Los padres de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió de cáncer en Córdoba sin poder ver a su papápor las restricciones de la cuarentena, se expresaron contra el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia mediterránea, Juan Schiaretti, a quienes cuestionaron en duros términos en una carta y les solicitaron "humanidad y sentido común".

Los padres de Solange, Teresa Beatriz Oviedo y Pablo Musse, escribieron una sentida carta puño y letra dirigida al Presidente y al gobernador de Córdoba. Días atrás, el padre ya había expresado sus cuestionamientos hacia Fernández, aunque en esta ocasión, también se dirigió a Schiaretti.

A raíz de lo que ocurrió con su hija, los padres de Solange exigieron un cambio para que no ocurran otras situaciones similares. "Les pedimos un poco de humanidad, sentido común, sensibilidad, a nuestros gobernantes patéticos, más empatía. Parece que no se dan cuenta, o no quieren ver, que muchos argentinos están sufriendo por no poder estar con sus seres queridos en un momento muy especial, muy sensible. El afecto de un ser querido, un beso, un abrazo antes de su muerte, es lo único que se pide", manifestaron.

Además criticaron que existan procedimientos para asistir a comercios por sobre situaciones más importantes. "Cuesta entender que tengan protocolos para ir a los bares y no contemplen el acompañante a nuestros familiares", escribieron.

"Por nosotros y por todos los argentinos que han pasado por la misma situación, y para que no siga ocurriendo, les solicitamos que se pongan a gobernar para todos", agregaron.

"Dios quiera que jamás les pase a ustedes lo que padecemos nosotros. En la ley de la vida no hay plata ni poder, todos terminaremos en el mismo lugar", señalaron.

Y cerraron la misiva con un recuerdo para su hija. "Hasta el último suspiro, tengo mis derechos", concluyeron.

El caso Solange

El drama de la familia Musse, que generó conmoción en el país, escaló en intensidad en los últimos días. El padre de Solange presentó una denuncia penal para que el fiscal federal, Enrique Senestrari, investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad calificada, al no permitir su ingreso a la provincia para ver por última vez a su hija.

La familia busca saber la posible "cadena de responsabilidades" en el Gobierno de Córdoba. "Se le pide a la justicia indagar si el Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba (COE) violó, como creemos, el protocolo", dijo el abogado de Musse, Carlos Nayi, a un medio de esa provincia.

Nayi señaló que buscan conocer si hubo responsabilidad de las autoridades del COE, del Ministerio de Salud provincial, de "la policía de cada provincia al escoltarlos irracional y desproporcionadamente", y de cualquier otro actor que "por acción u omisión tenga algún grado de responsabilidad en el hecho".

El texto completo de la carta que escribieron de puño y letra los padres de Solange

Alta Gracia, 4 de septiembre de 2020.

Al señor presidente de la nación, Alberto Fernández, y al señor gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti:

Por la presente, nos dirigimos a las autoridades máximas del gobierno nacional y provincial a fines de solicitarles un cambio radical a raíz del fallecimiento de nuestra hija, Solange Musse, que por falta de humanidad y sentido común de las autoridades, llevó al desenlace ya conocido.

Nuestro pedido, y el de muchos argentinos, es que no siga ocurriendo lo antes mencionado. Este lunes pasado, usted, señor Presidente, sacó un DNU y, en el artículo 27, se autoriza el acompañante a pacientes con enfermedades terminales y Covid-19.

Lamentablemente esto no está ocurriendo en todo el territorio nacional. Hasta hoy, muchos argentinos no pueden pasar de una provincia a otra; es más, de un municipio a otro. Cada cual hace sus reglas, algo incoherente, ya que no sabemos a quién solicitar los permisos de tránsito.

Les pedimos un poco de humanidad, sentido común, sensibilidad, a nuestros gobernantes patéticos, más empatía. Parece que no se dan cuenta, o no quieren ver, que muchos argentinos están sufriendo por no poder estar con sus seres queridos en un momento muy especial, muy sensible. El afecto de un ser querido, un beso, un abrazo antes de su muerte, es lo único que se pide.

No es posible que, a seis meses de cuarentena, no hayan pensado en un protocolo. La muerte no espera, llega sin avisarnos. Que por falta de sentido común no podemos despedirnos; si ese es un derecho universal, que está por encima de la Constitución, de un DNU.

Cuesta entender que tengan protocolos para ir a los bares y no contemplen el acompañante a nuestros familiares. Por nosotros y por todos los argentinos que han pasado por la misma situación, y para que no siga ocurriendo, les solicitamos que se pongan a gobernar para todos.

Dios quiera que jamás les pase a ustedes lo que padecemos nosotros. En la ley de la vida no hay plata ni poder, todos terminaremos en el mismo lugar.

Hasta el último suspiro, tengo mis derechos.