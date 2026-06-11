Manuel Adorni admitió que ocultó US$500.000 de ingresos; hoy a las 16 se juega el primer partido del Mundial

Manuel Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares. El jefe de gabinete dijo que ya presentó las explicaciones de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción. Aseguró que invirtió en criptomonedas unos 200.000 dólares y que ganó 300.000. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, dijo el funcionario, que explicó que su primer dinero lo encontró con su hermano cuando falleció su papá. La nueva versión de Adorni desmiente lo que declaró en el Congreso y en las conferencias de la Casa Rosada.

El Indec da a conocer la inflación de mayo. Las consultoras privadas estiman que podría ubicarse entre el 2,1% y el 2,3%. Y marcaría una baja respecto de abril, que había sido de 2,6%. La inflación de la ciudad de Buenos Aires, que suele tomarse como un anticipo del IPC nacional, registró 2,1% en mayo y desaceleró 0,4 puntos respecto de abril.

El Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por el financiamiento. La propuesta acordada es un aumento salarial del 24,3%, 21,3% para junio y un 3% adicional en octubre, y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. El acuerdo llega tras más de dos años de conflicto que incluyó paros, marchas, y la judicialización de la discusión.

Estados Unidos lanza nuevos ataques contra objetivos en Irán. Las fuerzas del Comando Central estadounidenses llevaron a cabo una ofensiva adicional de legítima defensa ante lo que calificaron como una agresión injustificada y continua por parte del régimen. De esta manera vuelve a aumentar la incertidumbre en Medio Oriente.

Llegó el día: comienza el Mundial. El primer partido será entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca, a las 16 hora argentina. El show de apertura será 90 minutos antes, desde las 14.30. Como la competencia se desarrolla en tres sedes, habrá una ceremonia de apertura en cada uno de los primeros partidos de cada país anfitrión. La selección argentina tendrá su primer partido el martes próximo.

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