Luciana Salazar reveló que su hija de 6 años consume suplementos dietarios y abrió una polémica: la advertencia de los expertos

“Esta es nuestra coctelera. Tomo un poquito de pastillas. Acá tenemos la de Matu. ¿Ya agarraste las de la mañana? Son tres. Nos queda una más a la tarde, dos más tarde y una más a la noche. O sea, cuatro más. Mamá ahora arranca con las de la mañana que son bastantes”, relató la modelo Luciana Salazar en el video que subió a su cuenta de Instagram, mostrando los suplementos dietarios que toman ella y su hija, Matilda, de 6 años.

La publicación generó el cuestionamiento de los especialistas médicos, que señalaron que –más allá de Matilda– no es necesario que una niña con posibilidades de llevar una dieta saludable y balanceada tome ese tipo de complementos. Según Salazar, ellas son pescetarianas, es decir, no comen carne de pollo, cerdo o vaca, pero sí consumen pescado, que según los expertos es la más saludable.

“Ella no come carnes rojas desde chiquita, porque no le gustaba, y obvio que uno completa su alimentación con suplementos básicos para toda la energía que ella gasta por día”, explicó la mediática. “Es una nena que tiene muchísima actividad física, mucho desgaste. Va al colegio doble turno y encima hace actividades extracurriculares”, ahondó. Consume, dijo, “magnesio, vitamina C, D y zinc”.

El nutricionista Alberto Cormillot señaló a LA NACION que no es aconsejable enseñarle a un niño que con la alimentación no alcanza. “Por un lado, sostengo que con una dieta equilibrada un niño sano no requiere suplementos. Pero acá el tema central es que se le enseña a un niño que debe tomar pastillas para completar su dieta. Aunque también hay vitaminas, como la A y la D, que pueden dar malos resultados porque se pueden quedar en el cuerpo y generar complicaciones”, detalló Cormillot.

El especialista agregó que, al estudiar a los argentinos, es frecuente encontrar niveles bajos de hierro o la falta de vitaminas, pero los suplementos deben ser indicados para casos puntuales. “No se pueden revolear suplementos como si fueran confites”, subrayó.

Celeste Celano, jefa de pediatría del Sanatorio Modelo de Caseros, quien tiene una formación en nutrición infantil, sostiene que la alimentación debe ser consciente. “Los niños deben aprender desde chicos que los nutrientes deben ser consumidos a través de los alimentos. Y cuando digo alimentos, no digo comestibles, digo alimentos, es decir, aquellas fuentes nutritivas que nos traen los aminoácidos, las grasas saludables, los hidratos de carbono, las proteínas, los nutrientes como las vitaminas, los minerales. Todo eso nosotros lo encontramos en la comida real”, enumeró.

Guillermo Goldfarb, médico pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, indicó que las frutas, verduras, granos enteros, proteínas y lácteos deben ser la principal fuente de nutrientes.

Los expertos indican que no es recomendable que un niño aprenda que no es suficiente con la alimentación para obtener los nutrientes necesarios Instagram: salazarluli

“Los suplementos pueden ser útiles si hay deficiencias dietéticas específicas o condiciones médicas, pero no deben reemplazar una alimentación adecuada. Es crucial que los suplementos se utilicen bajo la supervisión de un profesional de salud para evitar el exceso de vitaminas y minerales, que pueden resultar perjudiciales”, sugirió el experto.

Según Salazar, el pediatra de Matilda dio el visto bueno para que la menor consuma los suplementos dietarios que la modelo mostró en sus redes. “Por supuesto que el pediatra avala esto”, sostuvo ante las críticas que recibió.

Además, Goldfarb destacó que es importante enseñar a niños, niñas y adolescentes desde edad temprana que no es necesario recurrir a medicamentos o suplementos para alcanzar un adecuado crecimiento y desarrollo, ni obtener buenos resultados en sus actividades diarias. “Educar a los padres sobre nutrición y la función adecuada de los suplementos es esencial para el desarrollo saludable de los niños”, concluyó.

“¿Cuándo indicamos suplementos? En caso de una deficiencia específica, por ejemplo, si nosotros detectamos que está faltando una vitamina o un mineral específico, los suplementos pueden ser beneficiosos para corregir esa deficiencia. Otra opción es en el caso de dietas restringidas, por ejemplo, vegetarianos o veganos estrictos o con alergias alimentarias múltiples; algunas veces pueden necesitar suplementos para asegurarse de recibir nutrientes básicos como, por ejemplo, la vitamina B12, el hierro o el calcio”, adhirió la pediatra Ángela Nakab.