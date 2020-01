Mar del Plata: una pareja gay denuncia que un balneario la discriminó

Mariano Domínguez y Gustavo Posati aseguran que le negaron el acceso al balneario del Ocean Club por hacer "escenas gays" Crédito: Gustavo Posati

Germán Wille SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2020 • 12:03

Gustavo Posati, de 30 años y Mariano Domínguez, de 31, son pareja. El viernes pasado fueron a pasar la tarde al balneario que tiene el exclusivo Ocean Club sobre Playa Grande, en Mar del Plata. Fueron allí gracias a un amigo que es hijo de un socio del lugar. Al otro día, cuando quisieron regresar a disfrutar del día en el mismo lugar, un empleado del Club les impidió el acceso, alegando que el día anterior habían protagonizado "escenas gays". Los jóvenes denuncian que fueron víctimas de discriminación por su orientación sexual.

En el Club, en tanto, aseguran que no se trató de un caso de discriminación, sino una respuesta por el mal comportamiento de personas que, además, estaban en el lugar sin ser socios.

"Fuimos a pasar el viernes a la tarde al Club Ocean. Mi amigo, mi pareja y yo. Estuvimos los tres ahí. En una sombrilla los tres, todo bien. Al otro día vamos y en la puerta nos para un tipo y nos dice que tenía directivas de no dejarnos entrar, que solo podía entrar el hijo del socio", relata a LA NACION Posati, uno de los jóvenes que aseguran haber sido discriminados.

"Nos dijeron que no podíamos entrar porque una señora se había quejado, porque habíamos estado haciendo 'escenas gays' el día anterior. Dijo que nos habíamos besado en público, algo que no ocurrió", continúa el relato el joven, que es traductor de inglés y fue a pasar fin de año a "La Feliz" con su pareja, con quien convive en Buenos Aires hace casi un año y medio.

"No me estás faltando el respeto, me estás discriminando", la discusión entre la pareja y un empleado de Ocean Club 00:30

Video

"Estuvimos tomando mate ese viernes. No hicimos nada. No sé si le habré dado un pico a Mariano, no somos de mostrar cariño en público. No transamos. Somos adultos, ubicados -dice Posati-. Si hubiéramos hecho algo estábamos también en nuestro derecho, pero no fue así".

La respuesta del Ocean Club

Fuentes del Ocean Club aseguraron que "de ninguna manera se trató de un caso de discriminación. El Ocean Club no discrimina ni discriminó nunca".

Al explicar lo que había sucedido, dijeron que simplemente "hubo un tema con un invitado que no es socio que generó un comportamiento por el que se quejó una persona. Cuando un empleado fue a comunicarles a los jóvenes sobre esta queja, ellos reaccionaron de malas maneras con el personal del Club".

"El club no discrimina, tenemos socios que tienen distintas tendencias, nos importa el comportamiento -señalaron desde el OC-. Si alguien hace algo inapropiado, no importa si es una pareja heterosexual u homosexual".

La mismas fuentes señalaron que el año pasado se expulsó a socios que se habían peleado. "Fue por un tema de comportamiento. Lo mismo que ahora. No hubo discriminación".

"Un lugar familiar"

A pesar de que un hombre les impidió el acceso al balneario, esa tarde los jóvenes ingresaron junto a su amigo Sebastián Grimaldi, de 39 años, hijo de un socio del tradicional club, a pasar la tarde en el lugar.

"Van a ingresar igual porque vienen conmigo", le contestó Grimaldi al hombre que les bloqueó el acceso, según se ve en un video que los jóvenes subieron a las redes sociales.

Pero una vez adentro, se les acercó una persona -"un carpero", según Posati- y les señaló que ellos no se podían besar en público porque ese era un "lugar familiar".

Este momento también quedó grabado y fue subido a Instagram por la pareja. Allí se escucha al empleado del lugar decir: "Este es un club de familia", a lo que los jóvenes responden: "Nosotros también somos familia. Ley de matrimonio igualitario. Gays, lesbianas, parejas hetero, somos todos familia". "¿Yo te estoy gritando?", pregunta el empleado. "No, pero me estás discriminando", contesta uno de los jóvenes.

"Para mí inventaron lo de la señora que se quejó, para no hacerse cargo de lo que ellos realmente piensan -señala Posati-. Ese día nos quedamos en la playa, pero la pasamos muy mal, estábamos incómodos, supertristes por esto".

Posati agrega que el lunes, al llegar a Buenos Aires, se enteraron que habían echado al padre de su amigo del Ocean Club. "Lo llamaron por teléfono y le avisaron", cuenta el joven.

Posati realizó la denuncia correspondiente por discriminación en el Inadi y el próximo sábado 18 de enero van a realizar en la explanada del balneario 1 de Playa Grande, frente al Ocean Club, una manifestación de protesta para repudiar el hecho bajo la consigna "playas libres de discriminación".