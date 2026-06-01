Crimen de Agostina: la autopsia reveló que fue abusada y luego murió tras ser asfixiada

CÓRDOBA.- Claudio Barrelier fue imputado por el femicidio de Agostina Vera, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el sábado 23 de mayo y cuyos restos fueron hallados el sábado pasado. Los datos preliminares de la autopsia indican que murió por ahorcamiento y que fue abusada, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. Los análisis complementarios demandarán varios días más.

Conforme a los datos a los que pudo acceder este diario, los investigadores creen que el acusado habría diseccionado el cuerpo de la adolescente con uno o más cuchillos de cocina, lo que provocó graves daños en los restos encontrados.

Todavía restan los análisis toxicológicos para determinar si la niña fue drogada. La data de muerte, según ratifica el resultado preliminar de la autopsia, se sitúa entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

Sobre el abuso, fuentes de la causa señalaron que se trata por el momento de una hipótesis basada en indicios, ya que no fue posible realizar un hisopado en la zona, lo que impide una confirmación pericial concluyente.

Según la reconstrucción judicial, Barrelier retiró el cadáver de la vivienda de barrio Cofico el lunes a media mañana y lo trasladó hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde permaneció alrededor de 45 minutos antes de abandonar el lugar.

El auto de Barrelier en el ingreso del descampado donde fue hallada Agostina Vega

En paralelo, la fiscalía avanza en determinar qué rol pudieron haber tenido —si es que lo hubo— las otras personas que vivían en la casa a la que Agostina llegó el sábado 23 de mayo cerca de las 23. Todos los ocupantes ya prestaron declaración, pero la investigación busca establecer si escucharon o advirtieron lo ocurrido entre el momento del ingreso de la adolescente y el crimen, que, según estimó el fiscal Raúl Garzón, se habría producido entre la 1 y las 2 de la madrugada del domingo.

El momento en que Agostina ingresó a la casa del único detenido por su desaparición

Una de las mujeres que estaba en la casa mantenía una relación sentimental con Barrelier, por lo que crecen las sospechas de que podría haberlo encubierto.

La vivienda, según las pericias, fue limpiada dos veces tras el crimen. El primer allanamiento fue el miércoles, horas después de la detención de Barrelier y el segundo, el viernes, donde las pruebas con luminol detectaron sangre a la vez que se retiran trapos y productos de limpieza.

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