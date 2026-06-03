Marcha de Ni Una Menos, 3J: cuándo, a qué hora y todos los puntos de concentración en todo el país para hoy

Este miércoles 3 de junio es la marcha de Ni Una Menos. El colectivo feminista convocó a una movilización al Congreso de la Nación, en medio de la conmoción por los asesinatos de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, halladas sin vida en Córdoba, Misiones y Temperley, respectivamente, en los últimos días.

Bajo la consigna “¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!”, la concentración tendrá su punto neurálgico en el Congreso de la Nación a partir de las 17.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba

El pedido de justicia por las víctimas mencionadas anteriormente y el escalofriante dato de que se registre un femicidio cada 31 horas en la Argentina, serán las banderas por las que el colectivo feminista marche este miércoles a lo largo y ancho del territorio nacional.

Qué es el movimiento Ni Una Menos

El movimiento Ni Una Menos cumple este miércoles 11 años de historia. Su origen está relacionado por una publicación en la red social X de la periodista Marcela Ojeda, quien alzó su queja e indignación como respuesta al femicidio de Chiara Páez, una adolescente embarazada de 14 años de Santa Fe.

Femicidio de Agostina Vega

Con el correr de los años, la manifestación reunió una fuerte adhesión de distintos bloques que marchan cada 3 de junio. El reciente caso de Agostina Vega, una adolescente que fue asesinada en la provincia de Córdoba recrudeció aún más la lucha que tiene su epicentro en el Congreso porteño.

El comunicado de Amnistía Internacional

En su cuenta de Instagram, Amnistía Internacional convocó al colectivo feminista a marchar por los derechos que están siendo vulnerados. “Porque todavía hay mujeres, niñas y personas LGBTI+ que ven vulnerados sus derechos por una violencia que no es inevitable ni aislada: es una realidad que requiere prevención, protección y respuestas del Estado”, indicó el organismo en sus redes sociales.

Los puntos de concentración en cada provincia o ciudad

Provincia o ciudad Lugar Hora CABA Congreso de la Nación 17 Mendoza Kilómetro 0 (avenida San Martín y Peatonal Sarmiento) 18.30 Salta Plaza 9 de Julio 17 Córdoba Colón y Cañada 17 Jujuy Plaza Belgrano 17 Neuquén Monumento a San Martín 17.30 Súnchales (Santa Fe) Plaza Libertad 16 Rosario Plaza 25 de Mayo 15.30 Bariloche Moreno y Beschedt 18 Cutral Có (Neuquén) Carlos Rodríguez y Roca 18 San Luis Correo Argentino (San Martín 801) 17 La Plata Plaza Moreno 16.30 Viedma Plaza San Martín 17 Rafaela (Santa Fe) Museo Histórico Nacional 19.30 Corrientes Plaza Independencia 17 La Rioja Plaza 25 de Mayo 18 La Pampa Escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa 18

Además del colectivo Ni Una Menos, otras organizaciones darán el presente. Una de ellas es Actrices Argentinas que emitió un comunicado en sus redes oficiales. “Por Dulce María. Por Agostina. Por Noelia. Por todas. Una vez más salimos a las calles a gritar Ni una menos. Seamos cientos, miles, millones en todo el país“, destacó el posteo para movilizar a sus seguidores.

El comunicado de Actrices Argentinas

Por su parte, la página Mujeres que no son tapa, en Instagram, citó el caso de Dulce María, la joven de 17 años de Misiones que fue hallada sin vida en una cámara séptica de una obra en construcción.

“Dulce Candia. Otra nena que podría estar viva. Pero sobre todo compartan, comenten, y den visibilidad, tenemos que ser nosotras el algoritmo, tenemos que hacer visibles nosotras las historias. Mañana 3J a ser millones y a sostener la movilización y la conversación hasta que dejen de matarnos“, destacó el posteo sobre la situación alarmante.

El organismo oficial que registra los femicidios es la Oficina de la Mujer que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El último relevamiento, publicado la semana pasada, mostró que en 2025 hubo 200 femicidios, una baja respecto a los 228 registrados en 2024.

Relevamiento de femicidios de la Corte Suprema

El relevamiento se hace mediante un rastreo federal que recopila todas las causas judiciales iniciadas por muertes violentas de mujeres y violencia de género. El dato más contundente obedece a los patrones que persistieron en los últimos años: el 83% de las víctimas conocía a su agresor. Solo el 18% había denunciado previamente y en el 44% de los casos existían antecedentes de violencia.