Los youtubers argentinos detenidos en Miami hablaron tras su liberación: “Nadie nos avisó”

Los youtubers argentinos Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta rompieron el silencio este miércoles tras su detención por intentar colarse a un partido del Mundial 2026 y explicaron cómo se dio la situación. Los creadores de contenido señalaron que no quisieron ingresar al estadio para ver Colombia vs. Portugal sin permiso, sino que tenían una credencial que fue inhabilitada sin aviso, y acusaron maltratos dentro de la cárcel a la que fueron trasladados.

“Sin exagerar, es la peor anécdota que nos tocó vivir en nuestra vida. Cuando salimos de todo este calvario nos enteramos que estaban diciendo miles y miles de mentiras. Fue algo increíble. Vamos a contar cómo funciona una cárcel en Estados Unidos, donde literalmente te torturan desde que entrás hasta que salís”, señalaron a través de un video publicado en sus redes sociales.

En este sentido, contaron: “Nosotros no nos colamos. Vinimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino. Eso nos dejaba asistir a todos los partidos que se hicieran en México y Estados Unidos del Mundial. Antes habíamos ido a Arabia Saudita-Uruguay. Esa licencia nos habilitaba incluso a ir a la final”.

Según revelaron en su descargo, la empresa que los llevó -a la cual no nombraron- dio de baja el carnet que tenían para ingresar a los estadios y no fueron notificados. “Nadie nos avisó, fuimos pensando Fuimos pensando que podíamos ir como si nada”, indicaron. A su vez, también marcaron que muchas personas y empresas que auspiciaron su viaje y contenido les “soltaron la mano” e hicieron que todo el proceso sea aún más “doloroso y complicado”.

Los youtubers acusaron maltrato físico captura de redes

Asimismo, desmintieron la versión que sostenía que los youtubers violaron la seguridad de tres controles y fueron atrapados en el cuarto, y aclararon que al principio no fueron escaneados porque los puestos no lo requerían y que, en el último, les pidieron la credencial. “No es cierto que los burlamos. Nos dejaron pasar porque el carnet era original. Pero en el cuarto molinete sí nos escanearon y ahí aparecieron nuestras caras en rojo, como si la licencia estuviese caducada”, afirmaron.

“En ese momento, nos agarraron y nos dijeron que nos queríamos colar. Ahí, un oficial nos marcó que nos quedemos en un costado que iban a resolver nuestra situación. Mientras nos decían esto, un grupo de seis colombianos se quiso colar, los detuvieron y los pusieron con nosotros. A los cinco minutos, vino un policía y nos avisó que estábamos arrestados”, dijo Perrotta.

Mármol, por su parte, remarcó que quedaron tirados en el piso esposados y que, a partir de allí, la secuencia se convirtió en un “calvario”. Al respecto, Perrotta relató: “Cuando estábamos en el patrullero, les pedí explicaciones y nos dijeron que no hablaban español. Después les hablé en inglés y me ignoraron. Es increíble la discriminación a los latinos que se vive en ese país, sin excepción. Para ellos no sos una persona”.

Los youtubers fueron liberados tras pagar una fianza captura de redes

Los youtubers aseguraron que en primer lugar fueron trasladados a un calabozo, donde los desnudaron y los revisaron, y más tarde los llevaron a una prisión. En ese momento, tras una serie de procedimientos protocolares de seguridad, fueron notificados de que su fianza fue abonada, pero que el pago se acredita recién 24 horas después.

En su descargo, los creadores de contenido acusaron maltratos en la cárcel de parte de las fuerzas penitenciarias y Perrotta reveló que recibió golpes, además de agresiones verbales y psicológicas.

Horas más tarde, fueron liberados y se reencontraron con sus amigos y familiares. “Cuando salimos nos pusimos a llorar como si no nos hubiésemos visto durante 20 años. Es muy duro estar ahí. Te tratan mal hasta que salís. Si sos latino, para la policía de Estados Unidos sos una mierda”, destacó Mármol.

Luego, a modo de cierre, hizo una recomendación de cara al cruce entre la selección argentina y Cabo Verde de este viernes: “No se intenten colar, no hagan nada raro. Te meten preso. Nosotros ni siquiera lo quisimos hacer y nos pasó todo esto. Encima ahora tienen de foco a los colombianos y a los argentinos. De los que se quisieron meter en el partido entre Colombia y Portugal, solo uno fue liberado; el resto sigue detenido y algunos con orden de deportación. No es joda”.