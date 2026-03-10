Se vienen 48 horas de intensas lluvias, ráfagas y actividad eléctrica: las zonas afectadas

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se vienen 48 horas de intensas lluvias, ráfagas y actividad eléctrica en varios puntos del país. Las alertas del ente recaen principalmente en la zona central de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y el oeste de Mendoza: todas en nivel amarillo.

El pronostico del tiempo en la Ciudad

Salta

Alerta por ráfagas de considerable intensidad, duración y con considerable actividad eléctrica. Para este martes y miércoles se esperan precipitaciones a lo largo de ambas jornadas. La Defensa Civil alertó sobre posibles inundaciones en el interior de la provincia.

La Linda, pasada por agua

Jujuy

Al igual que Salta, en San Salvador y todas las localidades del interior, la caída de agua se extendería más allá del jueves. Por la actividad eléctrica alertaron sobre la posibilidad del corte de suministro eléctrico.

La región jujeña también afectada por el agua

Tucumán

A diferencia de Salta y Jujuy, donde las mínimas se ubicarán por debajo de los 20° C, en el Jardín de la República la oscilación térmica se mantendrá siempre por encima de esos valores. Altos valores de humedad.

El Jardín de la República, epicentro de las tormentas

Santiago del Estero

Fiel a la tradición santiagueña, las máximas temperaturas de la provincia llegarán a los 30° C. Por la lluvia, las condiciones de humedad se extremarán. La caída de chaparrones no tendrán considerable actividad eléctrica.

Santiago, con lluvias y calor extremo

Córdoba

En amarillo, las zonas más afectadas

En La Docta, las temperaturas serán más agradables, aunque también calurosas, pero sin llegar a ser sofocantes. La mínima para el martes se ubicará en los 16° C y para ambas jornadas están previstas fortísimas ráfagas de viento. No está prevista la caída de agua.

San Luis

Lluvias, truenos y sol: para las próximas 48hs en la provincia puntana se espera un desarrollo climático inestable. La actividad eléctrica será más intensa durante la jornada del martes. No se descartan vientos Zonda.

La inestabilidad dirá presente en San Luis

Mendoza

Para el miércoles en Mendoza se espera una leve salida del sol

Similar a lo que se espera en San Luis, en la principal provincia cuyana se avizora un panorama inestable, pero con mayor protagonismo del agua. La actividad eléctrica podría extenderse hasta el viernes.

AMBA: cuándo vuelve el calor extremo

Aunque el otoño está a la vuelta de la esquina, el verano tiene para rato. Según las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la semana que viene se esperan jornadas de calor extremo y sin lluvias en el AMBA. Cómo estará el clima los próximos días.

La jornada de este martes será agradable de principio a fin. Las estimaciones del SMN ubican la temperatura máxima en 25° C a partir del mediodía. Desde las cuatro de la tarde habrá un leve descenso y durante la noche se mantendrá en 20° C.