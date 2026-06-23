Manejó una retroexcavadora tras el triunfo de la selección, chocó siete autos y dejó dos heridos

Un hombre de 47 años manejó una retroexcavadora este lunes por la tarde y causó destrozos en Concordia, Entre Ríos. Mientras estuvo al volante, borracho, chocó contra siete vehículos estacionados y causó que dos personas terminaran hospitalizadas.

El conductor entró, a bordo de la máquina de construcción, a una zona transitada de la ciudad desde la Ruta Provincial Nº4. Allí tomó la calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde chocó contra un Fiat Siena blanco, que quedó totalmente destruido, según reconstruyó el diario local UNO Entre Ríos.

El momento en que el conductor choca distintos autos estacionados

El hombre venía desde la zona del barrio El Silencio, donde ya había chocado a dos camionetas estacionadas en la calle. Después de embestir al Siena, el conductor siguió su marcha e impactó de manera sucesiva contra un Chevrolet Sonic, un Renault Laguna, un Toyota Corolla y una camioneta Chevrolet S-10 que también estaban parados en esa cuadra.

Las cámaras de seguridad locales registraron el trayecto de la retroexcavadora a lo largo del barrio, que fue reconstruido por las autoridades tras las denuncias de los residentes del barrio. En esas imágenes se observa cómo un motociclista vio a la maquinaria avanzar hacia él y logró apartarse hacia un costado de la calle, evitando ser atropellado.

El momento en que la retroexcavadora pasa por encima de uno de los autos estacionados

El trayecto del conductor alcoholizado terminó en la calle Gregoria Pérez, donde un grupo de vecinos le bloqueó el paso y lo retuvo hasta que llegó la policía, que lo arrestó al comprobar su estado.

Los médicos trasladaron a las dos personas heridas a un centro de salud debido a los golpes recibidos y un test de alcoholemia posterior confirmó que el conductor circulaba con 1,7 gramos de alcohol en sangre, de acuerdo con el medio provincial El Entre Ríos.

Si bien de momento no se comprobó el motivo de su consumo de alcohol, los vecinos asociaron lo ocurrido a un “festejo” por el partido de la selección argentina contra el equipo austríaco por la Copa del Mundo 2026, donde salió victoriosa por 2 a 0.

Otro accidente en Entre Ríos

Tres miembros de una familia de la ciudad entrerriana de Victoria fallecieron este viernes por la noche luego de que el auto en el que viajaban se despistara y volcara en el arroyo Cañada Honda, a la altura del kilómetro 124 de la ruta nacional 9, cerca de Baradero.

Según el medio local El Once, las víctimas viajaban en dirección a Rosario a bordo de un Volkswagen de color rojo, murieron ahogadas y fueron identificadas como Melina Victoria Acevedo, de 33 años; su hijo Rafael Nicolás Giménez, de un año; y Rodolfo Giménez, de 65 años.

El conductor del vehículo y padre del niño, Guillermo Nicolás Giménez, de 33 años, fue el único sobreviviente del hecho y logró salir por sus propios medios del curso de agua, donde los médicos lo asistieron con un cuadro de hipotermia.