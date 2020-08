Pablo Musse viajó en auto desde Neuquén a Códoba para ver a su hija con cáncer y no lo dejaron ingresar Crédito: Facebook

"Me trataron como a un terrorista", recordó con dolor e impotencia Pablo Musse, el papá de Solange, sobre el modo en que se dirigieron a él y a su cuñada las autoridades provinciales que le prohibieron el ingreso a Córdoba, lo que imposibilitó el reencuentro con su hija de 35 años que afrontaba un cáncer terminal y en pleno tratamiento murió sin poder verlo.

Según publicó LA NACION Pablo Musse no pudo entrar a Córdoba luego de que dos tests de Covid-19 positivos "sospechosos" determinaron que debía regresar desde Huinca Renancó a Neuquén. En diálogo con América, el padre de Solange repasó la dolorosa secuencia y denunció malos tratos y un mal clima por parte de las autoridades provinciales.

"Ese domingo intenté por todos los medios hablar con alguna autoridad y me dijeron que era imposible porque era feriado", reveló Musse. "Mi hija me esperaba ese mediodía para almorzar y por culpa de alguien inoperante no pudimos. Siento mucha impotencia, odio y bronca", expresó.

El padre de Solange había salido alrededor de las 20 de Neuquén con destino a Alta Gracia, Córdoba, donde su hija residía desde febrero con su madre para llevar a cabo una bioterapia, complementaria a los tratamientos que ya había implementado desde 2010 en su batalla contra un cáncer de mama. "Mi hija fue una luchadora y un ejemplo de vida", destacó su papá quien resaltó además la forma en que Solange peleó por sus derechos "hasta su último suspiro".

"Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona", había escrito la joven en una carta que conmovió al país, donde expuso la terrible situación.

"Lo único que necesito es que escuchen a mi familia. Las decisiones ante esta pandemia están en cuidarse, con todas las precauciones, y eso es lo que iba a pasar. Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que le hicieron a los dos, los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes. Quiero estar con mi familia y que no sean maltratados por nadie", decía la joven en la carta.