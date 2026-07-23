“Más que en la Antártida”: alerta por frío extremo en la Patagonia, en una de las semanas más gélidas del invierno

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La Patagonia argentina atraviesa una de las semanas más gélidas del invierno, con una alerta roja por temperaturas extremas que afecta principalmente a las provincias de Chubut y Santa Cruz. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un fenómeno excepcional con potencial de provocar desastres, mientras un nuevo sistema de baja presión desde el Pacífico promete intensificar las nevadas en toda la región durante los próximos días.

Santa Cruz resulta el epicentro del frío extremo. Localidades como El Calafate registraron mínimas de -16,2°C, posicionándose como la ciudad más fría del país, seguida por Perito Moreno con -12,8°C. En el oeste de la provincia rige una alerta roja, con sensaciones térmicas que han perforado los -20°C.

También la zona sur de Chubut, incluyendo Sarmiento y los departamentos de Escalante y Florentino Ameghino, se encuentra bajo alerta roja por frío extremo. En Río Mayo, la térmica alcanzó los -19°C. A esto se suma una alerta amarilla por nevadas a partir de hoy, con acumulaciones previstas de hasta 50 centímetros en la cordillera y 30 centímetros en zonas bajas.

En tanto, la zona andina de Río Negro, especialmente Bariloche, permanece bajo alerta amarilla por nieve. Las rutas presentan condiciones críticas: incluso, un colectivo de larga distancia despistó en la ruta nacional 23 debido al hielo y la nieve acumulada. También se reportó la formación de placas de hielo en los accesos a Bariloche y el aeropuerto internacional de esta ciudad.

Bariloche, ayer, tras la intensa nevada Gentileza Gobernación de Río Negro

Esa ruta nacional está entre las más afectadas por el temporal y la ola polar en la Patagonia. Ayer, ese corredor permanecía habilitado, pero Vialidad Nacional exigía la portación obligatoria de cadenas y recomendaba transitar con extrema precaución por la presencia de nieve y sectores con barro sobre la calzada.

A la altura de Santa Cruz, en la ruta nacional 3 se implementaron restricciones temporales a la circulación, particularmente en el tramo comprendido entre Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos. Esta medida se tomó debido a la persistencia de placas de hielo sobre la calzada que no cedieron pese al trabajo de los equipos saleros, lo que aumentaba el riesgo de accidentes graves. Los camiones saleros utilizados por los entes viales se encargan de distribuir sal, salmuera o químicos sobre las rutas, para evitar la formación de hielo y escarcha en la calzada durante el invierno.

Mientras tanto, en Neuquén se esperan nevadas persistentes con acumulados de hasta 50 cm en alta montaña y 30 cm en áreas más bajas, donde la nieve podría mezclarse con lluvia incluso en la capital provincial. Algunas localidades y parajes cordilleranos como Aluminé, Villa Pehuenia, Loncopué, Las Lajas, Chos Malal, Buta Ranquil y Andacollo permanecían ayer aisladas por la magnitud del temporal.

La provincia de Tierra del Fuego mantenía al cierre de esta edición un alerta amarilla por bajas temperaturas, con registros de hasta -9,5°C en Río Grande. Vialidad Provincial intensificó el despeje de nieve en rutas estratégicas como la 1 y la 23 para garantizar la transitabilidad ante el “Operativo Invierno”.

En diversas áreas de la cordillera, la magnitud del temporal ha sido tal que la acumulación de nieve llegó a alcanzar los cuatro metros de altura en los puntos más críticos, obstruyendo caminos y dificultando las tareas de despeje de las fuerzas de seguridad provinciales y la Gendarmería Nacional.

Pronóstico oficial

El pronóstico oficial indica que un nuevo frente inestable impactará con fuerza entre hoy y mañana en toda la región patagónica. Se prevé que las nevadas se extiendan desde la cordillera hacia las zonas bajas de la meseta patagónica, complicando la visibilidad por ráfagas de viento de hasta 100 km/h que generan el fenómeno de viento blanco.

“A nivel temperatura, en Gobernador Gregores se esperan para este jueves 14 grados bajo cero, cuando la mínima promedio para esta época del año es de aproximadamente 5 o 4 grados bajo cero. Y la máxima prevista es de 4 grados bajo cero, mientras que la máxima promedio en esta época es de 5 grados. Es decir que estamos hablando de temperaturas casi 10 grados por debajo de lo normal. En Calafate es una situación similar, también Perito Moreno. Más frío que la Antártida va a estar Santa Cruz. Por ejemplo, la base Orcadas va a tener una temperatura mínima de 11 grados bajo cero, mayor que Gregores o Calafate, que van a tener 14 bajo cero”, detalló Esteban Zúccaro, analista de Información Meteorológica y Climática en el Servicio Meteorológico Nacional.

Ante el riesgo que suponen las temperaturas extremas para la salud, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al aire libre y vestirse con muchas capas de ropa liviana. También advierten sobre la importancia de mantener ambientes calefaccionados de forma segura, garantizando siempre una ventilación adecuada para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Desde los diferentes distritos también pidieron a residentes y turistas evitar viajes innecesarios. En caso de circular, es obligatorio el uso de cadenas, reducir la velocidad y preferir el tránsito diurno. También se insta a toda la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y los partes de transitabilidad de Vialidad Nacional y Provincial antes de emprender cualquier desplazamiento.