Mariela Fernández habló de la bizarra escena con Elio Rossi

La conductora Mariela Fernández y el periodista deportivo Elio Rossi, en un segmento de su programa Argentina en Vivo por C5N, suelen hacer parodias de jugadas, bailes de gol, o cantos de hinchadas. Una de esas escenas, en el cual apuntan al humor, fue comentada en las redes sociales como polémica y ayer la periodista habló sobre el tema y dijo que nunca se sintió incómoda.

La escena a la que se refirió fue cuando el 14 de enero pasado Rossi explicaba una jugada del defensor de River en el partido contra Palmeiras, por la cual fue expulsado y su equipo pagó con un gol.

“Es insólito lo que ocurre de nuevo anoche. Lo vuelven a girar con la cola. Es un error conceptual de un futbolista, de un dos. No te pueden girar con la cola”, explicó el cronista sobre la falla del zaguero central del equipo millonario. “El delantero, si es más grandote que vos, no lo podes apoyar. Porque te gira con la cola”, agregó Rossi.

La bizarra recreación de Elio Rossi y Mariela Fernández sobre una jugada de River

Luego Mariela le dijo que le explicara gráficamente qué significaba “girar con la cola” y fue cuando comenzaron a recrear la jugada entre risas y chistes que rozaban el doble sentido. Por ejemplo, ella le decía: “Yo quiero que seas atacante”. A lo que él le respondía: “Qué rico perfume que tenés, Maru”.

Algunos de los comentarios en las redes era que la escena se había pasado de pícara y apuntaban contra la poca seriedad de Elio Rossi.

Ayer, en diálogo con Por si las Moscas en la Radio Once Diez, Mariela dio su visión de lo ocurrido. “Yo lo re disfruté. Con Elio Rossi expliqué cómo un nueve se saca de encima a un defensor. Pero sí, hubo mucho doble sentido. Si me guío por el lado estricto de la noticia, yo conté cómo desmarqué y convertí un gol. En la cabeza de la gente se empieza a jugar un juego diferente y ahí se despertó la polémica”, dijo.

Ante la consulta de si Rossi se sobrepasó o no con ese juego, Mariela dijo: “¿Cómo me va a acosar cuando yo en un momento de ese juego, le digo ´cómo quisiera que seas mi atacante’?”.

Por otra parte, dijo: “Si yo me hubiera sentido incómoda o atacada, ¿hubiera hecho ese comentario? Yo lo dejé a libre interpretación, fijate que no salí ni aclarar ni a decir nada porque lo viví con mucha naturalidad, me reí”.

Luego hizo referencia a la resiliencia que logró en su vida luego de sufrir un abuso de niña. “Todo lo que transité, la crisis, fue para hoy para sentirme enraizada y que las cosas simplemente sucedan. Yo lo disfruté mucho, no voy a estar buscándole el pelo al huevo”.

