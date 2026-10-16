Más de 30 detenidos en la Marcha Universitaria; el FMI prevé una aceleración de la economía en 2027

Más de 30 detenidos en la Marcha Universitaria . Los incidentes comenzaron antes del acto central cuando un grupo de encapuchados arrojó piedras y la Policía respondió con gases lacrimógenos. Los manifestantes rompieron parte del mobiliario cercano a la Plaza del Congreso y se lo arrojaban a los efectivos. Hubo además ocho agentes heridos.

Los incidentes comenzaron antes del acto central cuando un grupo de encapuchados arrojó piedras y la Policía respondió con gases lacrimógenos. Los manifestantes rompieron parte del mobiliario cercano a la Plaza del Congreso y se lo arrojaban a los efectivos. Hubo además ocho agentes heridos. El FMI prevé una aceleración de la economía argentina . En una conferencia de prensa sobre el Hemisferio Occidental en Bangkok, referentes del organismo internacional analizaron la coyuntura del país frente al año próximo. Anticiparon una recuperación en la economía impulsada por la inversión y la baja de la inflación, pese a haber reducido su expectativa de crecimiento para 2026.

En una conferencia de prensa sobre el Hemisferio Occidental en Bangkok, referentes del organismo internacional analizaron la coyuntura del país frente al año próximo. Anticiparon una recuperación en la economía impulsada por la inversión y la baja de la inflación, pese a haber reducido su expectativa de crecimiento para 2026. El uso de la capacidad instalada de la industria tuvo una leve suba en agosto . Según el Indec, las fábricas operaron al 58,5% de su potencial productivo contra el 58,2% registrado en julio. Pero en la comparación interanual el indicador retrocedió 1,1 puntos porcentuales respecto del 59,6% de agosto del año pasado.

Según el Indec, las fábricas operaron al 58,5% de su potencial productivo contra el 58,2% registrado en julio. Pero en la comparación interanual el indicador retrocedió 1,1 puntos porcentuales respecto del 59,6% de agosto del año pasado. En Washington, Milei reforzó su condena al antisemitismo . En el cierre de su viaje a Estados Unidos, el Presidente aseguró que habrá “tolerancia cero al antisemitismo. En la Argentina no vamos a hacer oídos sordos ante quienes nos amenacen o quieran imponernos acciones de terror”, dijo Milei en un acto en la embajada argentina. El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, quien participó del evento, destacó el liderazgo del Presidente.

En el cierre de su viaje a Estados Unidos, el Presidente aseguró que habrá “tolerancia cero al antisemitismo. En la Argentina no vamos a hacer oídos sordos ante quienes nos amenacen o quieran imponernos acciones de terror”, dijo Milei en un acto en la embajada argentina. El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, quien participó del evento, destacó el liderazgo del Presidente. Estudiantes empató con Flamengo por la Libertadores. El partido de ida de las semifinales terminó sin goles en La Plata. La serie está abierta y la revancha será el jueves próximo en el Maracaná. La otra llave se define entre Fluminense y Palmeiras el miércoles próximo: la ida fue 1-2 respectivamente.

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