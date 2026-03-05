Impactante hallazgo en Santa Clara del Mar: encontraron el fémur de un perezoso gigante que vivió hace 400 mil años

Esta semana investigadores del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata, informaron el hallazgo de restos óseos de un perezoso terrestre gigante que habitó por esa región pampeana de Buenos Aires hace 400.000 años. Este hecho se dio a conocer luego de que dos turistas vieran sobre los acantilados de Santa Clara del Mar fósiles sobresalientes en la ladera.

Lo que parecía un paseo habitual por uno de los atractivos de la ciudad balnearia, se transformó en un día de suerte para Mario Cianciola y Lumar Ávila González, que notaron la existencia de lo que parecía una esfera anaranjada que sobresalía. Al notar que nada tenía que ver con las especies de animales habituales, entendieron que podía tratarse de una criatura milenaria.

Los turistas informaron de una estructura ovalada que sobresalía del acantilado, resultó ser un fósil de 400.000 años (Fuente: Instagram/@museolorenzoscagliamgp)

De acuerdo a los detalles del museo, rescataron “el fémur de un Megatherium americanum, el perezoso terrestre gigante más grande que existió”. Y detallaron: “Este increíble herbívoro que vivió hace aproximadamente 400.000 años, medía hasta 6 metros de largo, 3 metros de alto y podía pesar más de 4 toneladas. ¡Una verdadera bestia de la megafauna sudamericana!”.

Además, remarcaron: “La pieza rescatada, un fémur de 80 cm de largo, es uno de los ejemplares más completos y mejor conservados hallados en la región costera bonaerense”. Por lo tanto, indicaron que ese fragmento está siendo preparado y estudiado por el equipo de paleontólogos del museo Scaglia.

Según especificó La Capital de Mar del Plata, junto a los paleontólogos del museo, participaron estudiantes de la Tecnicatura Superior en Paleontología que se dicta en el ISFT 194 de Miramar. El trabajo para rescatar el fósil del perezoso gigante sucedió el sábado 28 de febrero, el mismo día que los turistas dieron aviso de su existencia.

La expedición para rescatar el fémur del perezoso gigante se realizó el sábado 28 de febrero (Fuente: Instagram/@museolorenzoscagliamgp)

Los expertos explicaron que es común hallar este tipo de restos en los acantilados, pero su extracción nunca suele ser tan rápida, ya que depende de las mareas y las condiciones climáticas, al tratarse de una zona expuesta al oleaje.

Estos animales tenían “enormes garras que se encuentran entre las más grandes del reino animal, y los pocos dientes que poseían tenían sus raíces abiertas y les crecían constantemente para compensar el desgaste que les producía la ingesta de vegetación muy abrasiva y la ceniza volcánica que circuló por las planicies sudamericanas durante todo el surgimiento de la Cordillera de los Andes”, dijo al medio marplatense el paleontólogo del Museo Scaglia, Matías Taglioretti.

El fémur hallado es el que mejor se conservó hasta ahora (Fuente: Instagram/@museolorenzoscagliamgp)

Esta no es la única vez que sucede un hecho similar a lo largo de la costa sur de la provincia, ya que en 2024 en “La Feliz” también identificaron a una familia de perezosos. En ese entonces se encontró un grupo de tres individuos de esta especie: dos adultos y un juvenil. Estos murieron y quedaron preservados en el interior de su madriguera (paleocueva). En esa ocasión fue una vecina de Mar del Plata, Patricia Salicio, que caminaba por las playas frente al ADA 601 [Grupo de artillería] en dirección al norte buscando caracoles grandes de Adelomelon, quien los encontró.

El equipo de paleontólogos retiró el fémur del acantilado y lo llevó para analizar al museo (Fuente: Instagram/@museolorenzoscagliamgp)

En una entrevista con LA NACION en febrero de aquel año, Taglioretti dio detalles de la fisonomía de los perezosos gigantes: “Tenían 3.5 metros de largo por 1.2 metros de alto, pesaban cerca de 850 kilos y tenían una cabeza muy alargada y cilíndrica. Su fuerte estaba en los dos brazos con garras, que le permitían excavar madrigueras grandes, las cuales se consideran las mayores que alguna vez haya producido un animal en la historia del planeta”.