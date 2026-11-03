Mapa de cortes en CABA por la visita del papa: cómo es el trámite para circular dentro del vallado

Ante la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó con los operativos para restringir la circulación por la zonas de Palermo y Recoleta. Quienes vivan dentro de los perímetros de seguridad deberán acreditar su domicilio con el DNI; caso contrario, deberán solicitar un código QR mediante un formulario habilitado por el gobierno porteño.

Los cortes comenzarán en la madrugada del miércoles 4 de noviembre sobre la avenida Libertador entre las intersecciones de Sucre y Ugarteche. El esquema contempla un amplio vallado de controles por la zona de Palermo y los alrededores de la Nunciatura -sobre la avenida Alvear, en Recoleta-.

No solo la circulación será reducida y controlada, también habrá plazos preestablecidos para retirar los vehículos estacionados y la reubicación de los contenedores de residuos.

León XIV arribará al país el próximo domingo 8. Desde ese momento, mantendrá contacto con las autoridades nacionales y recorrerá varios destinos, entre ellos, la provincia de Córdoba y la Basílica de Luján.

Mapa de Palermo: cómo será la zona restringida

Una de las actividades más importantes que llevará a cabo León XIV será la Misa en el Monumento a los Españoles, pautada para el día lunes. Debido al amplio operativo de seguridad, el Gobierno de la Ciudad determinó cambios en la dinámica diaria de los ciudadanos.

Los vecinos frentistas de la avenida del Libertador podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7, evitando los sectores de vallado y de armado de carpas.

Desde ese sábado hasta la madrugada del miércoles 11 aumentarán los controles policiales. Por otro lado, se conoció que los ingresos y egresos peatonales y vehiculares serán por las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras.

El papa León XIV Alberto Pizzoli - POOL AFP

Desde la tarde de ese sábado hasta la madrugada del miércoles 11 habrá controles policiales en la zona restringida. Los ingresos y egresos peatonales y vehiculares se realizarán por las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras, a través de los accesos previstos en el operativo.

Otro dato a tener en cuenta es que se deberán retirar los vehículos estacionados sobre Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche. Los autos que permanezcan allí serán trasladados por personal y grúas al predio de la Facultad de Derecho, sin costo, según informó la Ciudad.

Los cortes alrededor de la Nunciatura

De la misma forma que en Palermo, habrá restricciones en los alrededores de la Nunciatura, ubicada en la Avenida Alvear 1637, en Recoleta. En este lugar se hospedará León CIV durante su visita oficial a la Argentina.

La restricción vehicular total rige desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11. El operativo abarcará la zona delimitada por la avenida Alvear, Cerrito, la avenida del Libertador y la avenida Callao. También alcanzará 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Cómo serán los cortes por el arribo del papa (AP Foto/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

Los puntos de ingreso y egreso estarán ubicados en los cruces de Alvear con Callao y con Libertad. Allí se aplicarán los mismos requisitos de documentación que en Palermo: DNI con domicilio actualizado para los residentes, declaración jurada para quienes deban justificar su acceso y reserva de hospedaje para los huéspedes de hoteles de la zona.

Los vehículos estacionados dentro de esta zona deberán retirarse antes del mediodía del sábado 7. Los vecinos podrán estacionarlos a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y Libertador, y sobre Libertador, en sentido a Retiro, entre Libertad y Callao. Los vehículos que no sean retirados a tiempo también serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho.

Cómo obtener el permiso especial para circular por la zona restringida

Para circular por las zonas afectadas, los vecinos deberán presentar su documento con domicilio actualizado. Quienes no puedan acreditar que viven dentro del perímetro tendrán que completar un formulario online, con carácter de declaración jurada, para obtener un código electrónico que deberán exhibir en los controles.

Lo mismo tendrán que hacer empleados y comerciantes que necesiten ingresar a la zona, que deberán completar la declaración jurada. Los huéspedes de hoteles podrán ingresar al perímetro con su reserva de hospedaje, mientras que los trabajadores de esos establecimientos deberán realizar el trámite en la web.

Cuándo es feriado por la llegada del papa León XIV a la Argentina

A través del decreto 1103/2026 el Gobierno estableció un esquema de feriados nacionales y provinciales. El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio nacional. Por otra parte, el martes 10 la medida regirá para la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 el asueto corresponderá a la provincia de Buenos Aires.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026