Mario Alonso Puig, médico especializado en bienestar: “Aguantarse, enferma; reír y llorar es lo que más cura”

En una época marcada por la búsqueda constante de resultados, reconocimiento y éxito, Mario Alonso Puig propone una mirada diferente sobre uno de los anhelos más universales: la felicidad. Médico cirujano, escritor y referente internacional en desarrollo personal, asegura que el bienestar profundo no depende de lo que sucede afuera, sino de la manera en que cada persona se relaciona consigo misma y con los demás.

En este contexto, el experto remarcó la importancia de expresar las emociones, ya que la emoción no desaparece, queda guardada adentro del individuo, si no se expresa: “Aguantarse, enferma; reír y llorar es lo que más cura”, resumió en relación al vínculo interno de cada individuo.

Mario Alonso Puig es un médico, conferencista y escritor español Rodrigo Nespolo

La felicidad como un estado interior

Durante una entrevista con LA NACION, el especialista compartió su visión sobre el amor, la aceptación y el crecimiento personal, y explicó por qué considera que la felicidad auténtica no puede estar atada a factores externos. “El miedo casi nunca aparece donde no hay nada que valga la pena”, expresó.

Para Puig, uno de los errores más frecuentes es creer que la felicidad llegará cuando se alcance una determinada meta o se obtenga aquello que se desea. Según explicó, esa idea conduce a una satisfacción pasajera, porque las circunstancias cambian constantemente.

Mario Alonso Puig - Corte 1

“La verdadera felicidad no está condicionada por factores externos o circunstancias cambiantes, sino que es un estado interno de paz y serenidad”, afirmó.

Desde su perspectiva, la capacidad de amar ocupa un lugar central en ese proceso. No se trata únicamente del amor romántico, sino de una disposición más amplia hacia los demás y hacia la propia vida. “Cuanto mayor sea tu capacidad de amar, más feliz vas a ser”, señaló.

Asimismo, el experto remarcó: “La felicidad sí es una elección, es una conexión directa con aquello que tú eres, no con aquello que tú tienes”.

“Por eso desconcierta tanto encontrar personas que tienen tan poco y se les ve tan felices, tan alegres y desconcierta tanto ver personas que tienen tanto y se les ve tan infelices”, sumó.

Las heridas que pueden transformarse en fortaleza

Uno de los conceptos que más llamó la atención durante la conversación fue la metáfora que utilizó para explicar cómo atravesar las experiencias dolorosas.

Puig comparó las fracturas emocionales con las tradicionales piezas de cerámica japonesas reparadas con oro. Según explicó, las heridas no tienen por qué convertirse en una señal de debilidad. Por el contrario, pueden transformarse en una fuente de crecimiento cuando son aceptadas y elaboradas.

“Cuando te encontrás con un amor gratuito, un amor que no cuestiona y que simplemente da, ofrecés tus fracturas y las rellenás de oro, y al final obtenés una vasija única”, sostuvo.

Según explicó Puig, las heridas no tienen por qué convertirse en una señal de debilidad

La importancia de aceptar las imperfecciones

Para el médico español, gran parte del sufrimiento humano surge del intento de ocultar o rechazar aquello que se considera imperfecto. Frente a esa tendencia, propone una actitud de aceptación que permita integrar las experiencias difíciles como parte de la propia historia.

“Las piezas reparadas con oro son maravillosas porque no hay dos iguales; cada una se rompe de una manera diferente, y sus hilos de oro las conectan de forma única”, concluyó.