más investigaciones sugieren que no todos los cuerpos envejecen al mismo ritmo Shutterstock

Los resultados muestran una tendencia clara. En el Reino Unido, las personas nacidas entre 1965 y 1974 presentan mayores niveles de envejecimiento sistémico que quienes nacieron entre 1950 y 1954 a la misma edad. En Estados Unidos, la diferencia es aún más marcada: los individuos nacidos entre 1990 y 1999 exhiben signos de envejecimiento biológico más avanzados que quienes nacieron en la década de 1960 cuando se los compara en condiciones similares.

“El envejecimiento sistémico aumentó en las cohortes más recientes”, señalan los autores en el artículo, donde también advierten que este patrón se observa de manera consistente al utilizar distintos métodos de medición biológica.

El estudio no se limita a describir una diferencia generacional, sino que también explora sus posibles consecuencias. En particular, encuentra una asociación entre el envejecimiento biológico acelerado y el riesgo de desarrollar cánceres de aparición temprana, es decir, antes de los 55 años. Según los resultados, por cada incremento significativo en los indicadores de envejecimiento, el riesgo de tumores sólidos tempranos aumenta alrededor de un 8%.

“Este envejecimiento sistémico se asocia con el riesgo de cáncer sólido de aparición temprana”, indican los investigadores, que identificaron un vínculo más marcado con tumores de pulmón, del tracto gastrointestinal y de útero.

Los investigadores identificaron un vínculo más marcado con tumores de pulmón, del tracto gastrointestinal y de útero Chinnapong - Shutterstock

Al dividir a los participantes en distintos grupos según su nivel de envejecimiento biológico, el equipo observó que aquellos con los valores más altos presentaban hasta un 15% más riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades en comparación con quienes mostraban un envejecimiento más bajo. Estos resultados se mantuvieron incluso después de ajustar por factores genéticos, lo que sugiere que el fenómeno no depende exclusivamente de la herencia.

El análisis también permitió detectar diferencias más específicas. Por ejemplo, un envejecimiento más avanzado del sistema inmunológico se asoció con mayor riesgo de cáncer de pulmón en jóvenes, mientras que el envejecimiento del tejido adiposo mostró una relación con el cáncer colorrectal.

“Estos hallazgos proporcionan un enfoque complementario para entender el riesgo de cáncer temprano”, señalaron los autores, que proponen que la edad biológica podría funcionar como un indicador para identificar poblaciones con mayor vulnerabilidad antes de la aparición de síntomas.

A pesar de la solidez de la muestra y del análisis, el estudio no identifica las causas de este envejecimiento acelerado. Los investigadores plantean que podría tratarse del resultado de múltiples factores acumulados, como cambios en el estilo de vida, la alimentación, la exposición ambiental o el estrés, aunque subrayan que se necesitan más estudios para establecer relaciones de causa y efecto.

En ese sentido, advierten que “el aumento de la incidencia de cánceres de aparición temprana en las generaciones recientes resalta la necesidad de esclarecer la influencia de factores de riesgo emergentes”.

Con información de la agencia ANSA