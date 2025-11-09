Ludopatía: investigaron junto a los estudiantes el mundo de las apuestas ilegales y publicaron un cuadernillo con consejos

El desencadenante para impulsar este cuadernillo fue mirar hacia adentro de las comunidades de los colegios y darse cuenta de que el problema de las apuestas online los estaba atravesando, al igual que a muchos otros adolescentes. Así surgió la idea de trabajar, investigar y abrir el diálogo en las aulas y en los hogares sobre esta realidad. Ese fue el trasfondo para el lanzamiento de esta campaña de la Red de Colegios y Centros Comunitarios Maristas, “Cuando apostar deja de ser un juego”, un cuadernillo que invita a hacerse preguntas sobre las causas de las apuestas, las consecuencias, los efectos y los impactos en los chicos y en los adolescentes.

Se trata de una iniciativa de la Red de Colegios Maristas, que tienen 26 instituciones en todo el país y en países vecinos, que lanzaron un material que está disponible tanto en formato digital como impreso y que se puede solicitar gratuitamente en cualquiera de los colegios de la red, destinado a toda la comunidad.

“A partir de situaciones puntuales con las que nos encontramos en nuestras comunidades y en las que tuvimos que intervenir, y de la conversación con otras instituciones educativas, nos dimos cuenta de que este es un problema que si queríamos abordar, nos teníamos que meter primero a conocer y a investigar”, resume Marcelo De Brito, director de la Red de Colegios Maristas. “Nos encontramos con situaciones de chicos muy chicos atrapados en deudas, o que pasaban días sin comer o con falta de sueño, por estar atrapados por todo el submundo que supone el entorno de las apuestas digitales. También nos encontramos con situaciones de chicos muy chicos que habían sido abordados físicamente por otras personas que conocían en las plataformas y que empezaban a extorsionarlos para que les enviaran fotos íntimas, a cambio de créditos para apuestas o como mecanismo para saldar deudas que supuestamente habían contraído”, relata De Brito.

A partir de allí, decidieron que tenían que ponerse a investigar, para poder proponer un debate profundo sobre el tema y para poder generar desde el mundo adulto, pero con participación de los chicos, entornos seguros y protegidos en el ámbito digital.

Lógica

Lo primero, dice De Brito, fue escuchar a los chicos. Durante varios meses tuvieron encuentros con los estudiantes de secundaria y alumnos de los últimos años de primaria, donde un grupo de docentes fue abordando la temática, conociendo la perspectiva de los propios chicos, entendiendo cómo funcionan las plataformas y las lógicas detrás de ellas, para empezar a entender cómo se convierten en una telaraña a la que es fácil entrar y de la que es difícil salir.

“Hay una lógica de la inmediatez, de la presión social por tener que estar en ciertos ámbitos, una ansiedad social por no estar que viene de la lógica de los videojuegos y que se traslada al mundo digital de los chicos. Cuando yo era chico, mi mamá me llamaba a comer y yo ponía pausa en el videojuego y después seguía. Los juegos ahora no permiten eso, no existe la pausa y como se juega en equipo, la presión social de tus amigos es muy fuerte, si pusiste pausa, te mataron y todo el equipo perdió. Algo de eso se traslada al entorno de las apuestas digitales, la presión social, la ansiedad, la búsqueda de dopamina y adrenalina constante mueve el sistema. Cuando los chicos están en entornos digitales se están jugando cosas que los adultos no tenemos ni idea y que hacen a su identidad social. Tenemos que dejar de ignorar lo que pasa allí adentro, porque esa es la primera forma de dejarlos desprotegidos”, dice De Brito.

Durante el lanzamiento de la guía sobre ludopatía, los estudiantes de los colegios maristas participaron de un streaming, en el que las autoridades expusieron los resultados de la investigación y también estuvieron especialistas en esta adicción.

“Las apuestas online en jóvenes se expanden día a día mediante el uso de dispositivos. La oferta de sitios de juego y la cantidad de anuncios que la promueven, generan exposición y fácil acceso, todos ingredientes que resultan en lo que conocemos como ludopatía, o la adicción que se caracteriza por la incapacidad de resistir el impulso de apostar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la adicción al juego o ludopatía como una enfermedad e incluye en esta problemática a los ‘juegos digitales’ o ‘videojuegos’. Cada vez más personas apuestan en juegos de azar online, mayormente en apuestas deportivas. Por lo general, esto se hace de modo discreto, casi sin darse cuenta, va creciendo silenciosamente la exposición a múltiples riesgos, afectación a la salud mental y el bienestar integral. Como familias, adultos referentes y educadores, no disponemos de un manual para educar en lo digital. Tampoco la formación pedagógica nos dió las herramientas para saber cómo acompañar a niños, niñas y adolescentes frente al mundo de las apuestas online. Hemos trabajado este material que se presenta como una aproximación para entender, prevenir y cuidar”, señala el material que publicaron después de casi un año de investigación.

En números

Una encuesta hecha a 500 chicos y difundida por Unicef, que menciona el cuadernillo, revela que 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años hicieron apuestas online durante el último año. Además, la mitad de quienes dijeron haber apostado aseguró que lo hizo con el objetivo de ganar plata. Y, finalmente, 7 de cada 10 señalaron que es un hábito difícil de dejar. Según una encuesta realizada este año por Opina Argentina, el 16% de los jóvenes de 16 a 29 años dijo realizar “apuestas online regularmente”. Mientras que un informe del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense expone que el 12,5% de los jóvenes de entre 18 y 24 años hizo apuestas online en algún momento de su vida.

“Muchos de los chicos que apuestan comienzan a hacerlo a los 12 años, edad en la que la mayoría ya tiene un celular con el que pueden acceder a casinos o casas de apuestas online con facilidad. Este inicio está vinculado a la independencia económica y al uso de las billeteras virtuales. La puerta de entrada a esta actividad suelen ser las apuestas deportivas, que tienen gran popularidad gracias a que los casinos y casas de apuestas online publicitan a equipos de fútbol y de otros deportes populares. Las casas de apuestas contratan influencers, comunicadores, deportistas y famosos para que instalen la idea de que jugar es cool y una manera rápida, fácil y divertida de ‘enriquecerse sin trabajar’. En algunos países, como por ejemplo España, se reguló y limitó la publicidad porque vieron los efectos que tenía sobre los jóvenes”, aporta el material.

Entre otros temas, el cuadernillo aborda la crisis del disfrute en las nuevas generaciones, la cultura de la inmediatez, y la sobrevaloración del dinero sin esfuerzo, además de la desconexión y el desconocimiento que hay en el mundo adulto de los valores que se juegan para los chicos en los entornos digitales. También se habla de cómo los adultos, ya sean padres, o docentes pueden trabajar en la construcción de entornos seguros para los chicos, en los que quedarse afuera de ese mundo es la peor elección.

“Algo que vengo escuchando mucho entre las familias es el concepto de criar en tribu o criar en red. Grupos de padres y madres que se ponen de acuerdo con otros que usan pautas de crianza similares, para que sus hijos no les puedan decir, yo soy el único al que no le dejan hacer esto o aquello. Son estrategias válidas y cada vez más frecuentes”, aporta De Brito.

El cuadernillo invita a realizar algunas actividades prácticas, desde enseñar a los adolescentes el manejo de las finanzas personales a edades tempranas, llevarlos a hacerse preguntas sobre los intereses que hay detrás de las plataformas, como así también estar atentos y pendientes del manejo de sus billeteras digitales.