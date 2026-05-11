El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño tras días de búsqueda: “Me siento feliz”

Mariano Regonat encontró este viernes a Roco, su perro después de dos días de búsqueda. El hombre había difundido distintos pedidos de ayuda a través de Facebook y finalmente logró reencontrarse con el animal durante una recorrida por un camino de tierra en la provincia de Santa Fe.

El momento quedó registrado en un video que luego compartió en redes sociales y rápidamente se viralizó. “Me siento feliz”, aseguró en el posteo en el que agradeció por la ayuda que recibió en el proceso.

La búsqueda comenzó este jueves, cuando Regonat publicó un mensaje en el que advertía que su mascota se había extraviado. “Se me extravió mi perro color marrón con collar amarillo”, escribió junto a dos fotos del animal y un número de contacto para recibir información.

El dueño del perro compartió el video en el cual se da el reencuentro

Con el correr de las horas, el hombre volvió a utilizar sus redes para intentar localizar a Roco. El jueves publicó nuevamente fotos del perro y recordó que seguía desaparecido. En otra publicación compartió una imagen del santo San Roque y le pidió ayuda para encontrarlo.

Durante la tarde del jueves expresó además su angustia con distintos mensajes dedicados a la mascota: “¿Dónde estás, mi bebé? Te estamos buscando con mami y Nacho”. En otra, realizada el viernes por la mañana, escribió: “Te estamos esperando Roco. ¿Por dónde andás?“.

Luego del reencuentro, su dueño subió un video en el que se lo ve a Roco jugando en un árbol de su casa

En varios de los posteos que realizó Regonat durante los días de búsqueda, contó que le diferentes personas le escribían para avisarle que Roco había sido visto en determinado sector y que se dirigía hacia allí para intentar encontrarlo. “Me avisaron que anda por zona rural de Avellaneda oeste y Moussy o por la zona de la procesadora de Pividori por la calle 101. Si alguien lo ve por favor avisen”, marcó.

El reencuentro ocurrió este viernes después de las 15, cuando el hombre recorría caminos rurales de la zona. Según mostró luego en un video publicado en Facebook, alcanzó a distinguir a lo lejos la silueta del perro y reconoció inmediatamente el collar amarillo. Mientras tocaba bocina desde el auto, comenzó a grabar con el celular.

En una publicación que Regonat hizo luego de haber encontrado a Roco, agregó un video en el que acaricia a su perro

En las imágenes se ve el momento en que Roco identifica el vehículo, cruza el camino de tierra y corre hacia su dueño. Apenas se abre la puerta, el perro se tira encima de su dueño y comienza a lamerlo. “Hola mi bebé, qué lindo que estás, te encontró papi”, se escucha decir al hombre en el video. Luego agrega: “Bueno, ya papá te encontró. Ahora vamos a casa”.

Horas más tarde, Regonat publicó otra grabación de Roco ya en su hogar nuevamente, mientras jugaba subido a un árbol. “Extrañaba su juguete”, comentó mientras llamaba al perro, que volvía a acercarse para recibir caricias.

Tras el reencuentro, el hombre agradeció a quienes colaboraron durante la búsqueda. Subrayó la participación de una vecina de la zona en la que finalmente estaba el can y a la comunidad de Mandiyú Avellaneda Oeste por enviarle información sobre el paradero de su mascota. Más tarde volvió a expresarse en redes: “Mil gracias a todos los que compartieron mi publicación y las imágenes de mi Roco. Estamos muy agradecidos”.