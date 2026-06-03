Marcha de Ni Una Menos, 3J: cuándo, a qué hora y todos los puntos de concentración en todo el país para hoy
El colectivo feminista marchará a partir de las 17 en el Congreso porteño; el mapa de congregación en los diferentes puntos del país
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Este miércoles 3 de junio es la marcha de Ni Una Menos. El colectivo feminista convocó a una movilización al Congreso de la Nación, en medio de la conmoción por los asesinatos de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, halladas sin vida en Córdoba, Misiones y Temperley, respectivamente, en los últimos días.
Bajo la consigna “¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!”, la concentración tendrá su punto neurálgico en el Congreso de la Nación a partir de las 17.
El pedido de justicia por las víctimas mencionadas anteriormente y el escalofriante dato de que se registre un femicidio cada 31 horas en la Argentina, serán las banderas por las que el colectivo feminista marche este miércoles a lo largo y ancho del territorio nacional.
Qué es el movimiento Ni Una Menos
El movimiento Ni Una Menos cumple este miércoles 11 años de historia. Su origen está relacionado por una publicación en la red social X de la periodista Marcela Ojeda, quien alzó su queja e indignación como respuesta al femicidio de Chiara Páez, una adolescente embarazada de 14 años de Santa Fe.
Con el correr de los años, la manifestación reunió una fuerte adhesión de distintos bloques que marchan cada 3 de junio. El reciente caso de Agostina Vega, una adolescente que fue asesinada en la provincia de Córdoba recrudeció aún más la lucha que tiene su epicentro en el Congreso porteño.
En su cuenta de Instagram, Amnistía Internacional convocó al colectivo feminista a marchar por los derechos que están siendo vulnerados. “Porque todavía hay mujeres, niñas y personas LGBTI+ que ven vulnerados sus derechos por una violencia que no es inevitable ni aislada: es una realidad que requiere prevención, protección y respuestas del Estado”, indicó el organismo en sus redes sociales.
Los puntos de concentración en cada provincia o ciudad
|Provincia o ciudad
|Lugar
|Hora
CABA
Congreso de la Nación
17
Mendoza
Kilómetro 0 (avenida San Martín y Peatonal Sarmiento)
18.30
Salta
Plaza 9 de Julio
17
Córdoba
Colón y Cañada
17
Jujuy
Plaza Belgrano
17
Neuquén
Monumento a San Martín
17.30
Súnchales (Santa Fe)
Plaza Libertad
16
Rosario
Plaza 25 de Mayo
15.30
Bariloche
Moreno y Beschedt
18
Cutral Có (Neuquén)
Carlos Rodríguez y Roca
18
San Luis
Correo Argentino (San Martín 801)
17
La Plata
Plaza Moreno
16.30
Viedma
Plaza San Martín
17
Rafaela (Santa Fe)
Museo Histórico Nacional
19.30
Corrientes
Plaza Independencia
17
La Rioja
Plaza 25 de Mayo
18
La Pampa
Escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa
18
Además del colectivo Ni Una Menos, otras organizaciones darán el presente. Una de ellas es Actrices Argentinas que emitió un comunicado en sus redes oficiales. “Por Dulce María. Por Agostina. Por Noelia. Por todas. Una vez más salimos a las calles a gritar Ni una menos. Seamos cientos, miles, millones en todo el país“, destacó el posteo para movilizar a sus seguidores.
Por su parte, la página Mujeres que no son tapa, en Instagram, citó el caso de Dulce María, la joven de 17 años de Misiones que fue hallada sin vida en una cámara séptica de una obra en construcción.
“Dulce Candia. Otra nena que podría estar viva. Pero sobre todo compartan, comenten, y den visibilidad, tenemos que ser nosotras el algoritmo, tenemos que hacer visibles nosotras las historias. Mañana 3J a ser millones y a sostener la movilización y la conversación hasta que dejen de matarnos“, destacó el posteo sobre la situación alarmante.
El organismo oficial que registra los femicidios es la Oficina de la Mujer que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El último relevamiento, publicado la semana pasada, mostró que en 2025 hubo 200 femicidios, una baja respecto a los 228 registrados en 2024.
El relevamiento se hace mediante un rastreo federal que recopila todas las causas judiciales iniciadas por muertes violentas de mujeres y violencia de género. El dato más contundente obedece a los patrones que persistieron en los últimos años: el 83% de las víctimas conocía a su agresor. Solo el 18% había denunciado previamente y en el 44% de los casos existían antecedentes de violencia.
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