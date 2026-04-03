Un exdirector de PAMI explicó en detalle por qué las drogas involucradas son “altísimamente peligrosas” y calificó el caso de los anestesistas de “aberrante”

El caso que involucra a profesionales de la salud por el uso indebido de anestésicos generó repercusión dentro del ámbito médico. En ese contexto, el exdirector del PAMI y médico Carlos Regazzoni analizó en LN+ la gravedad de lo ocurrido y el impacto que tiene en la formación y responsabilidad profesional.

“El caso es aberrante, no es común, es excepcional”, sostuvo, al referirse a la investigación en curso.

Carlos Regazzoni

El perfil de los profesionales involucrados

Regazzoni destacó que se trata de médicos con trayectorias exigentes. “No hay pocos médicos involucrados, hay varios. Estamos hablando de profesionales de los mejores centros de salud que accedieron tras una situación extremadamente competitiva desde el punto de vista académico”, señaló.

En ese sentido, remarcó que muchos de ellos cuentan con experiencia y formación destacada. “Algunos tienen una carrera profesional importante”, agregó.

El especialista también puso el foco en el nivel de exigencia de la especialidad. “Estamos hablando de médicos jóvenes, con niveles de excelencia, que entraron a los lugares más difíciles de entrar y haciendo la residencia más competitiva, que es la de anestesia”, explicó.

Los imputados trabajaban en el Hospital Italiano Prensa

Un cuestionamiento ético dentro del sistema de salud

El exfuncionario planteó que el caso interpela directamente a la comunidad médica. “Es un cuestionamiento ético, que nos debe cuestionar a los médicos que tenemos algún grado de responsabilidad en la formación de futuros profesionales”, afirmó.

Además, remarcó la gravedad de las prácticas bajo investigación. “Hacían fiestas y sustraían la droga de los hospitales, que se usa para tratar enfermos”, señaló.

En ese sentido, subrayó el impacto sobre uno de los principios centrales de la profesión. “La ejemplaridad, el punto más importante que debe cuidar un médico, la vemos violentada de una manera… es muy duro”, expresó.

Delfina Lanusse y Chantal Leclercq -también conocida como "Tati"-, otra de las involucradas en el caso, frente a un cartel luminoso de la Universidad Austral donde estudiaron juntas y se hicieron amigas íntimas Redes sociales

Drogas de uso médico y su peligrosidad

Regazzoni diferenció dos planos dentro del análisis. “Hay que separar. Uno es el problema de adicción en cualquier profesional”, explicó, al referirse al contexto general de consumo.

Sin embargo, advirtió sobre un escenario distinto en este caso: “Otra cosa es una situación donde se juntan reiteradamente un grupo de profesionales a hacer fiestas con estas drogas”.

Tati es amiga y colega de la anestesióloga del Hospital Italiano Captura de video

En ese marco, fue categórico sobre los riesgos. “Son altísimamente peligrosas. Es de una peligrosidad inmensa. Son mucho más peligrosas que la droga de la calle”, sostuvo.