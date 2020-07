Los socios de contenido de LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 14:45

Además de ser productor de contenido original, tanto de breaking news como de valor agregado, servicio y redes sociales, LA NACION cuenta con más de 20 alianzas de contenidos de diferentes proveedores de marcas de prestigio en la industria de medios, entre ellas:

BBC Mundo

El servicio de la BBC en español tiene una trayectoria de más de siete décadas. Luego de una brillante trayectoria en radio, desde 2008 concentra su labor en su página web, BBC Mundo, una plataforma multimedia que destaca por su periodismo relevante y original, enfocado especialmente para el público hispanoparlante. Más de 20 millones de personas visitan BBC Mundo cada mes.

The New York Times

Es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor ejecutivo es Arthur Gregg Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2018, el periódico lo ha ganado 125 veces. Es propiedad de The New York Times Company, que también posee otras 40 publicaciones, incluyendo el International New York Times y el Boston Globe. El diario es afectuosamente llamado la «Dama Gris» (Gray Lady, en inglés) y es considerado, por muchos, el diario por excelencia de los Estados Unidos.

The Washington Post

Es el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C., la capital de los Estados Unidos. Ganó fama mundial a principios de los '70, por su investigación sobre el caso Watergate, conducida por Bob Woodward y Carl Bernstein, que desempeñó un papel importante en la caída de Richard Nixon como presidente. Es generalmente considerado uno de los mejores diarios estadounidenses, junto con The New York Times, conocido por su reportaje general y cobertura internacional, y The Wall Street Journal, famoso en el área financiera. El Post se ha distinguido por sus reportajes sobre la Casa Blanca, el Congreso y otros aspectos del gobierno estadounidense.

The Wall Street Journal

Es un periódico estadounidense enfocado en economía y negocios, escrito en inglés, de carácter internacional y con sede en la ciudad de Nueva York. El Journal, junto con sus ediciones para Asia y Europa, es publicado 6 veces a la semana por Dow Jones & Company, una división de News Corp. Publicado en formato de hoja ancha y en línea, es el periódico más grande de Estados Unidos por circulación.

Grupo de Diarios de América (GDA)

Es un consorcio exclusivo integrado por los once periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica: LA NACION (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador). Sus socios cuentan con más de 2.900 experimentados periodistas en la región, así como corresponsales en más de 25 países. Con una audiencia que excede los 5 millones de lectores diarios y 10 millones durante los domingos. Más de quince años de experiencia y credibilidad lo han llevado a ser considerado como el recurso más poderoso de comunicación en América Latina.

Associated Press (AP)

Es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma. Varios periódicos y estaciones de comunicación fuera de Estados Unidos están suscritos a la AP -esto significa que pagan por utilizar el material de la AP pero no son miembros de la cooperativa-.

Agence France-Presse (AFP)

Es la agencia de noticias más antigua en el mundo y una de las mayores junto con Reuters, Associated Press y EFE. Tiene sede en París, con centros regionales en Washington D. C., Hong Kong, Nicosia y Montevideo, y oficinas en 110 países. Transmite noticias en francés, inglés, español, árabe, alemán, portugués y ruso.

Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA)

Es una agencia de noticias italiana fundada el 15 de enero de 1945. Es una cooperativa formada por 36 socios, editores de los principales diarios de ese país. Actualmente, es una de las principales agencias de prensa del mundo y la mayor de Italia, ya que cuenta con 22 oficinas en ese país y otras 81 distribuidas en 74 países, que producen más de 2000 notas al día. Ofrece servicios informativos con audio y vídeo en Internet y a través de teléfonos móviles. La sede central para el servicio hispanoamericano (en español) se encuentra en Buenos Aires.

Reuters

Es una agencia de noticias con sede en el Reino Unido, conocida por suministrar información a medios de comunicación y mercados financieros. Actualmente está presente en más de 201 ciudades de 94 países, y suministra información en más de 20 idiomas. Desde 2008, forma parte de Thomson Reuters.

Europa Press

Es la agencia privada líder en España, fundada en 1957. Es un grupo de capital privado que basa su actuación en la profesionalidad y la independencia. Está integrado por sociedades anónimas independientes en torno a siete áreas de negocios: Noticias (25 servicios de texto, servicio OTR Press), Televisión (Informativos, sociedad y programas), Área de reportajes (Noticias, reportajes gráficos y producciones para las principales televisiones y revistas), Comunicación (Herramientas de comunicación), Internet (Factoría de contenidos para la red), Ediciones (Contenidos editoriales para los principales diarios nacionales y regionales).

Xinhua

Es la agencia oficial de noticias del gobierno de la República Popular China y la más grande e influyente en China, así como la agencia de noticias más grande del mundo en términos de corresponsales en todo el mundo.? Fue fundada en noviembre de 1931 con el nombre de Nueva Agencia de la China Roja y cambió su denominación a la actual en 1937. Xinhua es una institución de nivel ministerial subordinada al Consejo de Estado de la República Popular China y es el órgano de medios estatales de más alto rango en el país junto con el Diario del Pueblo. Su presidente es miembro del Comité Central del Partido Comunista de China. Opera más de 170 oficinas extranjeras en todo el mundo y mantiene 31 oficinas en China. Posee más de 20 periódicos y una docena de revistas y publica en varios idiomas, además del chino, incluyendo inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, árabe, japonés y coreano.

Télam

Es una agencia de noticias argentina fundada el 14 de abril de 1945, que funciona como una Sociedad del Estado. Es la mayor agencia de noticias de Latinoamérica y la segunda más importante en lengua castellana, aunque también tiene portales en portugués y en inglés. Provee información periodística a unos 2800 abonados, entre los que se incluyen medios de prensa nacionales e internacionales y oficinas gubernamentales nacionales, provinciales y municipales.

The Economist

Es una publicación semanal en lengua inglesa, con sede en Londres, que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde un marco global. Su primer número fue publicado el 2 de septiembre de 1843 bajo la dirección de James Wilson. Aunque por razones históricas se define a sí mismo como un periódico, su formato actual se asemeja al de una revista.

Fast Company

Es la marca de medios de negocios líder en el mundo, con un enfoque editorial en innovación en tecnología, liderazgo, ideas que cambian el mundo, creatividad y diseño. Escrito para y sobre los líderes empresariales más progresistas, inspira a los lectores a pensar de manera expansiva, liderar con un propósito, aceptar el cambio y dar forma al futuro de los negocios. Lanzada en noviembre de 1995 por Alan Webber y Bill Taylor, dos ex editores de Harvard Business Review, la revista se fundó en una sola premisa: una revolución global estaba cambiando los negocios, y las empresas estaban cambiando el mundo.

ESPN

Es un grupo de medios con sede en los Estados Unidos, que opera y produce canales de televisión por suscripción, estaciones de radio, sitios web, revistas y libros relacionados con el deporte. También organiza eventos tales como los Premios ESPY desde 1993 y los X Games desde 1995. Pertenece a la cadena de televisión abierta estadounidense ABC, a su vez controlada por The Walt Disney Company. Su sede principal y centro digital está situado en Bristol, Connecticut, Estados Unidos.

Opta Sports

Es una compañía británica de análisis deportivo. Su negocio consisten en generar datos para 30 deportes en 70 países, con clientes que van desde ligas hasta emisoras y sitios web de apuestas. Fue fundada en 1996.